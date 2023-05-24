Nước dừa là 'cứu tinh' cho mùa hè nóng nực nhưng cần tránh 4 thời điểm này nếu không muốn hại thân

Tuy nhiên, không phải lúc nào uống nước dừa cũng tốt, loại ngay 4 thời điểm ''đại kỵ'' với nước dừa nếu không muốn cơ thể trở nên tệ hại.

Hầu hết ai cũng thích và uống được nước dừa. Trong nước dừa có hàm lượng calo cực kỳ thấp, đồng thời chứa các enzyme, khoáng chất tự nhiên như kali. Không những thế, nước dừa có vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ, rất hấp dẫn.

Đầu tiên chính là không nên uống nước dừa vào buổi tối từ 7 giờ trở đi. Uống nước dừa buổi tối dễ khiến bạn bị khó tiêu, đầy bụng. Nếu muốn uống nước dừa buổi tối, tốt nhất nên uống ít, uống từng ngụm nhỏ từ từ. Ngoài ra, uống nước dừa nhiều khiến lợi tiểu. Giấc ngủ ban đêm rất quan trọng, chúng ta cần ngủ sâu đủ từ 6 - 8 tiếng nhưng nếu trước khi đi ngủ bạn uống nhiều nước dừa thì chu trình này sẽ bị gián đoạn.

Vì vậy, thời điểm tốt nhất để dùng nước dừa là buổi sáng hoặc buổi chiều. Vị ngọt tự nhiên của nước dừa đã rất hấp dẫn và không cần pha thêm đường hay các chất tạo ngọt khác. Bên cạnh đó, bạn nên uống nước dừa nguyên chất, hạn chế sử dụng nước dừa đóng lon sẵn.

Ngoài ra, đối với những người bệnh có các vấn đề về tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn, rối loạn điện giải, nhạy cảm với nước dừa,… trước khi sử dụng cần phải có tham vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Không uống dừa sau 7 giờ tối - Ảnh minh họa: Internet

Có thai 3 tháng đầu

Với các bà bầu 3 tháng đầu, việc chuyển hóa cơ bản xảy ra mạnh mẽ và phức tạp. Nước dừa có tính hàn khi uống sẽ đưa lạnh vào cơ thể làm cho quá trình chuyển hóa bị giảm đi. Thậm chí, cơ thể sẽ bị lạnh dẫn đến rối loạn về mặt chuyển hóa. Điều này có thể sẽ gây nên những tác động xấu đối với giai đoạn đầu của thai kỳ. Vì vậy, khi mới mang thai mẹ bầu nên hạn chế thức uống này.



Ngoài ra, sở dĩ nước dừa thường được các bác sĩ khuyên không nên sử dụng trong giai đoạn đầu của thai kỳ bởi trong nước dừa ngoài chất khoáng, còn có nhiều chất béo. Bản chất chất béo hơi khó tiêu hóa, uống nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi. Bà bầu trong 3 tháng đầu thường có hiện tượng ốm nghén như nôn, chán ăn, buồn nôn, nếu uống nước dừa sẽ làm tăng cảm giác buồn nôn, đầy bụng. Điều này có thể làm gia tăng sự mệt mỏi đối với bà bầu.

Khi huyết áp đang thấp

Nếu huyết áp của bạn đang xuống thấp thì đừng uống nước dừa bởi nước dừa sẽ làm huyết áp đi xuống nhanh hơn. Và nếu uống quá nhiều nước dừa, huyết áp của bạn sẽ tụt xuống quá thấp, gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Khi huyết áp thấp không nên uống dừng - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ dưới 6 tháng tuổi không nên uống nước dừa

Dù nước dừa rất mát bổ nhưng mẹ không nên cho con nhỏ dưới 6 tháng tuổi uống vì lúc này hệ tiêu hóa của bé vẫn còn non nớt.

Khi con đã đủ 6 tháng, mẹ chỉ nên cho con uống lượng nhỏ rồi tăng dần. Các mẹ không nên cho con uống quá nhiều và nhanh. Nước dừa cho bé phải là nước dừa non, tươi, mẹ không nên để con uống những quả dừa có màu nâu kẻo ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé.