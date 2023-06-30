10 ngày nữa, Trời Phật độ mệnh: 3 con giáp này đại phú đại quý, sự nghiệp thuận lợi, khởi đầu 1 thời kỳ huy hoàng, rực rỡ, mọi uất ức, bất công sẽ được đền đáp xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 17:06

10 ngày nữa, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu sẽ phát triển lên một tầm cao mới, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Tuổi Dậu 

10 ngày nữa, Trời Phật độ mệnh: 3 con giáp này đại phú đại quý, sự nghiệp thuận lợi, khởi đầu 1 thời kỳ huy hoàng, rực rỡ, mọi uất ức, bất công sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu luôn là người nhiệt tình, tốt bụng. Họ cũng là những người rất chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh.

Con giáp này được bạn bè quý mến và đánh giá cao về năng lực cũng như tính cách. 10 ngày nữa, sự nghiệp của con giáp tuổi Dậu sẽ phát triển lên một tầm cao mới.

Tốc độ phát triển của những người này ngày càng nhanh, đầu tháng có thể được tăng quan tiến chức, cuối tháng kiếm được nhiều tiền.

10 ngày nữa, con giáp này sẽ không lãng phí thời gian hay hao hụt tiền bạc. Họ tích cực thể hiện năng lực của bản thân, giải quyết khó khăn trước mắt, đạt được thành công, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mão 

Người cầm tinh con Mèo thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Mão cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường.

10 ngày nữa, Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

Tuổi Hợi 

10 ngày nữa, Trời Phật độ mệnh: 3 con giáp này đại phú đại quý, sự nghiệp thuận lợi, khởi đầu 1 thời kỳ huy hoàng, rực rỡ, mọi uất ức, bất công sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Hợi là điểm sáng trong 10 ngày nữa này do có sao Tử Vi trợ mệnh. Tuy nhiên bạn không nên tham công tiếc việc, lao tâm khổ tứ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những quyết định sáng suốt trong công việc sẽ giúp người tuổi Hợi gặt hái được những thành tựu đáng kể trong công việc. Nếu có chuyện quan trọng như khai trương, đầu tư hoặc thi cử thì bạn hãy tiến hành vào cuối tuần, mọi sự suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Con giáp này rất dễ mất tiền vào giữa tuần vì quá tin tưởng người khác. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương có thể thăng hoa sau khoảng thời gian xa cách, đặc biệt là 10 ngày nữa.

Nhiều gia đình sẽ tổ chức đi du lịch cùng nhau để giải toả căng thẳng, mệt mỏi. Đôi lứa yêu nhau nên tận dụng thời gian này để ra mắt gia đình hai bên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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Đúng 48 giờ nữa, 3 con giáp này không chỉ có thể được thăng chức tăng lương, cũng có thể gặp được quý nhân, sau lưng sẽ có bạn bè hỗ trợ.

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