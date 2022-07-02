2/7 - Qua giờ các Quan đi tuần (12h trưa): 3 con giáp được sao May mắn chiếu mệnh, của cải ngập nhà, đụng đâu cũng thấy vàng, sờ đâu cũng thấy tiền, cầu được ước thấy Tiền tài - Tình duyên đều đỏ thắm như son

Qua 12h trưa mai, tử vi cho biết 3 con giáp dưới đây làm việc gì cũng được Thần Tài độ mạng, lộc lá tăng cao.
- Vào 14h15’ ngày mai (2/7): Thời tới, vận may đến, 3 con giáp vượt qua bể khổ, vĩnh biệt đói nghèo, đổi đời ngoạn mục, tiền tài như ý, sự nghiệp thênh thang, công danh sáng bừng
- 3 ngày đầu tiên của tháng 7: Bồ Tát che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang, tiền tiêu không hết
Tuổi Tý
Tý có đầu óc thông minh, tinh tường, nhạy bén hơn người, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Qua 12h ngày mai, con đường tài lộc của Tý cực vượng, đường kinh doanh, làm ăn sáng rõ.
Tý biết tích lũy và chế ngự cảm xúc của mình, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công như mong đợi. Thành công đến với con giáp này không quá khó khăn nhưng cũng không quá nhanh mà từ từ từng bước vững chắc.
Thời gian này song hỷ lâm môn giúp Tý vừa giàu tình lại nhiều tiền. Không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Tý làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó kiếm được kha khá tiền bạc.
Tý sẽ nhận được vô số những cơ hội làm giàu, chỉ cần nắm chắc là đảm bảo một bước thành đại gia.
Tuổi Thân
Vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.
Là những người không quá tham vọng, nhưng qua 12h trưa mai, họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.
Đặc biệt, người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.
Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.
Qua 12h trưa mai, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường và gặt hái được vô số những thành công khiến nhiều người nể phục.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.