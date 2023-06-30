Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu luôn là người nhiệt tình, tốt bụng. Họ cũng là những người rất chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, đầu tháng có thể được tăng quan tiến chức, cuối tháng kiếm được nhiều tiền.

Con giáp này được bạn bè quý mến và đánh giá cao về năng lực cũng như tính cách. 10 ngày nữa, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu sẽ phát triển lên một tầm cao mới.

10 ngày nữa, con giáp này sẽ không lãng phí thời gian hay hao hụt tiền bạc. Họ tích cực thể hiện năng lực của bản thân, giải quyết khó khăn trước mắt, đạt được thành công, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Mão cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường.

10 ngày nữa, Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi là điểm sáng trong 10 ngày nữa này do có sao Tử Vi trợ mệnh. Tuy nhiên bạn không nên tham công tiếc việc, lao tâm khổ tứ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những quyết định sáng suốt trong công việc sẽ giúp người tuổi Hợi gặt hái được những thành tựu đáng kể trong công việc. Nếu có chuyện quan trọng như khai trương, đầu tư hoặc thi cử thì bạn hãy tiến hành vào cuối tuần, mọi sự suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Con giáp này rất dễ mất tiền vào giữa tuần vì quá tin tưởng người khác. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có thể thăng hoa sau khoảng thời gian xa cách, đặc biệt là 10 ngày nữa.

Nhiều gia đình sẽ tổ chức đi du lịch cùng nhau để giải toả căng thẳng, mệt mỏi. Đôi lứa yêu nhau nên tận dụng thời gian này để ra mắt gia đình hai bên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.