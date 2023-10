Phòng ngừa đột quỵ tai biến cực đơn giản chỉ từ thói quen ăn uống và sinh hoạt

Điều này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là não không thể tiếp tục điều khiển được các dây thần kinh vận động, cảm giác, tri thức… khiến cơ thể bị yếu, tê, liệt thậm chí là hôn mê hoặc tử vong do máu tràn vào não (tắc mạch máu não) hoặc xuất huyết não (vỡ mạch máu não).

Đột quỵ tai biến hay còn được gọi với cái tên chính xác là tai biến mạch máu não, đây là tình trạng bệnh cấp tính, xảy ra do sự thiếu máu lên não một cách đột ngột. Khi não xảy ra tình trạng thiếu máu, màng oxy và chất dinh dưỡng cần để nuôi dưỡng tế bào não sẽ không đủ, khiến cho các tế bào não nhanh chóng chết đi.

1. Chế độ ăn uống phòng chống ngừa quỵ tai biến

Ăn gì để phòng ngừa đột quỵ?

Phòng ngừa đột quỵ tai biến cực đơn giản và bắt đầu từ chính những gì bạn ăn mỗi ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, có thể phòng ngừa đột quỵ tai biến thì nên thường xuyên ăn những thực phẩm có lợi cho tim mạch.

Bạn nên ăn các thực phẩm có chứa chất béo có lợi từ dầu oliu, cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá thu, các loại quả và hạt như quả óc chó, macca, hạnh nhân… giúp cung cấp axit béo omega-3 rất có lợi để bảo vệ mạch máu và phòng đột quỵ.

Bạn cũng nên thường xuyên ăn các loại đậu, hành tây, cà chua, rau xanh, táo, bưởi, dưa hấu, táo, chuối… là những thực phẩm có công dụng hạ mỡ máu, hạ huyết áp, thanh nhiệt, giải độc và giúp ổn định huyết áp.

Thực phẩm giàu Omega-3 giúp phòng ngừa đột quỵ tai biến!

Những loại thực phẩm này đều cung cấp nhiều vitamin và chất xơ không gây tích tụ mỡ thừa, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa, giảm nguy cơ mỡ máu, xơ vữa động mạch,… Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này giúp bạn khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ rất nhiều.

Một số loại nước uống phòng ngừa đột quỵ

Bên cạnh một số loại thực phẩm phòng ngừa đột quỵ tốt thì cũng có những loại đồ uống cũng có lợi ích phòng chống đột quỵ khá tốt. Cách phòng ngừa tai biến đột quỵ cực đơn giản bằng cách thường xuyên uống các loại đồ uống sẽ giúp tăng cường sức bảo vệ của cơ thế trước nguy cơ đột quỵ.

- Sữa đậu nành giúp phòng chống xơ vữa động mạch, điều chỉnh lại sự rối loạn lipid trong máu và điều hòa huyết áp.

- Nước lá sen khô: những người mỡ máu cao, huyết áp cao thường xuyên uống nước trà lá sen rất tốt để giảm mỡ máu, làm tan bớt các khối mỡ trong mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ.

- Nước nấm linh chi: Nước nấm linh chi mỗi ngày lấy khoảng 10g khô đem đun thành trà uống hàng ngày, giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, thanh nhiệt và giải độc cơ thể.

- Một số loại trà thảo mộc khác như trà hoa kim ngân, trà hoa nhài, trà hoa hồng, trà hoa cúc… là những đồ uống tốt giúp phòng ngừa tai biến đột quỵ đơn giản.

Các loại trà thảo mộc như trà lá sen rất hữu ích trong phòng đột quỵ!

Hạn chế ăn thực phẩm nhiều muối, đồ chế biến sẵn

Theo một báo cáo tại Mỹ, muối chính là một lý do gây tăng huyết áp – một nguyên chính gây ra đột quỵ tai biến. Những người tiêu thụ hơn 4.000mg muối mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ do thiếu máu não cục bộ cao gấp đôi so với những người ăn ít muối dưới 1.500mg/ngày.

Các thực phẩm chế biến sẵn như các loại snack, đồ chiên, đồ nướng, các loại đồ đóng hộp, thịt nguội… là những thực phẩm chứa nhiều muối, không có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và có thể gây ra tình trạng đột quỵ.

Thịt nguội, xúc xích là những thực phẩm có chứa nhiều muối và không tốt cho tim mạch!

Vì thế, cách phòng ngừa đột quỵ não mà bạn có thể làm ngay từ ngày hôm nay đó là hạn chế việc ăn nhiều muối. Chỉ ăn một lượng vừa đủ dưới 1.500mg (tương đương 2/3 thìa cà phê muối) mỗi ngày. Cũng nên tạo thói quen ăn nhạt, giảm ăn các loại nước chấm, nước mắm để tốt cho tim mạch, huyết áp.

2. Chế độ sinh hoạt phòng ngừa đột quỵ

Không hút thuốc lá

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và mắc nhiều các bệnh khác. Nếu bạn đang hút thuốc lá hãy từ bỏ nó đề phòng chống đột quỵ. Nếu như quá khó từ bỏ việc hút thuốc lá, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn để chọn cách thích hợp. Ví dụ sử dụng các sản phẩm giúp cai thuốc lá như viên ngậm nicotine, miếng dán…

Tập thể dục nhiều hơn

Thói quen lười vận động, ngồi nhiều là một trong các lý do gây béo phì, các bệnh về tim mạch, trong đó có cao huyết áp, xơ vữa động mạch máu và làm tăng nguy cơ đột quỵ tai biến. Để hạn chế nguy cơ đột quỵ, mọi người nên duy trì một lối sống và sinh hoạt khoa học hơn bằng cách tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn.

Hãy tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe và phòng đột quỵ!

Tùy theo thể trạng, sức khỏe và sở thích thì bạn có thể lựa chọn môn thể dục phù hợp với cường độ vừa phải. Có thể là đi bộ sau bữa tối, khiêu vũ, đạp xe, bơi lội, đi thang bộ thay vì thang máy ít nhất 5 ngày/tuần. Nếu không thể tập liên tục 30 phút mỗi ngày, bạn có thể chia nhỏ thành 10-15 phút/lần và 2-3 lần/ngày.

Giảm cân

Các nghiên cứu thực tế đã chỉ ra, người thừa cân, béo phì tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, đái tháo đường, đặc biệt cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ tai biến. Hãy giữ cân nặng của bạn trong mức cho phép bằng cách theo dõi chỉ số cơ thể (BMI), chỉ số BMI của cơ thể nên được giữ ở dưới mức 25.

Cách tính chỉ số cơ thể để biết mình có thừa cân hay không!

Bằng cách có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lượng calo nạp vào cơ thể vừa đủ, tăng cường hoạt động thể chất, vận động tập luyện thể thao… để giữ được cân nặng phù hợp, làm giảm nguy cơ mỡ máu, huyết áp cao và đột quỵ.

3. Kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên

Phòng ngừa đột quỵ tai biến cực đơn giản nếu như bạn biết tự bảo vệ sức khỏe của mình. Mọi người nên có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần. Kiểm tra tổng thể, trong đó có kiểm tra sức khỏe tim mạch để phát hiện những điều bất thường nếu có.

Nếu phát hiện tình trạng huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, xơ vữa mạch máu hay bất kỳ một bất thường gì về tình trạng tim mạch thì bác sĩ sẽ đưa ra cho bạn hướng điều trị, các phương pháp bảo vệ sức khỏe cũng như cách phòng ngừa tai biến đột quỵ.

Đột quỵ là một tình trạng nguy hiểm mà không ai muốn gặp phải. Tuy nhiên bạn có thể phòng ngừa đột quỵ tai biến cực đơn giản ngay từ hôm nay bằng cách thay đổi những thói quen, lối sống khoa học, lành mạnh và tích cực. Với những ai đã có tiền sử bị đột quỵ thì cần thận trọng hơn rất nhiều. Người nhà nên chú ý chăm sóc, theo dõi vì rất dễ bị đột quỵ lại. Khi có các dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay. Chúc các độc giả của Phụ nữ và Gia đình luôn khỏe mạnh nhé!