Theo thông tin từ Sức khỏe đời sống, tất cả giường bệnh đều bố trí hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm. Đây là yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân tiến triển nặng.

Điểm thuận lợi nhất của Trung tâm Hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn).