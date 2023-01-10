2 ngày giữa tuần (11-12/1), ‘cờ đến tay ai người ấy phất’, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tình duyên được đà vút sáng như sao, tài lộc đầy tay, tiền tiêu xả láng, không giàu đời không nể

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 16:38

2 ngày giữa tuần (11-12/1), 3 con giáp may mắn sau đây gặt hái được nhiều thành công, lộc lá bủa vây, cát lộc hưởng trọn.

Tuổi Tý

Là những người quyết đoán, tự tin và không ngừng sáng tạo trong công việc nên không khó để tuổi Tý có được chỗ đứng riêng trong công ty. Thế nhưng vì tính cách nóng nảy và có phần bảo thủ mà con giáp này dễ bị người khác ghen ghét. Khoảng thời gian trước đó, tuổi Tý liên tiếp gặp phải sự soi mói của người xung quanh và sự ghen ghét từ đối thủ.

2 ngày giữa tuần (11-12/1), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bằng sự nhanh nhạy và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, người tuổi Tý sẽ giải quyết công việc một cách hiệu quả.

2 ngày giữa tuần (11-12/1), ‘cờ đến tay ai người ấy phất’, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tình duyên được đà vút sáng như sao, tài lộc đầy tay, tiền tiêu xả láng, không giàu đời không nể - Ảnh 1
2 ngày giữa tuần (11-12/1), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà họ dễ dàng nhận được sự nể phục của đồng nghiệp và sự công nhận của lãnh đạo. Con giáp này đang được đà thăng tiến vượt bậc, nếu cố gắng, của ăn của để liên tiếp, dư dả đến tận năm sau.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy. 2 ngày giữa tuần (11-12/1), cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng.

2 ngày giữa tuần (11-12/1), ‘cờ đến tay ai người ấy phất’, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tình duyên được đà vút sáng như sao, tài lộc đầy tay, tiền tiêu xả láng, không giàu đời không nể - Ảnh 2
2 ngày giữa tuần (11-12/1), cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Do đó, phần lớn những người tuổi Tuất đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.

2 ngày giữa tuần (11-12/1), con giáp tuổi Tuất có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Tháng 12 m lịch, người tuổi Tuất có Thần Tài ghé thăm.

Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban.

Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Tuất buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền, đón Tết đủ đầy, no ấm.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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