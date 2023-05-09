Tình hình Covid-19 hiện nay đang là vấn đề báo động trên toàn cầu, số ca Covid-19 tại Tp.HCM ngày một gia tăng đáng kể.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, ngày 9/5/2023, các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị 502 ca mắc Covid-19, trong đó có 173 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Nói về dịch bệnh Covid-19, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ với truyền thông hôm 8/5 như sau: Theo ông, Covid-19 vẫn hiện hữu. Tuy các ca nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm, người dân có miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng, tuy nhiên không có nghĩa Covid-19 ít nguy hiểm hơn hay đã hết đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Tình hình mắc Covid-19 tại TP.HCM ngày 8/5/2023 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo nguồn tin từ Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tính từ 16g ngày 4/5/2023 đến 16g ngày 5/5/2023, TP.HCM ghi nhận: 301 ca mắc mới COVID-19. Trong đó: 87 ca nhập viện, 125 ca xuất viện, 476 ca đang điều trị, 151 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Tình hình mắc Covid-19 tại TP.HCM ngày 9/5/2023 - Ảnh: Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM có 3.342 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

WHO cũng đã đưa ra tuyên bố về dịch bệnh Covid-19: Theo đó, đây không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5.5. Nhưng WHO cũng cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

WHO cũng đã đưa ra tuyên bố khẩn về dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Internet

Ngành y tế TP.HCM đang xây dựng kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới. Thông điệp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới là V2K: khẩu trang, khử khuẩn, vắc xin, vệ sinh.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, số bệnh hô hấp tại bệnh viện ở TPHCM ngày một gia tăng khiến nhiều người lo ngại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-ngay-9-5-2023-502-benh-nhan-nam-vien-vi-covid-19-580005.html