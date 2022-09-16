2 tuần cuối tháng 9, 3 con giáp dễ làm giàu, làm đâu thắng đó, có cơ hội phát tài đổi vận, cuộc sống sung túc, viên mãn

Những người tuổi Dậu hầu hết là những người chịu thương chịu khó, siêng năng cần cù, lại sống tình cảm, không coi trọng vật chất nên tích được nhiều phúc đức và được nhiều người yêu quý.

Chưa hết, người tuổi Dậu còn rất thông minh và biết nắm bắt mọi cơ hội xung quanh nên có thể nói, không phải may mắn tự dưng tìm đến họ, mà chính là vì họ biết cách tìm đến may mắn.

Bên cạnh đó, là những người có chí tiến thủ trong cuộc sống, họ không ngừng siêng năng, chăm chỉ với khát vọng làm giàu, khát vọng được xây dựng gia đình sung túc ấm êm nên tuổi Dậu dù có xuất phát điểm thấp thế nào thì hậu vận của họ thường cũng dư dả, sung túc, nếu không muốn nói là giàu có, viên mãn đủ đường, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Do Sửu và Dậu là 1 trong số 3 cặp con giáp Tam hợp, nên 2 tuần cuối tháng 9, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp cực kỳ may mắn, công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ, đường tài vận rộng mở thênh thang.

Tử vi học có nói, 2 tuần cuối tháng 9 là 1 trong những thời điểm tốt lành nhất để tuổi Dậu làm giàu, đổi vận. Đặc biệt, những cơ hội tốt sẽ đến với họ tới tấp, biết tận dụng thì không lo thiếu tiền.

Tử vi học có nói, 2 tuần cuối tháng 9 là 1 trong những thời điểm tốt lành nhất để tuổi Dậu làm giàu, đổi vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu hầu hết là những con người kiệm lời, không phải vì họ không biết nói gì, mà với họ, việc chứng minh bằng hành động còn quan trọng hơn nhiều so với bằng lời nói.

Là những con người khiêm tốn, tuổi Sửu không thích khua môi múa mép, ba hoa rỗng tuếch, mà âm thầm nỗ lực hết mình, đến khi họ đạt được thành quả, nhiều người đã phải giật mình kinh ngạc vì đã đánh giá họ quá thấp.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 2 tuần cuối tháng 9, tuổi Sửu là một trong số những con giáp gặp phải nhiều thử thách, vì đây chính là năm tuổi của họ, và họ có hạn Thái Tuế.

Tuy nhiên, xui vào tháng nào thì xui, chứ 2 tuần cuối tháng 9 với tuổi Sửu mà nói, thì lại là 1 trong những thời điểm may mắn nhất năm, đặc biệt chuyện tốt lành sẽ liên tục đến với họ. Tài vận mỗi lúc của tuổi Sửu sẽ không ngừng tăng lên, nếu biết tính toán, đầu tư đúng chỗ, tận dụng các lợi thế sẵn có của mình và huy động hết các nguồn lực trợ giúp, tuổi Sửu được cho là 1 trong những con giáp sẽ "làm nên chuyện".

Đặc biệt, còn có 1 lý do mà tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội vàng này để làm giàu, là vì 2 tuần cuối tháng 9 được cho là khoảng thời gian không tốt cho họ, những lợi thế họ có được cũng giảm dần đi.

Tuổi Tỵ

So với các con giáp khác, tuổi Tỵ có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Tỵ lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Tỵ cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua.

Tử vi học có nói, trong 2 tuần cuối tháng 9, tuổi Tỵ là 1 trong số các con giáp được Thần tài ưu ái nhất nên gặp gặp nhiều may mắn và thuận lợi, và 2 tuần cuối tháng 9 này là 1 trong những thời điểm tuyệt vời nhất mà người tuổi Tỵ cần biết khai thác.

Theo các chuyên gia phong thủy, 2 tuần cuối tháng 9 tuổi Tỵ đã gặp may rồi, tuy nhiên, điều này càng được thể hiện mạnh mẽ, vì đây chính là thời kỳ "đỏ" nhất của người tuổi Tỵ, trong đó, hầu như họ làm gì cũng có kết quả tốt, thu được thành quả đáng kể. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ và nắm bắt tốt các cơ hội, tuổi Tỵ có thể trở thành con giáp giàu có, viên mãn bậc nhất vào dịp cuối năm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.