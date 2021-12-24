2 ngày cuối tuần (25-26/12), Thần Tài xả kho ban phát lộc lá, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, đường tiền tài tăng gấp 4-5 lần

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 11:05

Trong 2 ngày cuối tuần 25-26/12, 3 con giáp này may mắn nhận về tài lộc dồi dào, tiền tài tăng lên nhanh chóng, tiêu hết lại có thêm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Con giáp tuổi Dần

Vốn là người luôn mang năng lượng tích cực, người tuổi Dần luôn lạc quan dù gặp khó khăn. Chính vì vậy mà 2 ngày cuối tuần họ được ơn trên ban phát tài lộc. Dần nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định của Dần đều trở thành hiện thực. Chỉ cần Dần chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ có thu nhập cao, túi tiền rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Mùi

2 ngày cuối tuần (25-26/12), Thần Tài xả kho ban phát lộc lá, 3 con giáp may mắn hưởng trọn, đường tiền tài tăng gấp 4-5 lần - Ảnh 1
Người tuổi Mùi vốn nói chuyện có duyên, hiểu biết rộng, được lòng nhiều người, vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi vốn nói chuyện có duyên, hiểu biết rộng, được lòng nhiều người, vượng vận quý nhân. Không những vậy, họ sống khá tự lập nên luôn kiên cường và mạnh mẽ. Vận thế 2 ngày cuối tuần cho thấy Mùi gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Họ có nhiều mối quan hệ nên sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Con giáp tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống rất hòa đồng, bao dung và độ lượng nên thường được người khác quý trọng, yêu mến. Trong mọi tình huống, người tuổi Tuất đều giữa thái độ điềm tĩnh. Gặp khó khăn đến đâu họ cũng cố gắng vượt qua. Tài vận 2 ngày cuối tuần của Tuất lên như diều gặp gió. Nhờ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Người làm kinh doanh và cả người làm công ăn lương đều thu về một khoản kha khá. Tiền đầy túi, tự động tình cũng đầy tim.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

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Cùng xem qua 3 con giáp cực kỳ may mắn có tên trong danh sách “vàng” của Thần Tài trong 2 ngày cuối tuần này (18-19/12) nhé.

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