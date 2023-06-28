Dùng kem tẩy trắng da cấp tốc trên mạng, người phụ nữ sưng phù 2 mắt, mặt nổi sần đỏ, chảy dịch vàng ngứa rát

Sức khỏe 28/06/2023 09:46

Sau khi bị kích ứng da, bệnh nhân liên hệ người bán thì nhân được câu trả lời đây là 'phản ứng bình thường, vài ngày là hết'.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 27/6, bác sĩ Trần Ngọc Khánh Nam, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng phù, mặt nổi nhiều sẩn đỏ, chảy dịch, ngứa. Bác sĩ chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng, kê thuốc kháng viêm, kháng sinh bôi tại chỗ và thuốc chống dị ứng.

Dùng kem tẩy trắng da cấp tốc trên mạng, người phụ nữ sưng phù 2 mắt, mặt nổi sần đỏ, chảy dịch vàng ngứa rát - Ảnh 1
Sau khi dùng kem tẩy trắng da cấp tốc, mặt bệnh nhân có hiện tượng sưng, sần đỏ, chảy dịch - Ảnh minh họa

Hiện, mặt bệnh nhân đã giảm sưng phù, viêm nhiễm, được hướng dẫn chăm sóc, dưỡng ẩm da tại nhà để phục hồi.

Người bệnh kể chị mua lọ kem làm trắng da cấp tốc trên mạng, sau thoa xuất hiện ngứa và sẩn đỏ tại vùng da tiếp xúc. Liên hệ người bán, chị nhận câu trả lời đây là "phản ứng bình thường, vài ngày là hết". Tuy nhiên, vết sưng ngày càng rộng, kèm rát ngứa, khiến người phụ nữ lo lắng nhập viện.

Dẫn tin từ báo Công Luận, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã giảm hơn 90% triệu chứng và được chỉ định thêm các kem thoa giúp dưỡng ẩm, làm dịu da để giúp hồi phục da. Tuy nhiên, theo bác sĩ Khánh Nam, tại Khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ thường xuyên gặp những ca bệnh do tai biến các thuốc làm sáng da cấp tốc.

Dùng kem tẩy trắng da cấp tốc trên mạng, người phụ nữ sưng phù 2 mắt, mặt nổi sần đỏ, chảy dịch vàng ngứa rát - Ảnh 2
ThS. BS Trần Ngọc Khánh Nam, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Công Luận

Bác sĩ Trần Ngọc Khánh Nam cho biết, các kem tẩy trắng da cấp tốc tại nhà thường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thành phần của các kem này thường chứa corticosteroids, hydroquinone, thuỷ ngân, có thể kèm thêm một số chất gây bong lột da.

Đây là những thành phần không chỉ có hại cho da khi sử dụng không đúng cách như corticosteroids gây teo da, rạn da, viêm da tiếp xúc, mụn trứng cá, hydroquinone gây tăng sắc tố màu xanh đen, thuỷ ngân gây các triệu chứng ngộ độc toàn thân như mệt mỏi, chán ăn, sưng ngón chân, mắt cá chân, phù quanh mắt, tổn thương thận. Các thuốc kích thích bong lột da gây kích ứng da, đau, rát, ngứa kèm theo đỏ da, rỉ dịch, phù nề và tăng sắc tố da.

Bác sĩ cho biết, việc làm sáng da là nhu cầu của nhiều phụ nữ, tuy nhiên việc sử dụng các thuốc tẩy trắng da cấp tốc rao bán trên các trang mạng để lột là một phương pháp có hại và không được bác sĩ khuyến cáo. Việc sử dụng thuốc làm sáng da phải do các bác sĩ chỉ định và theo dõi trong suốt quá trình sử dụng chứ không nên tự ý mua theo những quảng cáo tràn lan trên mạng. Các thuốc này có thể chứa các chất làm sáng da gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

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