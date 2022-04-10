Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt... áp dụng ngay chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện chứng mỏi mắt

Sức khỏe 10/04/2022 00:09

Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt, tầm nhìn mờ là những biểu hiện của chứng mỏi mắt. Gần đây, 80% nam nữ ở độ tuổi từ 30 đến 50 xuất hiện tình trạng mỏi mắt. Có nhiều người lo lắng đến tình trạng này nhưng thực tế một nửa số người mắc phải tình trạng này không được chăm sóc, điều trị.

Nguyên nhân gây mỏi mắt

Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt... áp dụng ngay chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện chứng mỏi mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Kobayashi Seikotsuin

Mỏi mắt xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng có 3 nguyên nhân chính sau:

Xem máy tính, TV hoặc điện thoại di động trong thời gian dài

Sống trong môi trường dễ bị khô mắt.

Thiếu ngủ hoặc căng thẳng

Trong cuộc sống hàng ngày, con người thu nhận 80% lượng thông tin từ mắt nên mắt là cơ quan được sử dụng nhiều nhất. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày nay có nhiều cơ hội tiếp xúc tivi, điện thoại và thường phải làm việc trên máy tính trong thời gian dài nên dễ gây ra tình trạng mỏi mắt.

Khi nhìn vào màn hình máy tính ta sẽ vô thức di chuyển mắt hoặc tập trung vào, nếu cứ tiếp tục trong thời gian dài sẽ khiến mắt bị mỏi.

Làm việc ở nhà dễ khiến mắt bạn mỏi

Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt... áp dụng ngay chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện chứng mỏi mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: baodautu.vn

Gần đây, số lượng người làm việc ở nhà tăng lên do dịch bệnh và cứ ba người thì sẽ có hai người cảm thấy mỏi mắt. Làm việc tại nhà làm giảm lượng công việc bán hàng trực tiếp và sự trao đổi trong công việc nhưng đồng thời làm tăng các cuộc họp trên màn hình máy tính, trong thời gian giải lao có nhiều cơ hội tiếp xúc với điện thoại, tivi hơn, khi đó mắt sẽ hoạt động quá tải. Ngoài ra, việc hạn chế ra ngoài dễ khiến stress tích tụ làm cho tình trạng mỏi mắt ngày càng gia tăng.

Chế độ ăn uống dinh dưỡng rất quan trọng có thể giúp bạn tránh được sự mệt mỏi. Ngày nay con người có nhiều cơ hội ăn các loại thực phẩm ăn liền nhưng hãy cẩn thận với loại thực phẩm này.

Đau mắt, lờ đờ mệt mỏi, chảy nước mắt... áp dụng ngay chế độ dinh dưỡng giúp cải thiện chứng mỏi mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: tuoitre.vn

Vitamin A giúp bảo vệ màng mắt

Chức năng: giữ cho màng mắt  khỏe mạnh và trong điều kiện ánh sáng mờ thị lực không bị ảnh hưởng.

Có trong các loại thực phẩm như gan, các loại rau xanh và vàng, bơ,…

Vitamin B1 giúp phục hồi sau chứng mỏi mắt

Chức năng: giúp cơm, bánh mì, đường,… chuyển hóa thành năng lượng và có tác dụng giảm mệt mỏi.  Cũng có tác động lên các mô thần kinh và cơ giúp cải thiện tình trạng mỏi mắt.

Có trong các loại thực phẩm như thịt lợn, lươn, các loại đậu,…

Vitamin B2: cũng giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: hỗ trợ quá trình phân hủy lipid, đường và protein thành năng lượng. Bảo vệ màng mắt, nếu không đủ chất này có thể dẫn đến mệt mỏi và đỏ mắt.

Có trong các loại thực phẩm như gan, hạnh nhân, trứng,…

Vitamin C chống đau mắt đỏ

Chức năng: Vitamin C là chất cần thiết để tạo collagen có tác dụng duy trì sức khỏe của da và màng mắt, ngăn ngừa chứng mỏi mắt và đau mắt đỏ.

Có trong các loại thực phẩm như cam quýt, các loại rau xanh và vàng, khoai lang,…

Vitamin E giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: cải thiện lưu thông máu và giúp phục hồi chứng mỏi mắt nhanh hơn.

Có trong các loại thực phẩm như trà xanh, hạnh nhân, bí,…

Lutein giúp bảo vệ mắt, chống oxy hóa

Chức năng: thực hiện các hoạt động chống oxy hóa ngăn chặn sự tiến triển của lão hóa. Chất này cũng bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi các tia UV có hại.

Có trong các loại thực phẩm như rau xanh và vàng, trứng,…

Astaxanthin (có trong các loại thực phẩm có màu đỏ) giúp giảm mỏi mắt

Chức năng: có khả năng chống oxy hóa mạnh và có tác dụng giảm gánh nặng cho vai và lưng dưới do việc sử dụng mắt liên tục.

Có trong các loại thực phẩm như các hồi, tôm, cá tráp biển,…

Anthocyanin (hợp chất màu hữu cơ thực vật) giúp phục hồi chứng mỏi mắt

Chức năng: cải thiện sự phục hồi chứng mỏi mắt, giúp cho mắt làm quen với bóng tối khi di chuyển từ nơi sáng đến nơi tối.

Có trong các loại thực phẩm như việt quốc, nho, lá tía tô đỏ,…

Theo Kobayashi Seikotsuin

3 cách giúp bạn hấp thụ chất dinh dưỡng trong các món salad cực hiệu quả

3 cách giúp bạn hấp thụ chất dinh dưỡng trong các món salad cực hiệu quả

Salad cho một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất và có hàm lượng calo thấp. Nhưng nggười ta nói rằng chỉ có 10% chất dinh dưỡng có trong món salad được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Dưới đây là một số cách giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng mà bạn không nên bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Thực phẩm cải thiện chứng mỏi mắt nguyên nhân gây mỏi mắt thực phẩm tốt cho mắt

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 37 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm