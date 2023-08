Những tác dụng của khoai sọ mà không phải ai cũng biết 

Bạn có biết rằng tác dụng tuyệt vời của khoai sọ là cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể giống như các loại ngô, khoai sắn. Khoai sọ cung cấp lượng lớn calo cho cơ thể, nhiều hơn so với khoai tây, khoai lang khi so sánh ở cùng trọng lượng.

Bên cạnh đó, khoai sọ có hàm lượng protein cao hơn so với các loại ngũ cốc, các loại đậu, đồng thời nó chứa lượng chất béo rất thấp.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Trong thành phần khoai sọ có chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp ổn định hệ tiêu hóa. Phòng ngừa một số bệnh như: chướng bụng, đầy hơi, chuột rút, táo bón, tiêu chảy…

Ngoài ra khoai sọ còn là thực phẩm giúp nhuận tràng rất tốt, thích hợp với những người mắc các bệnh lý về dạ dày, ruột…

Phòng tránh và hỗ trợ điều trị tiểu đường

Tác dụng của khoai sọ với bệnh tiểu đường là việc chúng cung cấp các chất xơ cần thiết để điều chỉnh quá trình giải phóng insulin và glucose có trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh lý đái tháo đường.

Tốt cho hệ tim mạch

Thành phần kali có trong khoai sọ giúp điều chỉnh nhịp tim ổn định, nó còn có tác dụng làm giảm áp lực lên các mạch máu và động mạch.

Hàm lượng kali trong khoai sọ giúp ổn định nhịp tim - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra các axit béo trong thành phần của khoai sọ có có tác dụng tốt trong việc hạ huyết áp, làm giảm hàm lượng cholesterol cao trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Tác dụng của khoai sọ trong việc giảm cân là rất hiệu quả bởi trong thành phần khoai sọ chứa hàm lượng calo lớn nhưng chỉ bao gồm các chất xơ, khoáng chất và tinh bột, không chứa chất béo nên không gây tăng cân.

Bên cạnh đó khoai sọ còn là thực phẩm nhuận tràng, hỗ trợ thúc đẩy quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Đây thực sự là món ăn giảm cân hiệu quả nếu như bạn sử dụng một cách hợp lý.

Tốt cho bà bầu

Tác dụng của khoai sọ đối với bà bầu là việc cung cấp hàm lượng calo, protein cần thiết cho cơ thể mà nó không chứa nhiều chất béo, phòng ngừa được bệnh lý tiểu đường thai kỳ.

Khoai sọ giúp ổn định hệ tiêu hóa ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra tác dụng của khoai sọ với bà bầu còn nằm ở việc cung cấp đầy đủ các chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa ở bà bầu, phòng ngừa chứng táo bón, đầy bụng, khó tiêu trong thời gian mang thai.

Phòng ngừa ung thư

Khoai sọ còn có thể hỗ trợ phòng ngừa các loại bệnh ung thư rất tốt. Trong thành phần khoai sọ chứa các loại vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, đào thải các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể. Các gốc tự do có thể biến đổi thành các tế bào ung thư nguy hiểm nếu như không được đào thải.

Các chất chống oxy hóa trong khoai sọ giúp loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần khoai sọ chứa chất cryptoxanthin có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư vòm họng và ung thư phổi hiệu quả.

Các món ăn chế biến từ khoai sọ

Có rất nhiều cách để chế biến khoai sọ thành các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Khoai sọ luộc: tác dụng của khoai sọ luộc có hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe bởi nó giữ nguyên hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết, không bị phân hủy như các món nấu, ninh…

Bạn có thể ăn khoai sọ luộc chấm với 1 chút đường để mang lại cảm giác ngon miệng hơn.

Khoai sọ luộc chấm đường - Ảnh minh họa: Internet

Cháo khoai sọ: Bạn sử dụng khoai sọ, củ mài và gạo tẻ đem nấu cháo ăn trong ngày. Cháo khoai sọ giúp tăng cường sức khỏe, chống suy nhược cơ thể, tốt cho dạ dày.

Khoai sọ hầm xương lợn: Lựa chọn phần xương cẳng hoặc xương sống của lợn (heo) đem hầm cùng khoai sọ trong khoảng 1,5 – 2 tiếng. Món canh xương lợn khoai sọ là món ăn bổ dưỡng giúp bồi bổ sức khỏe, có tác dụng tốt cho những người bị đau nhức chân tay, dị ứng…

Canh cua khoai sọ: Bạn chọn cua đồng, khoai sọ và rau rút. Cua đồng làm sạch, lọc lấy nước, sau đó cho khoai sọ vào nấu với nước cua. Khi khoai sọ chín nhừ thì cho rau rút vào, nêm nếm gia vị.

Món canh khoai sọ cua đồng có tính mát, giúp giải nhiệt cơ thể, đồng thời nó còn rất tốt cho những người bị mất ngủ, thần kinh căng thẳng.

Món canh cua khoai sọ nấu cùng rau rút - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được tìm hiểu về các tác dụng của khoai sọ đối với sức khỏe người ăn. Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ chế biến được nhiều món ăn thơm ngon từ khoai sọ cho bữa ăn hàng ngày, giúp bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.