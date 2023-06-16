Kết hôn 6 năm nhưng chưa từng làm 'chuyện ấy' với chồng: Bác sĩ lí giải nguyên nhân

Sức khỏe 16/06/2023 11:05

Bác sĩ chẩn đoán người vợ mắc một chứng rối loạn hiếm gặp, bệnh dẫn đến việc không thể có con.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ ngạc nhiên khi bệnh nhân này chưa từng quan hệ một lần nào dù đã kết hôn 6 năm, dẫn đến việc không thể có con.

Bệnh nhân cho hay, mỗi khi chồng có ý định "gần gũi" là chị lại co cứng các cơ, khiến chồng không thể thực hiện được việc "yêu".

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nữ này đã mắc một rối loạn tình dục nữ hiếm gặp là co thắt âm đạo (Vaginismus). Sau đó, bệnh nhân được bác sĩ tham vấn tâm lý và trị liệu. Chỉ sau 3 buổi, tình trạng bệnh đã cải thiện tích cực, chị không còn tâm lý lo lắng quá mức khi có vật thể thâm nhập vào âm đạo. Hy vọng đón "tin vui" trong tương lai gần.

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Bệnh nhân hi vọng có thể đón 'tin vui' trong tương lai gần. Ảnh minh họa 

Theo Vinmec, co thắt âm đạo là hội chứng xảy ra khi cơ bắp ở âm đạo không co thắt hoặc liên tục co bóp khi có vật thể cố gắng xuyên âm đạo. Kết quả là các cơn co thắt có thể ngăn ngừa việc quan hệ tình dục hoặc gây ra đau đớn.

Điều này có thể xảy ra khi bạn tình cố gắng thâm nhập hoặc khi một phụ nữ chèn một băng vệ sinh hoặc thậm chí khi một người phụ nữ chạm vào gần khu vực âm đạo của họ.

Hội chứng co thắt âm đạo không can thiệp vào sự kích thích tình dục nhưng hội chứng này có thể ngăn sự xâm nhập. Một sự kiểm tra vùng chậu nhẹ thường không gây ra các cơn co thắt. Không có bất thường về thể chất góp phần vào tình trạng này.

Kết hôn 6 năm nhưng chưa từng làm 'chuyện ấy' với chồng: Bác sĩ lí giải nguyên nhân - Ảnh 2
Bệnh được xem là không phổ biến. Ảnh: Internet

Các chuyên gia không biết chính xác có bao nhiêu phụ nữ bị chứng co thắt âm đạo nhưng tình trạng này được xem là không phổ biến.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng như mức độ đau khi đưa vật gì đó vào âm đạo khác nhau tùy từng người. Sự co thắt âm đạo còn có thể do các cơ quanh tiểu khung co chặt do bị căng thẳng thường xuyên, điều này cũng hạn chế lưu lượng máu đến toàn bộ vùng âm đạo, làm cho niêm mạc trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương (rách), gây đau ở nhiều mức độ khác nhau và có nhiều phụ nữ không thể đi xe đạp hay mặc quần jean.

Theo nhiều nghiên cứu, kết quả điều trị co thắt đau âm đạo rất cao, ví dụ như nghiên cứu của Biswas & Ratnam, 1995, có kết quả đến 100%; của Butcher, 1999, 98-100%; của Masters & Johnson, 1970, 97,7%.

Kết hôn 6 năm nhưng chưa từng làm 'chuyện ấy' với chồng: Bác sĩ lí giải nguyên nhân - Ảnh 3
Dùng các biện pháp trị liệu từ bác sĩ có hiệu quả. Ảnh: Internet

- Gây tê tại chỗ với gel hay kem có thể giúp kiểm soát chứng co thắt đau âm đạo nhưng vì có nhiều yếu tố tham gia gây ra bệnh (thể chất hay tâm lý) cho nên việc điều trị phụ thuộc vào lý do làm cho bệnh phát sinh. Mỗi trường hợp cần một phương pháp riêng. Dù không điều trị, bệnh cũng không tiến triển nặng hơn, trừ phi bạn tình nam cứ ép buộc và người phụ nữ phải nghiến răng chịu đau, tuy nhiên điều này hiếm xảy ra do tính chất co thắt và gây đau đến mức không thể chấp nhận.

- Dùng thuốc an thần là một phương pháp giải mẫn cảm toàn thể, có tác dụng như một thứ thuốc làm nền. Valium (seduxen, diazepam) là thuốc an thần thường dùng cho mục đích này, không gây nghiện nhưng phải được thầy thuốc chỉ định và theo dõi.

- Dùng bộ nong âm đạo, có nhiều cỡ khác nhau, từ đường kính nhỏ rồi tăng dần nhưng không to hơn đường kính của tăm-pông. Được sự giúp đỡ của thầy thuốc, người phụ nữ sẽ tự mình đặt ống nong vào âm đạo, từ tốn, nhẹ nhàng để có thể yên tâm cả về thể chất và tâm lý.

- Liệu pháp tình dục có hướng dẫn bệnh nhân biết cách tự gây khoái cảm vì co thắt âm đạo không có nghĩa là người phụ nữ trở nên lãnh cảm, không muốn quan hệ tình dục hay không yêu bạn tình. Tự gây khoái cảm có thể giúp giảm nhẹ nỗi sợ quan hệ tình dục. Đạt được cảm giác đỉnh điểm không phải là mục đích duy nhất của tự gây khoái cảm mà còn là cách để tăng sự dễ chịu cho vùng cơ quan sinh dục.

 

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