Omicron nghiêm trọng như thế nào? Bật mí những bí ẩn xung quanh loại siêu vi rút từ các nhà khoa học trên toàn thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/1 cho biết Omicron đang nhanh chóng thay thế Delta ở khắp mọi nơi, với sự lây lan nhanh hơn bao giờ hết trong đại dịch.

Kể từ khi biến thể này được phát hiện, các nhà khoa học đã lo lắng về tốc độ lây truyền của nó.

Về tốc độ lây truyền của biến thể Omicron, nhà dịch tễ học và trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO - Maria Van Kerkhove cho biết các đột biến được tìm thấy trong vi rút cho phép nó bám vào tế bào người dễ dàng hơn. Lý do thứ hai hỗ trợ sự lây truyền nhanh chóng của vi rút là nó kháng lại miễn dịch, có nghĩa là mọi người có thể bị tái nhiễm nếu họ đã bị nhiễm trùng trước đó hoặc nếu họ đã được tiêm chủng vẫn có khả năng bị lại.

Một lý do quan trọng khác được trích dẫn bởi Maria Van Kerkhove là sự sao chép nhân bản của biến thể Omicron ở đường hô hấp trên mà không thấy ở delta hoặc bất kỳ chủng "tổ tiên" nào khác. Do sự hiện diện của nó ở đường hô hấp trên, điều này càng làm cho nó dễ dàng lây lan hơn.

Shangxin Yang, trợ lý giáo sư bệnh học và y học phòng thí nghiệm tại Đại học California Los Angeles, cho biết: "Tốc độ mà Omicron tiếp quản thực sự đáng kinh ngạc." Nó gần như là "phép thuật". Trong hai tuần, nó đã đi từ 1% các trường hợp mắc COVID-19 trên toàn thế giới lên 50% các trường hợp và trong một tháng, gần như 100% các trường hợp có thể nhiễm. "Đó là tốc độ đáng kinh ngạc, chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được bất kỳ loại vi rút nào có thể làm được điều đó", ông chia sẻ với một tạp chí quốc tế.

Tốc độ lây lan của biến thể này có thể được nhìn thấy từ số lượng các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng trên toàn thế giới.

Tại Ấn Độ, tổng cộng rất rất nhiều trường hợp mắc COVID đã được báo cáo vào ngày 26 tháng 1. Trường hợp đầu tiên nhiễm Omicron đã được báo cáo tại Ấn Độ vào ngày 2 tháng 12.

Tại sao Omicron lại trở thành một "máy rải mầm bệnh" siêu lớn?

Như Maria Van Kerkhove đã nói, Omicron tỏ ra thích lây nhiễm và tái tạo ở đường hô hấp trên, so với Delta và các chủng khác thích lây nhiễm ở đường hô hấp dưới. WHO cho biết, điều này mang lại cho biến thể này một lợi thế lây truyền độc lập với việc né tránh miễn dịch.

Các nhà khoa học đã nói rằng thành phần di truyền của Omicron làm cho việc trốn tránh các kháng thể được tạo ra từ nhiễm trùng tự nhiên và tiêm chủng hiệu quả hơn. Điều này giúp vi rút lây lan nhanh chóng.

"Khả năng siêu truyền của Omicron không xuất phát từ việc giải phóng một lượng lớn vi rút từ những người bị nhiễm bệnh. Thay vào đó, lời giải thích tốt nhất cho sự lây lan nhanh như chớp của nó là khả năng né tránh miễn dịch SARS-CoV-2 do tiêm chủng", Emily Bruce, một nhà vi rút học tại Đại học Vermont ở Burlington đã cho biết trong một ấn phẩm trên tạp chí Nature.

Mặc dù đang trong vòng vây chặt chẽ của làn sóng thứ ba, nhưng xu hướng nhập viện vẫn chưa đáng báo động.

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy Omicron dường như giảm khả năng lây nhiễm ở mô phổi, đó có thể là lý do tại sao những người bị nhiễm Omicron mắc bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta, WHO cho biết thêm rằng các nghiên cứu ban đầu từ mô cơ động vật cho thấy rằng bị nhiễm Omicron ở động vật cũng có ít dấu hiệu lâm sàng hơn và ít chuyển biến nặng hơn.

Về mức độ nghiêm trọng hơn của biến thể, Tiến sĩ Suresh Kumar, giám đốc y tế của Bệnh viện Lok Nayak cho biết, "Biến thể này lây lan nhanh, nhưng nó cũng bị đào thải nhanh khỏi cơ thể so với biến thể Delta."

Các chuyên gia cho biết, việc chủng ngừa và tiêm nhắc lại cũng góp phần làm giảm nguy cơ nhập viện ở những người bị nhiễm Omicron.

Trước khi nhiễm vi rút. cơ thể cũng cung cấp khả năng miễn dịch chống lại Omicron mạnh hơn so với các biến thể "tổ tiên" khác sau khi bạn tiêm chủng đầy đủ.

"Tương lai" của loại vi rút này?

Jeremy Luban, chuyên gia về vi rút của Đại học Massachusetts cho biết: "Không có lý do gì để nghĩ rằng Omicron là kết quả của việc vi rút đột biến nhanh hơn. Chỉ là chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy phiên bản này khi nó đang bắt đầu phát triển các chủng loại" anh nói với tờ Time.

Biến thể này của vi rút corona không gây chết người. Do đặc tính siêu lan rộng của nó, các nhà khoa học hy vọng nó sẽ tồn tại trong quần thể con người trong một vài năm kể từ thười điểm bây giờ để sau này có thể trở thành thành phần của một loại vắc xin chữa bệnh.

Tiến sĩ Warner Greene, cựu giám đốc và điều tra viên cao cấp hiện tại của Viện Vi rút học Gladstone nói với một tạp chí quốc tế: "Kịch bản tốt nhất là vi rút trở nên suy yếu đến mức nó chỉ trở thành một loại vắc xin. Nó sẽ lây lan nhưng sẽ không gây ra bệnh nặng. Trong bối cảnh đó, vi rút sẽ bắt đầu mất chỗ đứng và trở thành loài đặc hữu ở những khu vực rất nhỏ, chỉ nhân rộng khi nó tìm thấy những người chưa bị nhiễm hoặc chưa được tiêm phòng trước đó.

Theo Times of india