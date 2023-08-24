Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng ở Đắk Lắk

Sức khỏe 24/08/2023 09:11

Đây là trường hợp tử vong thứ 2 vì bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Theo thông tin từ báo điện tử VOV, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 01 trường hợp bệnh nhi tử vongbệnh tay chân miệng tại huyện Krông Pách. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 vì bệnh tay chân miệng trong năm 2023.

Bệnh nhi là bé trai sinh năm 2021, ở xã Tân Tiến, huyện Krông Pách. Theo người nhà bệnh nhân, ngày 16/8, bệnh nhi khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao 39 độ. Đến ngày 20/8, trẻ nổi mụn nước ở lòng bàn tay chân, loét miệng, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pách điều trị.

Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Cha mẹ cần thường xuyên giữ gìn vệ sinh tay, chân cho trẻ để phòng ngừa bệnh tay chân miệng - Ảnh: Báo điện tử VOV

Ngày 21/8, bệnh diễn biến nặng, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. 23 giờ 00 phút cùng ngày, trẻ tử vong với chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ IV/Phù phổi cấp/Viêm cơ tim cấp/Nhiễm trùng huyết.

Được biết, trước khi mắc bệnh, bệnh nhi có chơi chung đồ chơi và tiếp xúc trực tiếp với 1 bệnh nhân nghi mắc bệnh tay chân miệng tạm trú tại xã Yang Kang, huyện Krông Bông.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, theo thống kê của CDC Đắk Lắk, tính đến ngày 23/8, toàn tỉnh ghi nhận 931 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Thêm 1 bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh tay chân miệng cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

 

Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh cũng như chưa thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Để tích cực phòng chống, giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tay chân miệng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Vệ sinh ăn uống: Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; Không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt: Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Thu gom và xử lý chất thải của trẻ: Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để sớm phát hiện tay chân miệng. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác, cần cách ly và đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Hà Nội: Sau 1 ngày nhập viện vì tay chân miệng, bé trai 10 tháng tuổi đột ngột chuyển nặng, tăng huyết áp, phải thở máy ngay

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Sau 1 ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu chuyển độ nặng của bệnh tay - chân - miệng, như: mạch nhanh 200 lần/phút (bình thường khoảng 80 - 130 lần/phút), sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt, suy hô hấp tiến triển, huyết áp tăng.

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