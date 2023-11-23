Nghiên cứu mới: Mỡ động vật trong thịt bò và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng chống ung thư của tế bào miễn dịch

Sức khỏe 23/11/2023 10:02

Một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit trans-Vaccenic Acid (TVA), một loại axit béo có trong thịt bò, thịt cừu và các sản phẩm từ sữa, có thể giúp cải thiện khả năng chống ung thư của các tế bào miễn dịch.

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Jing Chen tại Đại học Chicago công bố vào ngày 22/11 (giờ địa phương) rằng axit trans-Vaccenic Acid (TVA) được phát hiện có khả năng cải thiện khả năng của tế bào T CD8+, có vai trò xâm nhập vào khối u và tiêu diệt tế bào ung thư. 

TVA là axit béo chuyển hóa có nhiều nhất trong sữa mẹ, nhưng cơ thể không tự sản xuất được. Khi TVA được đưa vào cơ thể, chỉ có khoảng 20% ​​được phân hủy thành các sản phẩm phụ khác và 80% lưu thông trong máu.

Nghiên cứu mới: Mỡ động vật trong thịt bò và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng chống ung thư của tế bào miễn dịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra các chất ảnh hưởng đến sự phát triển và điều trị ung thư giữa các chất chuyển hóa, chất dinh dưỡng và các phân tử khác trong máu. 

Nhóm nghiên cứu lần đầu tiên xây dựng thư viện hợp chất “chất dinh dưỡng trong máu” bao gồm 235 phân tử hoạt tính sinh học được chiết xuất từ ​​​​các chất dinh dưỡng dựa trên khoảng 700 chất chuyển hóa đã biết có nguồn gốc từ thực phẩm. Sau đó, một quy trình được tiến hành để xác định hợp chất nào trong số 235 hợp chất đã kích hoạt tế bào CD8+, tế bào miễn dịch tấn công ung thư.

Nghiên cứu mới: Mỡ động vật trong thịt bò và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng chống ung thư của tế bào miễn dịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của các hợp chất này lên các tế bào thuộc nhiều loại khối u khác nhau và trên chuột và nhận thấy rằng TVA cho thấy tác dụng lớn nhất. Khi chuột được cho ăn chế độ ăn giàu TVA, khả năng phát triển khối u của tế bào ung thư hắc tố và ung thư ruột kết giảm đáng kể so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch tế bào CAR-T cho bệnh ung thư hạch và phát hiện ra rằng những bệnh nhân có mức TVA cao đáp ứng với điều trị tốt hơn so với những bệnh nhân có mức TVA thấp. Kết quả thử nghiệm trên các dòng tế bào ung thư bạch cầu cũng cho thấy TVA cải thiện khả năng của liệu pháp miễn dịch trong việc tiêu diệt tế bào ung thư bạch cầu.

Nghiên cứu mới: Mỡ động vật trong thịt bò và các sản phẩm từ sữa làm tăng khả năng chống ung thư của tế bào miễn dịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Jing Chen cho biết: "Nghiên cứu này cho thấy TVA có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống để hỗ trợ điều trị ung thư dựa trên tế bào T. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiêu thụ lượng tối ưu bằng cách tập trung vào các chất dinh dưỡng chứ không phải nguồn thực phẩm.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và sữa sẽ có hại cho sức khỏe của cơ thể. Do vậy chúng ta cũng không nên lấy những phát hiện này làm cái cớ để ăn thêm bánh mì kẹp phô mai hoặc pizza". 

 

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Từ khóa:   mỡ động vật chống ung thư tế bào miễn dịch

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