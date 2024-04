Đi tiểu trước khi ra khỏi nhà để “đề phòng” có thực sự cần thiết?

Bạn có phải là người đi tiểu “để đề phòng” không? Đây là những gì bạn cần biết.

Lắng nghe cơ thể là lựa chọn tốt nhất

Theo Marcelino Rivera , trợ lý giáo sư tiết niệu tại Trường Y Đại học Indiana, việc đi tiểu “để đề phòng” trước khi bạn ra khỏi cửa có lẽ không gây tổn hại đột ngột đến bàng quang của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong phạm vi có thể, Rivera thực sự kêu gọi những người không có bất kỳ vấn đề nào về tiết niệu - nghĩa là không có vấn đề gì với bàng quang, không có vấn đề về nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên,… - thay vì kiềm chế hoặc ép buộc đi tiểu vì lúc đó thời gian thuận tiện hơn.

Là một chuẩn mực, các chuyên gia thường đồng ý rằng mọi người nên đi tiểu khoảng sáu đến tám lần trong khoảng thời gian 24 giờ.

Ông nói: “Mọi người nên thực sự lắng nghe cơ thể của mình. “Hãy sử dụng phòng vệ sinh thường xuyên theo yêu cầu của cơ thể bạn”.

Việc rèn luyện bản thân cách nhịn tiểu có thể có hại về lâu dài

Tương tự như cách mà một số chuyên gia cảnh báo không nên thường xuyên đi tiểu “để đề phòng”, bạn cũng không nên thử kéo dài khoảng thời gian giữa các lần đi tiểu.

Rivera cho biết: “Bàng quang về cơ bản là một lớp da bên trong… và thành bàng quang chủ yếu là cơ. Cũng giống như các cơ còn lại trên cơ thể bạn, nếu những lớp cơ này bị căng quá mức, chúng sẽ bị thương. Và với bàng quang, khi bị thương, nó cũng không co bóp được nữa.”

Rivera nói: “Bạn chắc chắn có thể dạy hoặc huấn luyện bàng quang của mình lưu trữ nhiều nước tiểu hơn theo thời gian, nhưng bàng quang của bạn sẽ yếu đi vì nó bị căng quá mức”.

Ông lưu ý rằng đây có thể là một vấn đề đặc biệt với trẻ khi chúng lần đầu học cách sử dụng nhà vệ sinh. Trẻ có thể nhịn tiểu vì chưa nắm rõ thời gian hoặc vì trẻ vẫn hơi ngại sử dụng bô.

Có một số người thực sự có thể hưởng lợi từ việc tập luyện bàng quang

Tiểu không tự chủ hoặc mất kiểm soát bàng quang là một vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 10 đến 36% người trưởng thành - đặc biệt là những người trên 60 tuổi và đặc biệt là phụ nữ.

Có nhiều dạng tiểu không tự chủ khác nhau , chẳng hạn như tiểu không tự chủ do căng thẳng (khi nước tiểu rò rỉ do áp lực lên bàng quang, như khi bạn ho, hắt hơi hoặc nhấc vật nặng) hoặc tiểu không tự chủ do cấp bách (khi bạn cảm thấy muốn đi tiểu đột ngột, sau đó do mất kiểm soát về việc đi tiểu).

Ảnh minh họa: Internet

Rivera cho biết, nếu bạn đang phải vật lộn với những dạng tiểu không tự chủ đó hoặc nếu bạn bị nhiễm trùng tiểu thường xuyên hoặc cảm thấy không thể tiểu tiện hoàn toàn, điều quan trọng là bạn phải liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ tiết niệu. Họ có thể giúp tìm ra nguyên nhân gốc rễ và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp.

Và điều đó chắc chắn có thể bao gồm những thay đổi về hành vi, như đi vệ sinh theo lịch trình và huấn luyện bàng quang có mục tiêu.

Đối với một số người, việc đi tiểu “để đề phòng” có thể là một phần quan trọng trong thói quen của họ. Nhưng một lần nữa, chuyên gia thực sự có thể giúp bạn tìm ra điều gì là tốt nhất

Rivera cho biết: “Có những kỹ thuật giúp tăng cường các cơ xung quanh niệu đạo để giúp ngăn ngừa rò rỉ nước tiểu”.

“Ngoài ra còn có các kỹ thuật liên quan đến việc bóp cơ vòng ... khi bạn muốn đi tiểu và có một phản xạ trong bàng quang yêu cầu nó im lặng cho đến khi bạn sẵn sàng đi vệ sinh”, anh ấy đã giải thích.

“Đó là những kỹ thuật mà chúng tôi huấn luyện bệnh nhân thực hiện và chúng thực sự khá hiệu quả trong việc giúp bệnh nhân duy trì khả năng kiểm soát nước tiểu.”

Đối với những người khác, ý thức chung thực sự chiến thắng. Khi có thể, hãy đi tiểu khi bạn cảm thấy cần phải đi tiểu.