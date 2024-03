Một nghiên cứu cho thấy đối với những bệnh nhân có tiền sử ung thư ruột kết, uống hơn hai tách cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ tái phát bệnh.

Ngày 23/3 (giờ địa phương), các nhà nghiên cứu tại Đại học Wageningen ở Hà Lan công bố đây là kết quả của một nghiên cứu trên 1.700 bệnh nhân ung thư ruột kết ở Hà Lan. Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Ung thư Quốc tế (International Journal of Cancer - IJC) số mới nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên một nghiên cứu đoàn hệ hiện có về bệnh nhân ung thư ruột kết ở Hà Lan, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu tiếp theo trên 2.113 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết tại 11 bệnh viện ở Hà Lan từ tháng 8/ 2010 đến tháng 2/2020. Trong số này, 1.719 người tham gia đã được chữa khỏi bệnh ung thư và có thể được kiểm tra tái phát. Các nhà nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ tái phát và tỷ lệ tử vong liên quan đến việc tiêu thụ cà phê.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân uống hơn 5 tách cà phê mỗi ngày có tỷ lệ tái phát ung thư ruột kết thấp hơn 32% so với những bệnh nhân uống ít hơn 2 tách cà phê. Ngoài ra, những người uống hai tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không uống cà phê. Tương tự như tỷ lệ tái phát ung thư ruột kết, những người uống hơn 5 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 29% so với những người không uống cà phê.

Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Ellen Campman, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ cho thấy mối liên quan đáng kể giữa việc uống 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày và tỷ lệ tái phát của bệnh ung thư ruột kết”. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết nghiên cứu này không xác định được cà phê làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột kết như thế nào nên cần có nghiên cứu tiếp theo.

