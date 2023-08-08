Em trai đuối nước, chị gái 11 tuổi kịp thời sơ cứu em thoát chết trong gang tấc

Tin y tế 08/08/2023 21:27

Nhờ kiến thức sơ cứu cho người bị đuối nước được nhà trường trang bị và xem qua truyền hình, chị gái đã kịp thời sơ cứu đúng cách cho em trai thoát khỏi cửa tử.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 2/8, Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một cháu bé (nam, 10 tuổi) ở Phú Xuyên, Hà Nội được chuyển từ Bệnh viện Nông Nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, phải thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp.

Chị của bệnh nhân (11 tuổi) kể lại, ngày 2/8 mấy anh chị em đang chơi thì em (10 tuổi) bị trượt chân ngã xuống ao. Hai chị em (biết bơi) vội lặn xuống ao tìm và kéo được em lên. Từ lúc em bị đuối nước đến lúc vớt được em lên chừng 2 phút.

Em trai đuối nước, chị gái 11 tuổi kịp thời sơ cứu em thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đuối nước đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời 

Lúc bế được em lên trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái, mềm nhũn nên cháu (chị của bệnh nhân) đã áp tai vào ngực nghe tim của em thì còn đập nhưng yếu, sờ lên mũi thì thấy hơi thở rất yếu.

Với kiến thức sơ cứu cho người bị đuối nước được nhà trường trang bị và xem qua truyền hình, cháu đã hô hấp nhân tạo và ấn tim cho em thì thấy ra được một chút nước.

"Sau khi ấn tim được 2 lần thì em nói lên: cứu (nhưng rất bé) nên cháu tiếp tục ấn thì em mở to mắt ra nhìn cháu. Trong lúc cháu ấn tim và hô hấp nhân tạo cho em thì cháu có bảo mọi người đi gọi giúp đỡ", chị gái bệnh nhi kể lại.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu - Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Khai thác bệnh án của bệnh nhi cho thấy lúc nhập Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp, bệnh nhân có tỉnh táo, hơi tím một chút, được thở oxy, được dùng lợi tiểu do bệnh nhân có phù phổi cấp. Sau khoảng 3-4 tiếng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, sốt cao liên tục, tình trạng oxy máu giảm còn khoảng 80 - 85%. Bệnh nhân đã được đặt ống nội khí quản và được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa vào giờ thứ 6 (tính từ lúc bị đuối nước).

Em trai đuối nước, chị gái 11 tuổi kịp thời sơ cứu em thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu cùng gia đình bệnh nhi - Ảnh: Báo Nhân Dân

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản, SpO2 vẫn duy trì được 94%, trào bọt hồng qua nội khí quản, phổi thông khí kém. Ngay khi vào Trung tâm, bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực, an thần, thở máy.

Sau khoảng một ngày, tình trạng bệnh nhân đã tiến triển tốt hơn, chỉ số máy thở thấp, oxy trong máu tốt và đã tiến hành cai máy thở. Cho đến thời điểm ngày 7/8, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tự thở.

Bác sĩ Hiếu nhấn mạnh, rất may quá trình xử lý cấp cứu ngay ban đầu của chị bệnh nhân rất hợp lý bằng những kiến thức kỹ năng được học ở trường và trên truyền hình khi cứu người bị đuối nước. Khi bệnh nhân được cứu lên có tình trạng tím tái, nghe tim vẫn còn nhưng yếu, không tự thở, người chị đã ngay lập tức hô hấp nhân tạo, ép tim và đã gọi người lớn đến hỗ trợ. Và sau 2 đến 3 lần thực hiện ép tim, hô hấp nhân tạo thì bệnh nhân đã tỉnh hơn rồi mới đưa bệnh nhân đến trạm y tế xã. Nếu bệnh nhân không được cấp cứu đúng cách thì sau khoảng 5 phút là bệnh nhân có thể ngừng thở, ngừng tim dẫn đến các di chứng nặng nề hoặc tử vong

Các bước sơ cứu cho nạn nhân đuối nước đúng cách

Bước 1: Cần đánh giá hiện trường, hiện trường phải an toàn thì mới xử lý cho bệnh nhân. Khi hiện trường không an toàn, chính bản thân người cứu lại là người bị nạn; nếu không biết bơi, phải tìm dụng cụ cứu vớt bệnh nhân và gọi người hỗ trợ.

Bước 2: Khi cứu được bệnh nhân, phải đánh giá về đường thở, tim, phổi của bệnh nhân. Áp vào mũi, miệng, ngực của bệnh nhân xem còn thở không, nghe xem tim có hay không. Nếu thấy bệnh nhân ngừng thở, ngừng tim, có tím tái, thì tiến hành ép tim, và thổi ngạt ngay. Với đánh giá ngoài môi trường thì có thể ép tim, thổi ngạt theo tỉ lệ 30/2 (ép tim 30 lần, thổi ngạt 2 lần).

Sau khoảng độ 4 đến 5 lần cần đánh giá lại xem bệnh nhân có thở được, có tim lại hay không. Nếu không có, cần tiếp tục ép tim, thổi ngạt đến khi có người hỗ trợ đến.

Khi cấp cứu bệnh nhân, đặt tư thế bệnh nhân trên nền cứng, nằm nghiêng an toàn để tránh trào ngược vào đường thở, phải ngửa cổ bệnh nhân làm sao để thông thoáng đường thở. Đảm bảo cấp cứu bệnh nhân tại chỗ trước, sau khi ổn định mới chuyển bệnh nhân đi. Nếu bệnh nhân đang ngừng thở ngừng tim, mà chuyển bệnh nhân đi luôn thì chắc chắn bệnh nhân sẽ để lại di chứng rất nhiều hoặc tử vong.

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