TP.HCM ngày 9/5/2023: 502 bệnh nhân nằm viện vì Covid-19

Sức khỏe 09/05/2023 15:40

Tình hình Covid-19 hiện nay đang là vấn đề báo động trên toàn cầu, số ca Covid-19 tại Tp.HCM ngày một gia tăng đáng kể.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, ngày 9/5/2023, các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị 502 ca mắc Covid-19, trong đó có 173 ca cần hỗ trợ hô hấp.

Nói về dịch bệnh Covid-19, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ với truyền thông hôm 8/5 như sau: Theo ông, Covid-19 vẫn hiện hữu. Tuy các ca nặng và tử vong do Covid-19 đã giảm, người dân có miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng, tuy nhiên không có nghĩa Covid-19 ít nguy hiểm hơn hay đã hết đe dọa sức khỏe cộng đồng.

TP.HCM ngày 9/5/2023: 502 bệnh nhân nằm viện vì Covid-19 - Ảnh 1
Tình hình mắc Covid-19 tại TP.HCM ngày 8/5/2023 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo nguồn tin từ Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, tính từ 16g ngày 4/5/2023 đến 16g ngày 5/5/2023, TP.HCM ghi nhận: 301 ca mắc mới COVID-19. Trong đó: 87 ca nhập viện, 125 ca xuất viện, 476 ca đang điều trị, 151 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

TP.HCM ngày 9/5/2023: 502 bệnh nhân nằm viện vì Covid-19 - Ảnh 2
Tình hình mắc Covid-19 tại TP.HCM ngày 9/5/2023 - Ảnh: Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM có 3.342 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

WHO cũng đã đưa ra tuyên bố về dịch bệnh Covid-19: Theo đó, đây không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5.5. Nhưng WHO cũng cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất. 

TP.HCM ngày 9/5/2023: 502 bệnh nhân nằm viện vì Covid-19 - Ảnh 3
WHO cũng đã đưa ra tuyên bố khẩn về dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Internet

Ngành y tế TP.HCM đang xây dựng kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới. Thông điệp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới là V2K: khẩu trang, khử khuẩn, vắc xin, vệ sinh.

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng

Bệnh viện ở TPHCM bổ sung nhiều băng ca vì bệnh nhân hô hấp gia tăng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, số bệnh hô hấp tại bệnh viện ở TPHCM ngày một gia tăng khiến nhiều người lo ngại.

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