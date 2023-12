WHO: El Nino cũng là nguyên nhân khiến sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới

Theo hãng tin Yonhap, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo vào ngày 22/12 (giờ địa phương) rằng số ca sốt xuất huyết - một bệnh truyền nhiễm nhiệt đới - đang gia tăng thường xuyên trong năm nay do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu và xung đột xảy ra trên khắp thế giới.

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, WHO tính toán số ca sốt xuất huyết đã gia tăng nhanh chóng kể từ đầu năm nay, với hơn 5 triệu ca nhiễm tại hơn 80 quốc gia. Số người chết ước tính đã vượt qua con số 5.000.