Với hai nguyên liệu này, mồ hôi nách nhiều đến đâu cũng chữa được hết

Tuy nhiên, là phụ nữ mà nách lúc nào cũng đầy mồ hôi thì lại là vấn đề nghiêm trọng cần phải bàn. Chẳng cần tưởng tượng đâu xa, chỉ nghĩ đến việc nách áo hoặc váy đầy mồ hôi, nhất là áo sáng màu, áo trắng thì việc giao tiếp, gặp gỡ khách hàng, bạn bè là điều hết sức “đau khổ”. Một số chị em chia sẻ cách “chữa cháy” đó là mặc áo nách rộng, màu tối nhưng nếu là tín đồ thời trang thì cảm giác “thèm thuồng” đổi “gu” sẽ khó mà kháng cự nổi.

Nam giới đổ nhiều mồ hôi nách có thể lý giải là do họ thường phải làm việc nặng nhọc, vận động nhiều hay di chuyển cả ngày dưới trời nắng nóng. Cơ thể càng hoạt động thì càng nóng lên dẫn tới mồ hôi ra nhiều để cân bằng thân nhiệt.

Vậy thì làm thế nào để chữa mồ hôi nách triệt để, nhanh chóng? Thực tế, chỉ cần gõ lên Google là bạn cũng đã biết được vô vàn phương pháp kiểm soát mồ hôi nách rồi. Từ mỹ phẩm đắt tiền cho đến hàng “bình dân”, từ cách trị mồi hôi nách dân gian cho đến sử dụng công nghệ hiện đại, tất cả đều được đề cập rất nhiều. Tuy nhiên, nếu tính đến hiệu quả, an toàn và chi phí thì có lẽ sử dụng các bí quyết dân gian là sự lựa chọn tốt nhất. Đa phần, chúng đều liên quan đến các nguyên liệu tự nhiên, có sẵn trong gia đình và cũng không quá khó để chuẩn bị. Chưa kể chỉ sau vài lần sử dụng là mồ hôi cũng đã giảm đi đáng kể.

1. Chanh tươi chữa mồ hôi nách

Chanh có chứa loại axit giúp sát khuẩn, ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi dưới nách hiệu quả. Ngoài ra, dùng chanh còn giúp dưỡng trắng da dưới vùng cánh tay rất tốt.

Để thực hiện, bạn hãy cắt lát vài miếng chanh tươi rồi đắp lên nách hoặc vắt nước cốt ra bát rồi bôi lên vùng da ở nách. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần.

2. Dùng gừng tươi trị ra mồ hôi nách

Gừng có tính nóng cay nên khi tiếp xúc với da ở nách sẽ giúp giữ cho vùng da ở đây luôn khô thoáng, hạn chế tiết nhiều mồ hôi hiệu quả.

Cách thực hiện: Lấy 1 củ gừng, rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng vừa và giã nhỏ. Sau đó, đắp gừng đã giã lên nách và để trong 15 đến 20 phút trước khi rửa lại nách bằng nước sạch.

Chấm dứt những thói quen xấu là cách chữa mồ hôi nách hiệu quả nhất

Thuốc chống đổ mồ hôi và thuốc khử mùi có thể giúp ích khi đối phó với những vấn đề về mồ hôi nhưng hiệu quả không phải lúc nào cũng 100%. Kể cả việc áp dụng các cách trị mồ hôi nách bằng nguyên liệu tự nhiên cũng vậy. Chúng chưa đủ.

Để chữa mồ hôi nách triệt để, bạn cần kiên quyết loại bỏ một số thói quen xấu như uống nhiều cafe, bia rượu hay ăn thực phẩm có vị cay, chẳng hạn như ớt, tỏi. Ngoài ra, thực phẩm giàu sulfur như bông cải xanh hay bắp cải cũng có thể là nguyên nhân gây đổ nhiều mồ hôi nách.

Ngoài ra, một mẹo chữa mồ hôi nách hiển nhiên khác nhưng một số người vẫn có thể bỏ qua, đó là tắm sạch sẽ mỗi ngày. Tốt nhất là nên tắm bằng xà bông kháng khuẩn. Thêm nữa, đối với nam giới, không nên để lông nách quá rậm vì sẽ khiến cho nách kém thông thoáng và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Cuối cùng, tuyệt đối nên hạn chế mặc một bộ quần áo nhiều lần hoặc chưa khô đã mặc vì ẩm ướt cũng sẽ khiến cho vi khuẩn có cơ hội sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Lúc này, không chỉ là mồ hôi nách nhiều mà cơ thể còn “bốc mùi” cực kỳ khó chịu nữa.

Chúc bạn thành công.