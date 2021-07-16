Ngày 15/7, khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (Quận 9, TP Thủ Đức) tạm chuyển công năng thành Trung tâm Hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường vừa đưa vào hoạt động. Mời bạn đọc cùng xem những hình ảnh đầu tiên bên trong bệnh viện.
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Theo thông tin từ Sức khỏe đời sống, tất cả giường bệnh đều bố trí hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm, trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm. Đây là yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân tiến triển nặng.
Điểm thuận lợi nhất của Trung tâm Hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở oxy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn).
Cùng với đó, các y, bác sĩ chuyên khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân 115, Nhân dân Gia Định và các y, bác sĩ chuyên khoa được luân phiên đến công tác từ các bệnh viện đa khoa của TP và các tỉnh, thành do Bộ Y tế điều động sẽ đến trung tâm để phục vụ công tác chữa bệnh.
Với nhiệm vụ phụ trách 300 giường hồi sức nặng và 30 giường hồi sức nguy kịch, đội ngũ nhân viên y tế BV Chợ Rẫy sẽ là lực lượng chủ lực ở đây. BV còn hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao… và nguồn nhân lực để triển khai nhiệm vụ này.