Xét nghiệm ghi nhận chỉ số bilirubin máu (một loại sắc tố mật có màu vàng do quá trình phá vỡ tự nhiên của hồng cầu sản sinh ra) của bé tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán bé bị vàng da sơ sinh tán huyết do bất đồng nhóm máu ABO với mẹ.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 7/8, bác sĩ Ngô Quý Phong, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết bé gái nặng 3,5 kg, vào viện lúc hai ngày tuổi. Mẹ bé từng vỡ thai ngoài tử cung, khoảng hai tháng trước khi mang thai bé.

Như em bé trên, kháng thể 7S-IgG gây thiếu máu khiến bé bị vàng da nặng. Theo bác sĩ Phong, nếu không được điều trị, lượng bilirubin tiếp tục tăng cao, ngấm vào máu não gây nhiễm độc não, dẫn đến biến chứng thần kinh không hồi phục, thậm chí có thể tử vong. Phát hiện và điều trị sớm, lượng bilirubin trong máu sẽ nhanh chóng giảm xuống, đào thải ra ngoài mà không gây hậu quả gì.

Bất đồng nhóm máu mẹ con là hiện tượng nhóm máu của thai không tương thích với nhóm máu người mẹ. Trong đó, bất đồng nhóm máu ABO thường gặp ở bà mẹ có nhóm máu O và trẻ có nhóm A hoặc B. Nguyên nhân, ở người mẹ nhóm máu O, đồng kháng thể 7S-IgG (kích thước nhỏ) chiếm ưu thế, có khả năng xuyên qua nhau thai gây hiện tượng thiếu máu tán huyết vàng da ở trẻ khi chào đời. Trong khi đó, đồng kháng thể của những bà mẹ có nhóm máu A hoặc B có kích thước lớn nên không thể qua nhau thai gây bệnh này.

Trẻ mắc bệnh này được điều trị bằng phương pháp chiếu đèn, thay máu toàn phần giúp lấy đi bilirubin đã hình thành trong máu, cũng như lấy khỏi cơ thể trẻ những hồng cầu bị kháng thể bám vào hay đã vỡ một lượng lớn kháng thể gây tán huyết ở trẻ. Chiếu đèn cũng giúp điều trị thiếu máu. Lượng máu thay thường 160-200 ml/kg, tức gấp đôi lượng máu của trẻ.

Với bệnh nhi này, bác sĩ thay máu toàn phần với lượng tương đối lớn, khoảng 560 ml. Đồng thời, bệnh nhi được chiếu đèn vàng da liên tục, dùng thuốc kháng sinh, nuôi ăn tĩnh mạch. Sau 16 ngày điều trị, tình trạng của bé cải thiện, ổn định sức khỏe, xuất viện.

Dẫn tin từ VTV News, gần đây nhất vào tháng 7, một trường hợp bé sơ sinh bất đồng nhóm máu với mẹ, phải thay máu toàn phần tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ). Bé trai sơ sinh 7 ngày tuổi vào viện trong tình trạng da vàng đậm toàn thân, li bì, bú kém, ngủ nhiều.

Bất đồng nhóm máu giữa bé và mẹ có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời - Ảnh: VTV News

Bé nhập viện trong tình trạng vàng da mức tăng Bilirubin: 555,8 mmol/L ( gấp 23 lần mức bình thường) có thể gây tổn thương não. Nhận thấy đây là một trường hợp nặng, có thể biến chứng thần kinh, do bất đồng nhóm máu ABO mẹ con, các bác sĩ tại đơn nguyên nhanh chóng báo cáo lãnh đạo bệnh viện và hội chẩn trực tuyến cùng chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương thống nhất chẩn đoán: Bệnh não cấp do tăng bilirubin máu/bất đồng nhóm máu mẹ con.

Bé được chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn cấp, trong quá trình di chuyển, bé được chiếu đèn 2 mặt tích cực, duy trì truyền Glucose 10%, Albumin, ăn sữa qua sonde.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, xác định đây là một ca bệnh nặng, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh đã khẩn trương đưa ra biện pháp can thiệp phù hợp với quyết tâm cao giành lại sự sống cho bé. Sơ sinh được thay máu kết hợp chiếu đèn vàng da tích cực.

Sau điều trị tích cực với sự nỗ lực của các bác sĩ và quyết tâm của gia đình, bé đã ổn định và được ra viện về nhà theo dõi tiếp.

Bác sĩ Trần Thị Cườm - Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết: Vàng da sơ sinh tán huyết do bất đồng nhóm máu hệ ABO mẹ và con xảy ra khi mẹ nhóm máu O, con nhóm máu A hoặc B, nhưng trong trường hợp này con nhóm máu AB, mẹ nhóm máu B. Nếu trẻ vàng da quá mức, chất độc sẽ ngấm vào não gây biến chứng thần kinh khả năng hồi phục thấp để lại biến chứng. Đây là một trường hợp vàng da nặng, nếu chậm trễ, không được thay máu toàn phần kịp thời có thể dẫn đến biến chứng thần kinh nghiêm trọng, thậm chí có thể tử vong.

Các dấu hiệu vàng da bệnh lý:

- Vàng da đậm xuất hiện sớm khoảng 24h sau sinh.

- Không hết vàng trong 1 tuần với trẻ đủ tháng và 2 tuần với trẻ non tháng.

- Vàng da toàn thân và cả mắt.

- Vàng da kết hợp với các bất thường như: Bỏ bú, sốt, quấy khóc hoặc li bì…

- Xét nghiệm Bilirubin máu tăng cao.

Bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày đầu sau sinh, trẻ cần được theo dõi sát để phát hiện vàng da nặng. Cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được điều trị.