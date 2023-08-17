Những hành vi vô tình “tàn phá” buồng trứng nhanh nhất nhưng nhiều chị em trẻ tuổi vẫn vô tư làm mỗi ngày

Viêm buồng trứng là bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh ở buồng trứng. Đây là tình trạng viêm nhiễm tại buồng trứng do niều nguyên nhân khác nhau gây ra như:

Buồng trứng là một trong những bộ phận quan trong của cơ quan sinh dục nữ, có ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản. Khi buồng trứng gặp phải bất cứ vấn đề gì, mắc bệnh lý nào đó sẽ khiến cơ thể và khả năng sinh sản bị ảnh hưởng. Dưới đây là các bệnh về buồng trứng thường gặp.

Do viêm nhiễm trong cơ quan sinh dục gây ra như viêm cổ tử cung, viêm nội mạc cổ tử cung…

Do vệ sinh vùng kín chưa đúng cách, thụt rửa âm đạo, dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ không phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

U nang buồng trứng

U nang buồng trứng là bệnh thường gặp ở chị em phụ nữ. Một số dấu hiệu u nang buồng trứng như sau:

Khí hư ra nhiều

Mệt mỏi

Rối loạn kinh nguyệt.

Đau bụng

Khó chịu

Khó thở

Đánh trống ngực

Ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ và phổ biến thứ hai đối với ung thư đường sinh dục ở phụ nữ. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nên việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời rất cần thiết.

Ung thư buồng trứng có liên quan tới một số yếu tố như:

Mang thai muộn hoặc mãn kinh muộn, xuất hiện kinh nguyệt sớm

Không có con

Tiền sử gia đình có người thân mắc bệnh

Bị lạc nội mạc tử cung

Từng có tiền sử bị ung thư vú

4 hành vi xấu ảnh hưởng lớn đến buồng trứng

Mất cân bằng trong ăn uống

Ngày nay, rất nhiều chị em nỗ lực theo đuổi những tiêu chuẩn về vóc dáng theo hình mẫu người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Thậm chí nhiều người còn bị “ám ảnh” bởi việc giảm cân, cứ gầy là mặc gì cũng đẹp hay phải gầy thì khi chụp hình mới đẹp. Chính vì thế mà ăn kiêng sai cách cũng dần trở thành một vấn đề nan giải, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Số khác thì lại vì bận rộn hoặc sở thích mà ăn uống bừa bãi, dẫn đến thừa cân, béo phì.

Ngoài ra, thường xuyên ăn đồ cay nóng, kích thích, các món chiên rán nhiều dầu mỡ, quá nhiều đường… cũng có thể khiến buồng trứng suy yếu nhanh và mắc bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ít vận động

Lười vận động, hay ngồi lâu một chỗ là những hành vi cực kỳ hại tới sức khỏe. Duy trì trong thời gian dài có thể tác động xấu đến mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể và buồng trứng cũng không ngoại lệ.

Việc ngồi nhiều, ngồi lâu một chỗ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của chi dưới, quá trình lưu thông máu vùng chậu cũng bị cản trở. Như vậy, buồng trứng sẽ không được lưu thông máu và cung cấp dinh dưỡng và nhanh chóng bị suy yếu, mắc bệnh.

Áp lực kéo dài, hay suy nghĩ tiêu cực

Dù nam hay nữ cũng đều có những áp lực riêng trong cuộc sống. Tuy nhiên, phụ nữ thường có xu hướng nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, thậm chí nghiêm trọng hóa vấn đề và suy nghĩ tiêu cực. Chị em phụ nữ cũng hay có tâm trạng thất thường hơn, số khác thì lại dễ rơi vào trạng thái u uất, âm thầm chịu đựng và khó thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thức khuya

Thức khuya trong thời gian dài và không sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ để đáp ứng nhu cầu giấc ngủ cũng sẽ khiến buồng trứng bị tổn thương nghiêm trọng.

Việc thức khuya khiến buồng trứng phải làm việc quá sức, lại không được nghỉ ngơi và hoạt động theo đúng đồng hồ sinh học. Đồng thời, thói quen thức khuya gây ra các rối loạn về nội tiết tố, nên buồng trứng cũng sẽ rất nhanh bị ảnh hưởng, ví dụ như “già đi” nhanh hơn và hoạt động kém hơn.