Tiểu đường tấn công mất 10 lần sức khỏe: Những thói quen nên có ngay hôm nay để chặn đứng đường huyết tăng vọt

Sức khỏe 06/04/2023 06:16

Bệnh tiểu đường là một tình trạng sức khỏe mãn tính cực kỳ đáng lo ngại và có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Bệnh tiểu đường có liên quan đến quá nhiều đường trong máu, có thể dẫn đến một số biến chứng về sức khỏe.

Tiểu đường tấn công mất 10 lần sức khỏe: Những thói quen nên có ngay hôm nay để chặn đứng đường huyết tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với bệnh tiểu đường loại 1 là một bệnh tự miễn dịch, trong đó tuyến tụy tạo ra ít hoặc không sản xuất insulin, bệnh tiểu đường loại 2 được cho là một bệnh do lối sống, có thể ngăn ngừa được. Tất cả những gì bạn cần làm là tuân theo những thói quen lối sống lành mạnh sau đây:

Cắt giảm lượng đường và lượng carb tinh chế 

Đường và carbohydrate tinh chế có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu, cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường theo thời gian.

Tiểu đường tấn công mất 10 lần sức khỏe: Những thói quen nên có ngay hôm nay để chặn đứng đường huyết tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giảm cơ hội phát triển tình trạng mãn tính này, thì hãy hạn chế lượng carb đơn giản, không lành mạnh và tránh các món ăn có đường. Theo chuyên gia, carbs không lành mạnh có nghĩa là bánh mì trắng, khoai tây, mì ống, v.v.

Bao gồm thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống 

Một chế độ ăn nhiều chất xơ được cho là có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe đường ruột của bạn. Nó cũng được biết là hỗ trợ giảm cân và có thể chứng minh là có lợi cho những người muốn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tiểu đường tấn công mất 10 lần sức khỏe: Những thói quen nên có ngay hôm nay để chặn đứng đường huyết tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)., chất xơ có thể có hai loại: hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan hấp thụ nước, trong khi chất xơ không hòa tan thì không. Chất xơ hòa tan giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol, có thể giúp ngăn ngừa hoặc kiểm soát các biến chứng của bệnh tiểu đường. Nó có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như táo, chuối, yến mạch, đậu Hà Lan, đậu đen, đậu lima, mầm Brussels và bơ.

Hoạt động thể chất

Tập thể dục thường xuyên là hoạt động rất cần thiết. Đó là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tiểu đường. 

Bạn không nhất thiết cần phải tập luyện cường độ cao hoặc đến phòng tập thể dục. Thay vào đó, đi bộ đơn giản, chạy bộ hoặc chạy trên máy chạy bộ có thể cũng rất tốt. Bạn cũng nên tránh lối sống tĩnh tại và tiếp tục di chuyển xung quanh ngay cả khi chỉ cần làm các công việc gia đình.

Chọn nước thay vì nước ngọt có đường

Tiểu đường tấn công mất 10 lần sức khỏe: Những thói quen nên có ngay hôm nay để chặn đứng đường huyết tăng vọt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường hoặc kiểm soát lượng đường trong máu, giữ nước có thể giúp ích đáng kể. Bạn nên cắt giảm đồ uống mềm, có đường và đồ uống có ga vì nó cũng góp phần gây bệnh tiểu đường.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Kiểm soát cân nặng là cực kỳ quan trọng nếu bạn đang muốn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao gồm cả bệnh tiểu đường. Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cân nặng là thực hành kiểm soát khẩu phần ăn.

Kiểm soát khẩu phần là điều chỉnh lượng thức ăn bạn cho vào đĩa. Nó phải đủ để thỏa mãn cơn thèm của bạn và không khiến bạn ăn quá nhiều.

Theo Times of India

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