Vắc-xin Covid-19 của Johnson & Johnson được Bộ Y tế phê duyệt chỉ tiêm 1 mũi

Ngày 15/7, Thứ trưởng Bộ Y Tế vừa phê duyệt khẩn có điều kiện vắc-xin Covid-19 Janssen của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vắc-xin Covid-19 Janssen của Johnson & Johnson có tác dụng chỉ với một liều thay vì hai liều Đây là vắc-xin của Mỹ được sản xuất tại Bỉ và Hà Lan, sử dụng công nghệ virus vector, mỗi liều chứa 0,5 ml và chỉ tiêm 1 mũi. Việc cấp phép dựa trên đề nghị của Công ty TNHH Johnson & Johnson Việt Nam, dựa trên dữ liệu an toàn tính đến ngày 3/7. Vắc-xin ngừa COVID-19 của J&J/Janssen đạt hiệu quả 66.3% trong các thử nghiệm lâm sàng (tính hiệu lực) phòng ngừa bệnh COVID-19 ở người đã chích vắc-xin và chưa có bằng chứng nhiễm bệnh trước đó. Người được tiêm có bảo vệ tốt nhất 2 tuần sau khi tiêm.

Bộ Y tế nêu rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Johnson & Johnson, đó là đảm bảo các điều kiện sản xuất, các lô nhập vào Việt Nam đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng; hướng dẫn việc bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin; phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam để triển khai quản trị rủi ro đối với vắc-xin Covid-19 Janssen trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời yêu cầu công ty phải chủ động cung cấp, cập nhật các thông tin mới có liên quan đến vắc-xin Covid-19 Janssen cho Bộ Y tế Việt Nam trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc xin Covid-19 Vaccine Janssen khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vắc xin nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn, hướng dẫn, đánh giá đơn vị có đủ điều kiện đánh giá/tổ chức việc đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc-xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng; Cục Y tế Dự phòng đảm nhận nhiệm vụ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 Vaccine Janssen được quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 và Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện Kiểm định Quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định và cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc-xin Covid-19 Vaccine Janssen trước khi đưa ra sử dụng. Tính đến nay, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện 6 loại vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 gồm: vắc-xin Astra Zeneca; vắc-xin Sputnik; vắc-xin Pfizer; vắc-xin Vero Cell; vắc-xin Spikevax (tên khác là: COVID-19 Vaccine Moderna) và vắc-xin Janssen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vac-xin-covid-19-cua-johnson-johnson-duoc-bo-y-te-phe-duyet-chi-tiem-1-mui-412780.html