Kết quả nghiên cứu này đập tan quan niệm phổ biến cho rằng chứng mất trí nhớ ở người trẻ tuổi là do yếu tố di truyền.

Một nhóm nghiên cứu chung từ Đại học Exeter ở Anh và Đại học Maastricht ở Hà Lan đã cho biết rằng họ đã xác định được các yếu tố nguy cơ gây ra chứng mất trí nhớ khởi phát sớm, bao gồm các yếu tố xã hội, kinh tế, lối sống và các vấn đề sức khỏe. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên số mới nhất của JAMA Neurology, tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA).

Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 356.052 người lớn dưới 65 tuổi tham gia Biobank Vương quốc Anh, một chương trình thu thập dữ liệu sinh trắc học quy mô lớn, trong tối đa 15 năm. Tất cả họ đều không có triệu chứng sa sút trí tuệ khi bắt đầu quan sát. Các nhà nghiên cứu đã điều tra các yếu tố như yếu tố di truyền, thói quen lối sống và yếu tố môi trường, cùng với khả năng nhận thức của họ. Trong nghiên cứu tiếp theo, tổng cộng 485 người mắc chứng mất trí nhớ trước tuổi 65 và 251 người trong số họ là nam giới. Tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 người/năm là 16,8.

Ảnh minh họa: Internet Trong số các yếu tố có khả năng gây ra chứng mất trí nhớ, 15 yếu tố thực sự cho thấy mối liên quan đáng kể với việc tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Trong số này, hạ huyết áp tư thế đứng được nhận thấy là yếu tố làm tăng tỷ lệ sa sút trí tuệ ở người trẻ, tiếp theo là nghiện rượu và trầm cảm. Ngoài ra, đột quỵ, thiếu vitamin D, nồng độ protein phản ứng C cao, suy giảm thính lực, tiểu đường và bệnh tim được cho là những yếu tố thể chất gây ra chứng mất trí nhớ. Trong số các yếu tố xã hội, trình độ học vấn thấp và tình trạng kinh tế xã hội thấp được cho là có tác động làm tăng tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ. Mặt khác, việc sử dụng rượu vừa phải và trình độ học vấn chính quy có tác dụng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh. Ảnh minh họa: Internet Giáo sư Sebastian Köhler của Đại học Maastricht cho biết: "Kết quả của nghiên cứu này cho thấy căng thẳng mãn tính, sự cô đơn và trầm cảm, được biết là ảnh hưởng đến chứng mất trí nhớ ở tuổi già, cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chứng mất trí nhớ ở người trẻ tuổi. Những yếu tố này có thể được cân nhắc nên chú tâm đến để làm giảm sự khởi phát sớm của chứng mất trí nhớ".

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