Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị block nhánh phải và block nhánh trái

Tìm hiểu block nhánh phải là gì? Block nhánh phải và trái là hai dạng cơ bản của hội chứng block nhánh. Block nhánh phải và trái có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người bệnh. Do đó, khi thấy xuất hiện các dấu hiệu, người bệnh cần được thăm khám và điều trị kịp thời. Tìm hiểu các dấu hiệu và cách điều trị qua bài viết sau!

1. Tìm hiểu về block nhánh phải

1.1 Block nhánh phải là gì?

Block nhánh phải xảy ra khi bó His bị rối loạn dẫn truyền nhánh bên phải do tổn thương hay bị cắt đứt. Từ đó khiến cho xung điện truyền qua các buồng tim phải bị chậm hơn buồng tim trái, làm hai bên của tim không co bóp đồng thời.