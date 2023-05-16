Những người thường xuyên uống rượu bia nên lường trước nguy hại này kẻo ảnh hưởng đến tính mạng

Sức khỏe 16/05/2023 16:00

Chia sẻ của một người đàn ông thường xuyên rượu bia sau mỗi chiều đi làm khiến nhiều người lo sợ.

Theo nguồn tin từ Đầu tư online, khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cơ sở đã cấp cứu ông P.H.M. (44 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) bị viêm tụy cấp, máu đục như sữa do uống nhiều rượu bia và tăng triglycerid máu.

Vợ ông M. cho biết ông có thói quen uống nửa lít rượu hoặc 6 lon bia vào mỗi buổi chiều sau khi đi làm về. Do có bạn bè hàng xóm đông vui, ông uống nhiều hơn và từng bị viêm tụy cấp 2 tháng trước đó.

Những người thường xuyên uống rượu bia nên lường trước nguy hại này kẻo ảnh hưởng đến tính mạng - Ảnh 1
Rượu bia là thủ phạm gây ra bệnh viêm tụy cấp và viêm tụy mạn - Ảnh: Đầu tư online

Tuy nhiên, lần này, ông M bị chướng bụng, đau bụng dữ dội, sốt, buồn nôn, không ăn uống được. Cơn đau lan dần lên ngực, sang hai bên mạn sườn và sau lưng. Ông được đưa đến bệnh viện địa phương đến cấp cứu ngay sau đó. 

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ pH động mạch giảm còn 7.2 (bình thường 7.35 – 7.45), HCO3 giảm còn 13.1mmol/l (bình thường 22 - 26mmol/l). Định lượng triglycerid (chất béo trung gian) tăng đến 23mmol/l, gấp 13 lần bình thường (bình thường dưới 1.7mmol/l).

Các bác sĩ nhận định ông M bị viêm tụy cấp thể nặng, có nguy cơ tử vong cao, cần được lọc máu, thay huyết tương cấp cứu. Sau 3 tiếng điều trị, ông M. qua cơn nguy kịch.

Qua các tình trạng của ông M, chúng ta có thể thấy rằng rượu bia mang lại nhiều tác hại khó lường. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn có nguy cơ tước đoạt mạng sống của con người. 

Theo thông tin từ báo VnExpress, cùng giải đáp về tác hại do bia rượu thường xuyên, một bác sĩ đã chia sẻ nhiều kiến thức hay như sau: 

Một là, rượu bia gây ức chế thần kinh. Khi cơ thể hấp thụ lượng lớn bia rượu, cơ thể sẽ phát sinh những phản ứng tiêu cực như suy nghĩ rối rắm, đầu óc mụ mị, giảm hoặc mất các khả năng vận động thông thường. 

Hai là, người uống nhiều rượu có thể làm giảm ham muốn tình dục, suy yếu hệ miễn dịch, khiến bản thân dễ bị ốm cũng như mất nước.

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Tác hại của rượu bia - Ảnh: Internet

Ba là, uống rượu thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và các vấn đề liên quan đến tim khác. Uống một vài ly có thể dẫn đến chứng ợ nóng, và uống liên tục gây nôn mửa.

Nghiêm trọng hơn, một số chuyên gia còn khuyến cáo rượu bia là thủ phạm chính gây ra bệnh viêm tụy mạn. Đồng thời, gây kích hoạt sớm trypsinogen và các enzym tiêu hóa khác trong chính các tế bào tụy ngoại tiết, điều này dẫn tới quá trình tự phá hủy trong nhu mô tụy dẫn đến tình trạng viêm tụy.

Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như đột biến gen, tắc hẹp ống tụy, tăng triglyceride máu, tăng canxi máu, viêm tụy tự miễn… Một số trường hợp không tìm được nguyên nhân gọi là viêm tụy tự phát.

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Vợ chồng chị T. có đi ăn ốc buổi tối, tuy nhiên sau đó cả hai thấy tê lưỡi, tê đầu môi, tê bì chân tay, chóng mặt, đi lại khó khăn nên lập tức đến bệnh viện cấp cứu.

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