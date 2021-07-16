Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM

Sức khỏe 16/07/2021 23:10

Ngày 15/7, khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (Quận 9, TP Thủ Đức) tạm chuyển công năng thành Trung tâm Hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường vừa đưa vào hoạt động. Mời bạn đọc cùng xem những hình ảnh đầu tiên bên trong bệnh viện.

Theo thông tin từ Sức khỏe đời sống, tất cả giường bệnh đều bố trí hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm. Đây là yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân tiến triển nặng.

Điểm thuận lợi nhất của Trung tâm Hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn).

Cùng với đó, các y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân 115, Nhân dân Gia Định và các y, bác sĩ chuyên khoa được luân phiên đến công tác từ các bệnh viện đa khoa của TP và các tỉnh, thành do Bộ Y tế điều động sẽ đến trung tâm để phục vụ công tác chữa bệnh.

Với nhiệm vụ phụ trách 300 giường hồi sức nặng và 30 giường hồi sức nguy kịch, đội ngũ nhân viên y tế BV Chợ Rẫy sẽ là lực lượng chủ lực ở đây. BV còn hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao… và nguồn nhân lực để triển khai nhiệm vụ này.

Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 1Các công tác cuối cùng chuẩn bị để BV Hồi sức COVID-19 hoàn tất và đi vào hoạt động 
Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 2Hệ thống ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển đến 
Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 3Trang thiết bị chuyên dụng hồi sức, cấp cứu tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP HCM 
Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 4Nhân viên y tế đang thiết lập hệ thống ICU (hồi sức) cho bệnh nhân nặng và nguy kịch 
Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 5Nhân viên y tế BV Chợ Rẫy là lực lượng chủ lực chi viện cho Trung tâm hồi sức TP HCM 1.000 giường
Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 6BV Chợ Rẫy hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao đến BV Hồi sức COVID-19 

Những hình ảnh mới nhất bên trong bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP HCM - Ảnh 7

BV Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng

Nguồn ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy         

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