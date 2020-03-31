Người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì tốt cho sức khỏe? 

Sức khỏe 31/03/2020 06:39

Người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì để đảm bảo sức khỏe và giảm triệu chứng bệnh là thắc mắc của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Nội dung bài viết

Các bác sĩ khuyên người bị gan nhiễm mỡ nên có chế độ ăn uống dinh dưỡng và lành mạnh để giúp ngăn chặn được các triệu chứng bệnh hiệu quả. Vậy người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì tốt cho sức khỏe? Hãy cùng tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

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Người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là bệnh gan nhiễm mỡ?

Khi lượng mỡ máu tăng lên hoặc quá trình tiêu thụ cholesterol tại tế bào và mô suy giảm sẽ làm ức chế cholesterol mỡ máu, dẫn đến lượng mỡ trong gan tăng lên gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ.

Người bị gan nhiễm mỡ khi tiến triển nặng sẽ xuất hiện các triệu chứng như: mệt mỏi, chán ăn, gan to… khi tình trạng xơ gan xuất hiện có thể kèm theo các triệu chứng khác như: vàng da, vàng mắt, lách to, cổ trướng…

Hiện nay tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ ngày càng gia tăng, bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư gan đe dọa đến tính mạng người bệnh.

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Gan nhiễm mỡ là sự tăng lên của lượng mỡ dư thừa trong gan - Ảnh minh họa: Internet

Người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì? 

Để trả lời thắc mắc người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước gì, các loại thức uống dưới đây sẽ giúp tiêu trừ lượng mỡ dư thừa tích tụ trong gan: 

  • Nước lọc: Uống nước lọc thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nước lọc còn có tác dụng làm mát gan và phòng chống tích tụ mỡ thừa trong gan. Người bệnh nên uống từ 1,5 – 2 lít nước lọc mỗi ngày sẽ giúp giảm lượng mỡ thừa trong gan hiệu quả.
  • Trà lá sen: Nếu như bạn đang thắc mắc người bị gan nhiễm mỡ nên uống nước lá gì thì lá sen là một gợi ý hữu ích dành cho bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lá sen có tác dụng ổn định huyết áp, giải nhiệt và giúp tiêu lượng mỡ dư thừa trong gan. Bên cạnh đó, lá sen còn có tác dụng giảm cholesterol cao trong máu rất hiệu quả. Vì vậy, người bị gan nhiễm mỡ nên sử dụng trà lá sen mỗi ngày để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh.
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Nước trà lá sen giúp tiêu lượng mỡ dư thừa trong gan – Ảnh minh họa: Internet
  • Nước cam: Hàm lượng vitamin C có trong nước cam sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và phục hồi những tổn thương do gan nhiễm mỡ gây nên. Do đó, người bị gan nhiễm mỡ nên uống 1 ly nước cam mỗi ngày để tốt cho sức khỏe cũng như cải thiện các triệu chứng gan nhiễm mỡ.
  • Nước dừa: Nhiều người thắc mắc bị gan nhiễm mỡ có nên uống nước dừa không? Câu trả lời là có nếu như bạn biết sử dụng đúng cách. Nước dừa không chỉ là loại nước giải khát mà còn giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp lợi tiểu, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về sỏi thận. Người bị gan nhiễm mỡ nên sử dụng nước dừa kết hợp với nước ép rau má để có tác dụng giải độc cho cơ thể, tốt cho gan mật, cung cấp nước và chất khoáng cần thiết.
  • Nước trà atiso: Trong thành phần atiso có chứa nhiều chất chống oxy hóa như: silymarin, cynarin… giúp tăng cường giải độc và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương rất hiệu quả. Bên cạnh đó, trà atiso còn có khả năng đào thải lượng mỡ dư thừa, hỗ trợ điều trị các triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ, ngăn ngừa viêm gan và ung thư gan. Vì vậy, người bị gan nhiễm mỡ nên sử dụng nước trà atiso mỗi ngày để thay cho việc uống trà. Điều này mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.
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Trà atiso giúp đào thải lượng mỡ dư thừa trong gan – Ảnh minh họa: Internet
  • Nước ép bưởi: Trong thành phần nước bưởi có chứa nhiều dưỡng chất giúp làm mát gan, thanh lọc, giải độc cho gan và tái tạo các tế bào mới. Người bị gan nhiễm mỡ nên thường xuyên sử dụng nước ép bưởi để giảm lượng mỡ dư thừa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
  • Nước chanh pha hạt đu đủ: Trong thành phần hạt đu đủ chứa chất papain là một chất chống oxy hóa cực mạnh giúp ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh viêm gan. Bên cạnh đó nước chanh có khả năng đào thải lượng mỡ dư thừa ra khỏi gan. Vì vậy bạn nên sử dụng nước chanh pha hạt đu đủ để giảm thiểu các triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, bạn không nên uống loại nước này trước bữa ăn bởi nó có thể gây hại cho dạ dày.
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Sử dụng nước chanh pha hạt đu đủ tốt cho người bị gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý cho người bệnh bị gan nhiễm mỡ 

Ngoài bổ sung các thức uống tốt cho sức khỏe và giúp giảm triệu chứng bệnh, người bị gan nhiễm mỡ cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để hỗ trợ quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn:

  • Hạn chế chất đạm: Người bị gan nhiễm mỡ không nên bổ sung các thực phẩm có quá nhiều chất đạm trong các khẩu phần ăn hàng ngày. Thay vào đó nên chọn các thực phẩm giàu protein như: cá, thịt gia cầm, tôm, cua…
  • Không sử dụng rượu, bia và chất kích thích: Đây là những yếu tố hàng đầu dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ. Vì vậy, người bình thường hoặc người bệnh gan nhiễm mỡ không nên sử dụng nhiều bia, rượu và các chất kích thích để giúp gan luôn được khỏe mạnh.
  • Tập thể dục đều đặn: Thường xuyên tập thể dục thể thao là một trong những phương pháp giúp bạn nâng cao sức khỏe, phòng ngừa và giảm thiểu được các triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau.
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Người bị gan nhiễm mỡ cần tránh xa rượu, bia và các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung giải đáp thắc mắc gan nhiễm mỡ nên uống nước gì. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để người bệnh gan nhiễm mỡ xây dựng được chế độ ăn uống khoa học, giúp đẩy lùi được các triệu chứng của bệnh và duy trì được cuộc sống khỏe mạnh.

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