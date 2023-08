Việc tiêm vaccine hay tiêm mũi tăng cường có cần thiết với người đã nhiễm Covid 19?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ví dụ như ở Singapore, mọi người có thể tiêm liều bổ sung sau 28 ngày nhiễm, dù khuyến nghị là nên tiêm 3 tháng sau nhiễm

Các cơ quan y tế Anh đang khuyến cáo đợi ít nhất 4 tuần sau khi nhiễm bệnh trước khi tiêm nhắc lại, trong khi ở Hồng Kông không có sự khẩn cấp nào đối với bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục phải tiêm liều thứ ba, mặc dù liều đầu tiên được khuyến cáo. Một nghiên cứu do CDC Hoa Kỳ tài trợ được công bố vào tháng 11 năm ngoái cho thấy những người trưởng thành chưa được tiêm vắc-xin nhập viện với Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm sau 90 đến 179 ngày cao hơn 5,49 lần so với những người đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer / BioNTech, nhưng chưa bao giờ bị nhiễm.

Một nghiên cứu ở bang Kentucky vào giữa năm ngoái cho thấy khả năng tái nhiễm đối với những người chưa được tiêm chủng cao hơn 2,34 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.Bài báo kết luận: "Những phát hiện này cho thấy rằng trong số những người bị nhiễm Sars-CoV-2 trước đây, việc tiêm phòng đầy đủ sẽ cung cấp thêm biện pháp bảo vệ chống lại sự tái nhiễm"

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho biết vào tháng trước, một nghiên cứu do cơ quan này tài trợ cho thấy những người tham gia (nhưng chưa tiêm chủng) đã bị nhiễm Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm thấp hơn 86% so với nguy cơ nhiễm ban đầu ở những người không bị nhiễm trước đó và cũng chưa được chủng ngừa. Nhưng sự bảo vệ sẽ mất dần theo thời gian.

Khả năng bảo vệ kép ở những người vừa bị nhiễm bệnh và sau đó được tiêm ngừa kép cao hơn và lâu dài hơn, đạt hơn 90% sau hai liều. Báo cáo cho biết sự bảo vệ này vẫn mạnh mẽ hơn một năm sau khi nhiễm bệnh và hơn sáu tháng sau khi tiêm chủng.

Sự bảo vệ có được một cách tự nhiên này sẽ kéo dài bao lâu? Và khi nào thì một người nên nhận những liều đầu tiên hoặc liều nhắc lại sau hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh?

Các nghiên cứu cho thấy, nói chung, nhiễm trùng tự nhiên có thể bảo vệ trong khoảng sáu tháng, với khả năng miễn dịch bắt đầu suy yếu sau bốn đến sáu tháng. Một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins cho thấy những người đã tiêm hai liều vắc xin mRNA nhưng bị nhiễm bệnh sau đó có khả năng bảo vệ lâu hơn so với những người đã bị nhiễm bệnh nhưng chưa được tiêm chủng.

"Điều quan trọng cần nhớ là một số người có kháng thể với Sars-CoV-2 có thể bị nhiễm bệnh sau khi tiêm chủng (nhiễm trùng đột phá vắc-xin) hoặc sau hồi phục sau lần nhiễm trước đây (tái nhiễm). Dựa trên những gì chúng tôi biết ngay bây giờ, nguy cơ tái nhiễm là thấp trong ít nhất sáu tháng đầu tiên sau khi nhiễm vi rút Covid-19 được chẩn đoán bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm", CDC Hoa Kỳ cho biết. CDC cho biết để ngăn ngừa việc truyền vi-rút sang người khác trong trung tâm tiêm chủng, những người đã khỏi bệnh do Covid-19 có thể nhận vắc-xin sau khi họ trả lại kết quả xét nghiệm âm tính và sau khi họ hoàn thành thời gian cách ly.

Tại Hồng Kông, chính phủ đang tiến hành tiêm chủng hàng loạt vào nhà cho người già khi thành phố đang phải hứng chịu đợt sóng nhiễm bệnh thứ năm nghiêm trọng. Những người cao tuổi chưa được tiêm vắc-xin đã khỏi bệnh từ Covid-19 sẽ được tiêm vắc-xin một tháng sau khi hồi phục trong khi những người đã được tiêm chủng sẽ nhận được một liều tiêm ba tháng sau khi hồi phục từ Covid-19.

Các nhà chức trách y tế Hồng Kông khuyến cáo rằng một mũi tiêm là đủ cho những người đã bị nhiễm bệnh, mặc dù họ có thể tiêm liều thứ hai sáu tháng sau mũi đầu tiên theo lời khuyên của bác sĩ.

Nếu một người bị nhiễm bởi các biến thể khác và đã hồi phục, liệu họ có được bảo vệ đầy đủ để chống lại biến thể Omicron không?

Kinh nghiệm ở Nam Phi, quốc gia đầu tiên bị Omicron tấn công, cho thấy rằng việc lây nhiễm các biến thể khác trước đó đã giúp ngăn chặn rất nhiều việc lây nhiễm Omicron.

Ngoài ra, một nghiên cứu ở Qatar được công bố trên Tạp chí Y học New England vào tháng trước cho thấy nhiễm trùng trước đó được ước tính có hiệu quả bảo vệ 90,2% chống lại biến thể Alpha, 85,7% hiệu quả chống lại biến thể Beta và 92,0% hiệu quả chống lại Biến thể Delta - nhưng chỉ có 56,0% hiệu quả chống lại biến thể Omicron.

Kể từ cuối tháng 1, Anh đã thu thập dữ liệu về khả năng tái nhiễm, đề cập đến những bệnh nhân bị nhiễm ít nhất ba tháng sau lần nhiễm trùng trước, sau khi một đợt tái nhiễm xảy ra với sự xuất hiện của biến thể Omicron. Trước giữa tháng 11, tái nhiễm chiếm khoảng 1% các trường hợp Covid-19 được báo cáo, nhưng tỷ lệ đã tăng lên khoảng 10%, theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh.

Theo các nghiên cứu, nếu vẫn phải tiêm nhắc lại thì loại vắc xin nào là hiệu quả nhất?

Bất kể một người đã bị nhiễm bệnh trước đó hay chưa, các nhà khoa học đề xuất bất kỳ loại vắc xin nào được chấp thuận và có thể tiếp cận được đều phù hợp. Trong bất kỳ trường hợp nào, công chúng ở hầu hết các quốc gia đều không có tiếng nói về việc họ nhận được loại vắc xin nào.Rõ ràng là ngay cả vắc xin mRNA - được cho là hiệu quả nhất chống lại các biến thể trước đó của Covid-19 - cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây truyền của biến thể Omicron, nhưng bất kỳ vắc xin nào đã được phê duyệt đều giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và tử vong.