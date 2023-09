Theo y học cổ truyền Trung Hoa, hoa nhài được sử dụng để giải độc cơ thể, điều trị chứng rối loạn hô hấp đồng thời cải thiện chức năng gan. Bên cạnh đó, hoa nhài còn được sử dụng để giải độc cơ thể, điều trị rối loạn hô hấp và cải thiện chức năng gan.

Tinh dầu hoa nhài - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu hoa nhài có tác dụng gì?

Giảm chứng trầm cảm

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu được chiết xuất từ hoa nhài có công dụng làm hài lòng và nâng cao tinh thần. Chính tác dụng này góp phần tích cực vào việc giúp con người chống lại bệnh trầm cảm. Tinh dầu có tác dụng giải phóng hormone trong cơ thể, bao gồm cả serotonin, chất dẫn đến việc tăng cường năng lượng và nâng cao tâm trạng.

Yếu tố này còn khiến người sử dụng cảm thấy hạnh phúc, đánh thức những cảm xúc lãng mạn và thi vị.

Ngăn ngừa nhiễm trùng

Tinh dầu hoa nhài có đặc tính diệt vi khuẩn, diệt nấm và kháng virus hiệu quả. Khi bạn dùng tinh dầu bôi lên vết thương có thể ngăn ngừa nguy cơ bị nhiễm trùng đồng thời loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn từ căn bệnh uốn ván. Bên cạnh đó, tinh dầu hoa nhài giúp bạn làm giảm khả năng bị nhiễm trùng ở hệ thống hô hấp.

Dùng tinh dầu hoa nhài thoa lên da tránh nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm co thắt

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, tinh dầu hoa nhài có tác dụng tốt trong quá trình điều trị cũng như làm dịu các cơn co thắt do họ, sung huyết, hen suyễn hay khó thở gây ra. Tình trạng co thắt có thể sẽ làm cho bạn gặp phải nguy hiểm hay thậm chí gây tử vong.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Tinh dầu hoa nhài được sử dụng như một liệu pháp y học dân gian với công dụng chống lại bệnh viêm gan, những căn bệnh nhiễm trùng, rối loạn hô hấp và da tại nhiều đất nước khác nhau như Thái Lan, Trung Quốc…

Theo một số nghiên cứu trên động vật, chất oleuropein (glycoside secoiridoid) có trong tinh dầu hoa nhài là một thành phần có công dụng chống nhiễm trùng và tăng cường chức năng miễn dịch.

Tinh dầu hoa nhài đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự phát triển cũng như tấn công của nấm candida.

Cách sử dụng tinh dầu hoa nhài

Massage bằng tinh dầu hoa nhài - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng tinh dầu hoa nhài theo những cách dưới đây:

Bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu hoa nhài vào máy khuếch tán tinh dầu để căn phòng thêm thơm mát. Hơn thế nữa, mùi tinh dầu hoa nhài cũng sẽ làm cho bạn bớt đi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng.

Cách thứ hai bạn có thể thử với tinh dầu hoa nhài là nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn nước ấm. Bạn sẽ thấy thật thư giãn khi ngâm mình trong nước ấm cùng với tinh dầu hoa nhài.

Bạn cũng có thể dùng tinh dầu hoa nhài để tạo mùi hương riêng cho chính mình bằng cách nhỏ vài giọt lên cổ tay hoặc gáy.

Một cách dùng khác với tinh dầu hoa nhài là kết hợp tinh dầu hoa nhài với dầu xô thơm, dầu hoa oải hương theo tỉ lệ 1:4:5 cùng với 10ml dầu nền có thể là dầu oliu hay dầu dừa. Đây là hỗn hợp tuyệt vời để giảm bớt các triệu chứng đau bụng kinh.

Xông hương từ tinh dầu hoa nhài - Ảnh minh họa: Internet

Cách tự làm tinh dầu hoa nhài tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Lọ thủy tinh có nắp đậy kín.

Dầu oliu.

Một tấm vải sạch.

Hoa nhài.

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn mang hoa nhài đi rửa sạch sau đó để ráo nước. Đối với lọ thủy tinh sau khi bạn rửa sạch nên mang ra phơi khô dưới nắng để diệt sạch vi khuẩn cùng bụi bẩn.

Hoa nhài sau khi ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp theo bạn cho hoa nhài vào lọ thủy tinh sau đó cho dầu oliu vào sao cho ngập mặt hoa. Ở bước này, bạn dùng đũa ép nhẹ cho từng cánh hoa thấm đều vào dầu oliu.

Sau khi tất cả cánh hoa đã ngập dầu, bạn đậy nắp lọ và để hỗn hợp ở nơi có ánh sáng trong thời gian 3 ngày. Mỗi ngày bạn nên lắc nhẹ cánh hoa để các tinh chất trong hoa tan hết vào dầu oliu.

Sau thời gian 2 ngày, bạn dùng vải sạch đã chuẩn bị sẵn trước đó lọc hỗn hợp. Bạn giữ lại phần dầu và bỏ phần xác của cánh hoa.

Tiếp theo bạn cho thêm một phần hoa nhài vào phần dầu vừa thu được và ngâm trong thời gian 2 ngày.

Bước cuối cùng, bạn lọc lấy phần tinh dầu và có thể bắt đầu sử dụng.

Trên đây là tổng hợp những công dụng, cách sử dụng cũng như cách làm tinh dầu hoa nhài đơn giản tại nhà. Cách làm tinh dầu hoa nhài khá đơn giản, bạn có thể làm tại nhà để chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp cho bản thân và gia đình.