Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt... áp dụng ngay chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện chứng mỏi mắt

Mỏi mắt xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có 3 nguyên nhân chính sau:

Thiếu ngủ hoặc căng thẳng

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thu nhận 80% lượng thông tin từ mắt nên mắt là cơ quan được sử dụng nhiều nhất. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày nay có nhiều cơ hội tiếp xúc tivi, điện thoại và thường phải làm việc trên máy tính trong thời gian dài nên dễ gây ra tình trạng mỏi mắt.

Khi nhìn vào màn hình máy tính ta sẽ vô thức di chuyển mắt hoặc tập trung vào, nếu cứ tiếp tục trong thời gian dài sẽ khiến mắt bị mỏi.

Làm việc ở nhà dễ khiến mắt bạn mỏi

Ảnh minh họa: baodautu.vn

Gần đây, số lượng người làm việc ở nhà tăng lên do dịch bệnh và cứ ba người thì sẽ có hai người cảm thấy mỏi mắt. Làm việc tại nhà làm giảm lượng công việc bán hàng trực tiếp và sự trao đổi trong công việc nhưng đồng thời làm tăng các cuộc họp trên màn hình máy tính, trong thời gian giải lao có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện thoại, tivi hơn, khi đó mắt sẽ hoạt động quá tải. Ngoài ra, việc hạn chế ra ngoài dễ khiến stress tích tụ làm cho tình trạng mỏi mắt ngày càng gia tăng.

Chế độ ăn uống dinh dưỡng rất quan trọng có thể giúp bạn tránh được sự mệt mỏi. Ngày nay con người có nhiều cơ hội ăn các loại thực phẩm ăn liền nhưng hãy cẩn thận với loại thực phẩm này.

Ảnh minh họa: tuoitre.vn

Vitamin A giúp bảo vệ màng mắt

Chức năng: giữ cho màng mắt khỏe mạnh và trong điều kiện ánh sáng mờ thị lực không bị ảnh hưởng.

Có trong các loại thực phẩm như gan, các loại rau xanh và vàng, bơ,…

Vitamin B1 giúp phục hồi sau chứng mỏi mắt

Chức năng: giúp cơm, bánh mì, đường,… chuyển hóa thành năng lượng và có tác dụng giảm mệt mỏi. Cũng có tác động lên các mô thần kinh và cơ giúp cải thiện tình trạng mỏi mắt.

Có trong các loại thực phẩm như thịt lợn, lươn, các loại đậu,…

Vitamin B2: cũng giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: hỗ trợ quá trình phân hủy lipid, đường và protein thành năng lượng. Bảo vệ màng mắt, nếu không đủ chất này có thể dẫn đến mệt mỏi và đỏ mắt.

Có trong các loại thực phẩm như gan, hạnh nhân, trứng,…

Vitamin C chống đau mắt đỏ

Chức năng: Vitamin C là chất cần thiết để tạo collagen có tác dụng duy trì sức khỏe của da và màng mắt, ngăn ngừa chứng mỏi mắt và đau mắt đỏ.

Có trong các loại thực phẩm như cam quýt, các loại rau xanh và vàng, khoai lang,…

Vitamin E giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: cải thiện lưu thông máu và giúp phục hồi chứng mỏi mắt nhanh hơn.

Có trong các loại thực phẩm như trà xanh, hạnh nhân, bí,…

Lutein giúp bảo vệ mắt, chống oxy hóa

Chức năng: thực hiện các hoạt động chống oxy hóa ngăn chặn sự tiến triển của lão hóa. Chất này cũng bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi các tia UV có hại.

Có trong các loại thực phẩm như rau xanh và vàng, trứng,…

Astaxanthin (có trong các loại thực phẩm có màu đỏ) giúp giảm mỏi mắt

Chức năng: có khả năng chống oxy hóa mạnh và có tác dụng giảm gánh nặng cho vai và lưng dưới do việc sử dụng mắt liên tục.

Có trong các loại thực phẩm như các hồi, tôm, cá tráp biển,…

Anthocyanin (hợp chất màu hữu cơ thực vật) giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: cải thiện sự phục hồi chứng mỏi mắt, giúp cho mắt làm quen với bóng tối khi di chuyển từ nơi sáng đến nơi tối.

Có trong các loại thực phẩm như việt quốc, nho, lá tía tô đỏ,…

Theo Kobayashi Seikotsuin