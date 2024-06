Chế độ ăn uống tăng khả năng sinh sản cho nam giới trong mùa hè

Sản xuất tinh trùng là một quá trình phức tạp đòi hỏi một phạm vi nhiệt độ cụ thể để hoạt động tối ưu. Tinh hoàn nằm bên ngoài cơ thể duy trì nhiệt độ thấp hơn một chút so với nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, trong thời tiết nóng, tiếp xúc với nhiệt độ quá cao có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh này, dẫn đến giảm sản xuất và chất lượng tinh trùng. Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến trục vùng dưới đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, nơi kiểm soát việc sản xuất tinh trùng.

2. Khả năng di chuyển và khả năng tồn tại của tinh trùng

Nhiệt cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động của tinh trùng, khiến tinh trùng kém linh hoạt và giảm khả năng tiếp cận và thụ tinh với trứng. Ngoài ra, nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến khả năng sống sót của tinh trùng và cũng gây tổn thương DNA, dẫn đến sự gia tăng hình thái tinh trùng bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

3. Thay đổi nội tiết tố

Tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và sau đó ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng, làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng kém.

4. Căng thẳng oxy hóa

Nhiệt độ tăng có thể dẫn đến stress oxy hóa, gây tổn thương DNA tinh trùng và làm giảm chất lượng tinh trùng. Điều này có thể tác động thêm đến khả năng sinh sản của nam giới bằng cách ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Gurpreet Batra đề xuất các chiến lược sau để cải thiện các thông số tinh dịch của nam giới trong mùa hè:

1. Giữ mát

Khuyến khích nam giới tránh tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao, chẳng hạn như tắm hơi, bồn tắm nước nóng và mặc quần áo bó sát có thể làm tăng nhiệt độ bìu. Ở trong nhà và mặc đồ lót rộng rãi có thể hữu ích để duy trì chất lượng tinh dịch.

2. Uống đủ nước

Uống đủ nước là rất quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường. Khuyến khích nam giới uống nhiều nước, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

3. Chế độ ăn uống và thực phẩm bổ sung

Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như trái cây và rau quả, có thể giúp chống lại stress oxy hóa và cải thiện chất lượng tinh trùng. Các chất bổ sung như vitamin C, vitamin E và kẽm cũng có thể có lợi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tập thể dục điều độ

Mặc dù tập thể dục thường xuyên rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhưng hoạt động thể chất quá mức trong thời tiết nóng có thể dẫn đến nhiệt độ bìu tăng lên. Khuyến khích thói quen tập thể dục vừa phải.

5. Tránh hút thuốc và uống rượu

Cả hút thuốc và uống quá nhiều rượu đều có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới. Khuyến khích nam giới tránh hoặc giảm bớt những thói quen này.

6. Tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia sinh sản

Nếu một người đàn ông lo lắng về các thông số tinh dịch hoặc khả năng sinh sản của mình, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chuyên gia có thể tiến hành các xét nghiệm để đánh giá chất lượng tinh dịch và đưa ra lời khuyên cũng như các lựa chọn điều trị cho từng cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia Gurpreet Batra kết luận: “Cái nóng mùa hè thực sự có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch và khả năng sinh sản của nam giới thông qua nhiều cơ chế khác nhau như thay đổi nội tiết tố do nhiệt độ gây ra, stress oxy hóa, suy giảm khả năng sản xuất và vận động của tinh trùng. Tuy nhiên, bằng cách làm theo các chiến lược nêu trên, nam giới có thể chủ động thực hiện các bước để cải thiện các thông số tinh dịch và khả năng sinh sản tổng thể trong những tháng mùa hè. Điều cần thiết là phải ưu tiên các yếu tố lối sống, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tìm kiếm lời khuyên y tế khi cần thiết để tối ưu hóa khả năng sinh sản do những thách thức do nhiệt độ tăng cao”.