12 ngày đầu tháng 7, các con giáp sau có công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng, làm ăn thuận buồm xuôi gió, thẳng tiến tới thành công

Tuổi Dậu là người sống khiêm nhường và cả nể nên đôi khi con giáp này không biết cách tự bảo vệ bản thân. Tuổi Dậu cũng nhanh nhẹn và chăm chỉ trong công việc nhưng lại là người ngại va chạm với cuộc sống. Có lẽ vì thế, khi xảy ra chuyện, con giáp này thường là kẻ yếu thế hơn hẳn. Thế nhưng người tuổi Dậu cũng không cần quá lo lắng vì bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều hết mực yêu thương và bảo vệ con giáp này. Khi gặp khó khăn, tuổi Dậu chỉ cần lên tiếng thì đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình.

12 ngày đầu tháng 7, vận khí của người tuổi Dậu sẽ lên cao như diều gặp gió và giúp con giáp này có thể bứt phá ngoạn mục, đạt được vô số thứ hạng cao ở nơi làm việc. Có thể nói, thời gian tới, cơ hội tăng lương thăng chức của tuổi Dậu dễ như trở bàn tay. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này “mở cửa” trái tim để đón nhận tình cảm từ người khác.

Những người tuổi Tuất rất đáng tin cậy, họ thật thà và ngay thẳng. Họ giàu cảm xúc, rất dễ đồng cảm với người khác. Người tuổi Tuất đối xử với người xung quanh rất tốt bằng sự chân thành của mình. Họ không quá háo hức với thành công nhanh chóng trong cuộc sống, họ thực sự có thể sống một cuộc sống an nhàn, khả năng phát triển sự nghiệp của họ rất lớn.

12 ngày đầu tháng 7, họ không chỉ có thể được thăng chức tăng lương, cũng có thể gặp được quý nhân, sau lưng sẽ có bạn bè hỗ trợ. Điều này cũng đúng với bản chất của họ, dùng nỗ lực hết mình để đổi lấy những thay đổi trong cuộc sống. Không chỉ công việc làm ăn phát đạt mà tiền tài ngày càng chắc chắn, tài vận của họ rất mạnh mẽ, nhưng họ cần một môi trường, cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Cuộc sống gia đình ngày càng tốt hơn, cả người trông đặc biệt tràn đầy sức sống.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

12 ngày đầu tháng 7, người tuổi Tý sẽ gặp cát tinh Thực Thần nên thuận lợi trong công việc, có lộc làm ăn. Đường tài lộc vô cùng xán lạn nhờ sao Tử Vi, những người đang làm ăn xa được bề trên nâng đỡ, bảo vệ.

Mặt tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần, bạn xởi lởi, vui tính, dễ làm quen nên đi ra ngoài bạn được người khác quý mến.

Tử vi tuần này cho thấy, bạn sẽ gặp gỡ những người mới trong cuộc sống của mình hoặc kiếm được một nửa tâm đầu ý hợp, con cái có thành tựu tốt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.