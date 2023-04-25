Xuất hiện 5 dấu hiệu bất thường ở bàn tay, đi khám ngay kẻo phát hiện suy thận thì đã quá trễ

Thận có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người. Chính vì vậy, khi chức năng của cơ quan này gặp rối loạn, sức khỏe chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Một trong những vấn đề nguy hiểm mà ai cũng cần phải lưu ý, đó là bệnh lý suy thận.

Suy thận mạn tính: Quá trình suy giảm chức năng của thận sẽ diễn ra trong một thời gian dài và khó có thể điều trị dứt điểm được. Người bệnh cần phải biết được dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu để kịp thời ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Đây là bệnh lý xảy ra khi thận bị suy giảm chức năng. Điều này dẫn đến chất thải trong máu không thể lọc ra ngoài và tích tụ lại. Suy thận sẽ chia thành 2 loại, đó là:

Suy thận cấp tính: Chức năng của thận bị suy giảm nghiêm trọng khá nhanh, chỉ trong vòng vài ngày. Cần phải điều trị gấp với các phương pháp tùy theo từng tình trạng bệnh, trong đó có chạy thận nhân tạo.

Nếu bạn không muốn phải ghép thận hay cả đời phải sống khổ sở vì chạy thận, thì ngay lúc này chúng ta nên học cách sống lành mạnh và chăm sóc thận càng sớm càng tốt. Đặc biệt, là phải trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết, không nên chủ quan để tránh bỏ lỡ các triệu chứng bệnh.

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Trong đó, có 5 dấu hiệu bất thường ở bàn tay sau đây rất có thể đang cảnh báo suy thận mọi người đừng bỏ qua.

Phù nề bàn tay

Phù nề bàn tay là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có thể kể đến như tim mạch, đái tháo đường, gan mật, mang thai hay dị ứng… nhưng cũng có thể cảnh báo bệnh suy thận. Nguyên nhân xảy ra tình trạng phù nề bàn tay là do tích tụ quá nhiều chất lỏng trong cơ thể. Trong khi đó, suy thận sẽ làm suy giảm chức năng lọc và loại bỏ dịch, gây áp lực lên mạch máu và khiến dịch bị rò rỉ ra ngoài, từ đó dẫn đến phù nề.

Bên cạnh đó, các mạch máu có trách nhiệm lọc máu trong khi thận bị tổn thương, làm suy giảm albumin protein trong máu, giảm áp lực keo trong máu dẫn đến nước thoát ra khỏi thành mạch, gây phù nề chân tay. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điều rằng, dấu hiệu đặc trưng nhất của phù nề do bất thường ở thận là phù đối xứng. Nghĩa là phù xuất hiện đồng thời ở cả hai tay hoặc ở hai mí mắt, hai chân. Ngoài ra, phù nề do thận còn có đặc điểm là khu vực bị phù trắng mềm, lõm khi ấn vào.

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Lòng bàn tay mẩn đỏ

Lòng bàn tay bị mẩn đỏ là do chức năng lọc máu và loại trừ chất thải, trung hòa axit ở thận đang trong tình trạng hoạt động không bình thường gây ra. Hiện tượng thường sẽ xuất hiện nhất ở những người bị bệnh thận mạn tính. Ngoài ra, lòng bàn tay mẩn đỏ cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan như xơ gan hoặc ung thư gan. Nguyên nhân là vì gan bị tổn thương, không thể vô hiệu hóa được estrogen nên thúc đẩy giãn mao mạch, gây ra lòng bàn tay gan. Trong vài trường hợp, nó còn có thể là tác động của bệnh hen suyễn hoặc bệnh tim mạch vành.

Đổ mồ hôi nhiều ở tay

Trong trường hợp, nếu thấy 2 bàn tay của mình khô và không có cảm giác dính thì có thể nói tình trạng thận của chúng ta đang bình thường. Nhưng nếu đột nhiên thấy tay đổ mồ hôi nhiều hơn và kéo dài thì nên đi khám thận. Bởi vì lòng bàn tay thường xuyên đổ mồ hôi, có thể là do chức năng đào thải, thoát nước của thận bị rối loạn. Thông thường, theo nguyên lý vận hành của cơ thể, nước sau khi uống vào và cơ thể sử dụng, phần còn lại sẽ được thận xử lý và đào thải thông qua đường tiểu. Tất cả những phần nước dư thừa đa số bài tiết qua đường tiểu thay vì đổ mồ hôi ở tay.

Ảnh minh họa: Internet

Móng tay có nhiều đường vân bất thường và dễ bị gãy

Một trong những dấu hiệu bất thường phổ biến cảnh báo suy thận là móng tay có những đường vân bất thường và dễ bị gãy. Với những người có thận khỏe mạnh thường kết cấu trên móng rất gọn gàng, toàn bộ móng trông đều màu, trơn tru và khỏe mạnh. Những trong trường hợp nếu thấy móng tay của dễ bị gãy và kết cấu lộn xộn, vân trên móng tay nổi lên sần sùi thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đã có vấn đề ở thận.

Ngoài ra, nếu thấy móng tay nửa trắng nửa nâu, phần nâu ở phía trên thì cũng cần đi khám suy thận ngay. Bởi tình trạng này thường xuất hiện trước khi thận có vấn đề. Đó là do thận tiết ra quá nhiều urê và ứ đọng lại trong cơ thể, không thải hết ra ngoài được; và biểu hiện ra ở móng tay, móng chân.

Ngứa hoặc tê bì tay

Tê bì tay chân là triệu chứng rất khó tránh khỏi khi mắc bệnh suy thận hay một số bệnh lý về thận khác. Nguyên nhân bởi thận không thực hiện được chức năng của mình nên trong cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố. Từ đó gây cản trở quá trình lưu thông khí huyết; cản trở tứ chi nhận được máu nuôi dưỡng nên gây ra hiện tượng tê bì tay chân. Đặc biệt, khi bệnh suy thận tiến triển, bạn sẽ bị ngứa tay ngày càng dữ dội.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ thể khi có nguy cơ bị suy thận còn có những dấu hiệu sau:

Ngáy to và kéo dài

Đối với người bệnh khi bị suy thận mạn tính sẽ rất hay bị ngưng thở khi ngủ. Đây là một dạng rối loạn giấc ngủ gây ra hiện tượng tạm ngưng thở một hoặc nhiều lần trong một đêm. Tuy thời gian hơi thở bị dừng chỉ kéo dài trong khoảng vài giây cho đến 1 phút, nhưng sau đó, người bệnh sẽ ngáy rất to và kéo dài.

Suy nhược cơ thể

Hầu như bệnh nhân nào bị suy thận mạn tính cũng đều gặp phải tình trạng thiếu máu. Điều này dẫn đến chức năng hoạt động của thận bị suy giảm chỉ còn từ 20% đến 50% hiệu suất so với người bình thường. Nếu như, bạn vẫn nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc nhưng cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải thì đây có thể là dấu hiệu của suy thận.

Đau lưng

Khi xuất hiện những cơn đau lưng lan dần ra phía trước vùng hông hoặc chậu, đây có thể là dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu mà bạn cần lưu ý.