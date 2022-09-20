15 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết, từ giờ đến cuối năm mỏi tay đếm tiền, vơ hết 'vận may' thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:18

Trong 15 ngày tới (21/9 - 5/10), có 3 con giáp nhận tài lộc nhiều vô kể, tiền tiêu không hết, từ giờ đến cuối năm mỏi tay đếm tiền, vơ hết 'vận may' trong thiên hạ.

Tuổi Dần

Trong 15 ngày tới (21/9 - 5/10), Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ những trò may rủi. Bạn cần có cách chi tiêu phù hợp khoản tiền này chứ không nên lãng phí cho những việc mua sắm phù phiếm.

Những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ nhận được 1 khoản thù lao tương xứng với công sức lao động. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, nhằm cải thiện mức sống của cả gia đình. 

15 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết, từ giờ đến cuối năm mỏi tay đếm tiền, vơ hết 'vận may' thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 15 ngày tới (21/9 - 5/10), tuổi Mùi sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày Mùi Hợi Bán Hợp như thế này. Mọi việc dễ dàng được hoàn thành và mang lại không ít thành quả cho những ngày này.

Thiên Tài giúp sức, con giáp này có thể được cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng trúng số bất ngờ trong 15 ngày này. Chỉ cần bạn biết sử dụng số tiền mình kiếm được một cách hợp lý thì các khoản thu sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa đó.

15 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết, từ giờ đến cuối năm mỏi tay đếm tiền, vơ hết 'vận may' thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Trong 15 ngày tới (21/9 - 5/10), không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của họ.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời ký mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

15 ngày tới, 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết, từ giờ đến cuối năm mỏi tay đếm tiền, vơ hết 'vận may' thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'vươn lên từ đống tro tàn', chuyển vận đổi đời ngoạn mục trong 9 ngày tới: Sự nghiệp hanh thông, đủng đỉnh 'nằm duỗi mà ăn', rung đùi hái hết lộc lá trong thiên hạ

3 con giáp 'vươn lên từ đống tro tàn', chuyển vận đổi đời ngoạn mục trong 9 ngày tới: Sự nghiệp hanh thông, đủng đỉnh 'nằm duỗi mà ăn', rung đùi hái hết lộc lá trong thiên hạ

Tử vi 12 con giáp trong 9 ngày tới cho biết, có 3 con giáp sẽ đổi đời ngoạn mục, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ đủ đường, nằm rung đùi cũng hái hết lộc lá trong thiên hạ.

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