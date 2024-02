Theo tờ Times of India, chính quyền Trung Quốc thông báo một phụ nữ 63 tuổi đến từ tỉnh An Huy tử vong do đồng nhiễm hai loại cúm khác nhau. Người phụ nữ này bị nhiễm cúm theo mùa H3N2 và vi-rút cúm H10N5 có liên quan về mặt di truyền với các phân nhóm gia cầm.

Theo báo cáo, các triệu chứng của người phụ nữ bao gồm ho, sốt và đau họng. Đồng thời xuất hiện các triệu chứng khác vào ngày 30/11/2023. Một tuần sau, ngày 7/12/2023, người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện ở tỉnh Chiết Giang nhưng tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi và qua đời ngày 16/12 cùng năm.