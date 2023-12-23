WHO: El Nino cũng là nguyên nhân khiến sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, WHO tính toán số ca sốt xuất huyết đã gia tăng nhanh chóng kể từ đầu năm nay, với hơn 5 triệu ca nhiễm tại hơn 80 quốc gia. Số người chết ước tính đã vượt qua con số 5.000.

Theo hãng tin Yonhap, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo vào ngày 22/12 (giờ địa phương) rằng số ca sốt xuất huyết - một bệnh truyền nhiễm nhiệt đới - đang gia tăng thường xuyên trong năm nay do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu và xung đột xảy ra trên khắp thế giới.

Các triệu chứng như sốt cao, nhức đầu, đau cơ xuất hiện sau thời gian ủ bệnh từ 3 đến 8 ngày nhưng thường cải thiện sau khoảng một tuần. Trong trường hợp nặng, có nguy cơ phát triển bệnh sốt xuất huyết hoặc hội chứng sốc sốt xuất huyết.

Từ năm 2020 đến 2022, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng giảm, nhưng chẩn đoán của WHO là khu vực xảy ra dịch và số người mắc bệnh tăng lên rõ rệt trong năm nay.

Hơn 4,1 triệu trường hợp, tương đương hơn 80% số ca nhiễm bệnh trong năm nay, xảy ra ở châu Mỹ, các trường hợp còn lại ở châu Phi, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và Đông Địa Trung Hải.

WHO cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân lây lan bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, phân tích rằng hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ mặt nước biển cao bất thường ở Đông Thái Bình Dương gần xích đạo xuất hiện trong năm nay, đồng thời các đợt nắng nóng, lũ lụt xảy ra trên khắp thế giới trở thành tác nhân lây lan dịch sốt xuất huyết.

Khi các quốc gia trên thế giới tập trung năng lực y tế của mình vào việc ứng phó với COVID-19, việc giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm khác của các cơ quan y tế trở nên thiếu hụt. Việc ứng phó ban đầu với bệnh sốt xuất huyết không được thực hiện kịp thời do ngày càng có nhiều quốc gia phải đối mặt với khủng hoảng do xung đột và nội chiến cũng được cho là một nguyên nhân.