Nhức mỏi toàn thân kèm đau họng là triệu chứng của bệnh gì? Nguyên nhân và cách chữa trị ra sao? Bài viết này sẽ giải đáp những câu hỏi trên của bạn.

Nhức mỏi toàn thân kèm đau họng là một triệu chứng thường gặp, gây khó chịu ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy triệu chứng này là gì, cũng như cách khắc phục và phòng ngừa ra sao, bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây để tìm ra lời giải. Nhức mỏi toàn thân kèm đau họng - Ảnh minh họa: Internet Nhức mỏi toàn thân kèm đau họng là gì? Đau nhức, đau mỏi toàn thân là tình trạng người bệnh cảm thấy đau họng và đau nhức khắp thân người, đau tay, đau chân, đau gáy, đau khuỷu tay, đầu gối, đùi… thậm chí đau cả da thịt, bắp thịt và đau tận vào xương.

Cơn đau thường không cố định mà di chuyển khắp cơ thể người bệnh, có lúc đau nhiều cũng có lúc đau ít. Những khi trái gió trở trời, chuyển mùa, vận động nhiều, stress, có kinh nguyệt thì cơn đau lại càng tăng. Rất nhiều trường hợp người bệnh bị đau nhức toàn thân vào ban đêm, cảm thấy cứng người sau khi thức dậy, khi bất động một thời gian (ngồi, nằm, đứng,…) Tình trạng đau nhức rất phức tạp - Ảnh minh họa: Internet Có trường hợp người bệnh bị sốt nhức mỏi toàn thân, đau họng nhức đầu mệt mỏi. Lúc này, cần đưa họ đến các cơ sở y tế để có biện pháp chữa trị kịp thời.

Nguyên nhân nhức mỏi toàn thân kèm đau họng Do thời tiết thay đổi;

Do tuổi tác cao, sức khỏe suy yếu;

Do người bệnh làm việc quá nhiều, làm việc nặng, chơi thể thao ở cường độ cao dẫn đến cơ thể bị mỏi về lâu dài gây chứng đau nhức cơ thể;

Do ngủ không đúng tư thế, ngủ không đủ giấc, ngủ không đúng giờ, giấc ngủ không sâu hay thức giấc trong đêm, dẫn đến hôm sau mệt mỏi, dần dần cơ thể đau nhức, khó chịu. Rối loạn giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến triệu chứng bệnh này - Ảnh minh họa: Internet Do cảm cúm: Cảm cúm khiến cơ thể bạn mệt mỏi, đi kèm với những cơn ớn lạnh.

Cảm cúm khiến cơ thể bạn mệt mỏi, đi kèm với những cơn ớn lạnh. Căng thẳng: Khi căng thẳng, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ khó có thể kiểm soát được các phản ứng của nó đối với chứng viêm. Dẫn đến cơ thể của bạn khó chống chọi được với bệnh tật, dẫn đến các cơn đau nhức, mệt mỏi thường xuyên.

Khi căng thẳng, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ khó có thể kiểm soát được các phản ứng của nó đối với chứng viêm. Dẫn đến cơ thể của bạn khó chống chọi được với bệnh tật, dẫn đến các cơn đau nhức, mệt mỏi thường xuyên. Viêm khớp: Viêm khớp gồm có viêm khớp dạng thấp và viêm khớp vẩy nến. Bệnh này thường mãn tính, có liên quan đến hệ miễn dịch, gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của bạn. Nó được đặc trưng bởi các cơn đau và cứng khớp sau một thời gian không hoạt động. Viêm khớp góp phần gây ra chứng đau nhức cơ thể kèm đau họng - Ảnh minh họa: Internet Mononucleosis (bệnh của những nụ hôn): Mononucleosis là bệnh truyền nhiễm còn được gọi là "Bệnh của những nụ hôn”, bệnh thường lan truyền qua nước bọt. Các triệu chứng của bệnh bao gồm mệt mỏi, đau họng, sốt và sưng hạch bạch huyết.

(bệnh của những nụ hôn): Mononucleosis là bệnh truyền nhiễm còn được gọi là "Bệnh của những nụ hôn”, bệnh thường lan truyền qua nước bọt. Các triệu chứng của bệnh bao gồm mệt mỏi, đau họng, sốt và sưng hạch bạch huyết. Thiếu máu, sức đề kháng kém, cảm cúm đau nhức cơ thể; Đây cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh như thoái hóa, phong thấp, bệnh Lupus, bệnh Lyme, rối loạn hệ thần kinh nội tiết... Cách phòng tránh và khắc phục nhức mỏi toàn thân kèm đau họng Người có sức khỏe kém cần tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh vào mùa đông, khi đi mưa. Giữ nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ môi trường phù hợp, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Khi bị nhức mỏi kèm đau họng cần nên uống một ít nước ấm để cổ họng bớt rát và dịu nhẹ cổ họng. Ngoài ra có thể sử dụng những túi chườm nóng hoặc lạnh để giảm các cơn đau. Sử dụng túi chườm làm dịu các cơn đau - Ảnh minh họa: Internet Hạn chế mang vác các vật nặng, làm việc quá sức, chơi thể thao có cường độ cao trong thời gian dài.

Ăn uống đúng giờ, đủ chất, không bỏ bữa, uống đủ nước và bổ sung canxi, vitamin cho cơ thể bằng những rau quả, thịt, cá, trứng, sữa…

Giữ đầu óc luôn thoải mái và thư giãn, thường xuyên tập thể dục thể thao với cường độ nhẹ, vừa sức, tránh làm cho tình trạng nặng thêm. Người bệnh có thể ngồi thiền, yoga, thường xuyên xoa bóp tay vai sau một ngày làm việc, tắm nước nóng để cơ thể thư giãn, xua tan cảm giác đau nhức. Tắm nước nóng làm dịu các cơn đau - Ảnh minh họa: Internet Khi cơ thể bị đau nhức toàn thân kèm đau họng, cần đến các cơ sở y tế có uy tín hay các bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh làm theo các phương pháp trôi nổi thiếu kiểm chứng trên mạng kẻo tiền mất tật mang. Nhức mỏi toàn thân kèm đau họng là một triệu chứng thường gặp ở những người lao động thường xuyên với cường độ cao, người có sức đề kháng kém hay người già, đây là dấu hiệu bệnh không quá nguy hiểm, song chúng ta cũng cần lưu ý để tránh các biến chứng ảnh hưởng sức khỏe về sau. Với những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây, mong rằng bạn đã có cho mình cách phòng ngừa và khắc phục chứng bệnh này.

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