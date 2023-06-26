Cơ quan này là gì mà nguy hiểm dù chỉ mất đi 20% chức năng?

Nếu cơ quan này mất đi 20-30% chức năng, có thể làm tăng 1,4 lần nguy cơ tử vong, 1,3 lần nguy cơ mắc bệnh tim và 6 lần nguy cơ suy thận.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngay cả những thanh niên khỏe mạnh cũng có thể đối mặt với những rủi ro sức khỏe đáng kể nếu chức năng thận của họ suy giảm từ 20% đến 30%. Đây là nội dung được một tạp chí y học trự tuyến Health Day đưa tin vào ngày 23/6 (giờ địa phương) dựa trên bài báo của một nhà nghiên cứu người Canada đăng trên tập san y khoa British Medical Journal (BMJ). Một nhóm nghiên cứu cho biết, nếu thận mất đi 20-30% chức năng, có thể làm tăng 1,4 lần nguy cơ tử vong, 1,3 lần nguy cơ mắc bệnh tim và 6 lần nguy cơ suy thận - Ảnh minh họa: Internet Giáo sư đứng đầu nghiên cứu này cho biết: "Ý thức chung cơ bản trong thận học là những người trẻ tuổi, khỏe mạnh không phải lo lắng miễn là chức năng thận của họ không giảm xuống dưới 50% so với bình thường. Nhưng những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng thậm chí mức giảm chức năng 20% đến 30% cũng nguy hiểm".

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu hồ sơ sức khỏe của hơn 8 triệu người trưởng thành ở Ontario, Canada, từ năm 2008 đến năm 2021 đối với những người từ 18 đến 65 tuổi đã có ít nhất một lần xét nghiệm máu về chức năng thận nhưng không có tiền sử bệnh thận. Họ phát hiện ra rằng 18% người trưởng thành từ 18 đến 39 tuổi có chức năng thận "hơi dưới mức bình thường" nhưng không ở mức độ của bệnh thận mãn tính. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh ít natri, tập thể dục thường xuyên và hạn chế uống rượu để có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận - Ảnh minh họa: Internet Những người ở trong "vùng xám" về sức khỏe thận có nguy cơ suy thận, tử vong và đau tim tăng nhẹ. Ví dụ, mất 20% đến 30% chức năng thận có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng 1,4 lần. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn nhận thấy rằng nguy cơ mắc bệnh tim tăng 1,3 lần và nguy cơ suy thận tăng 6 lần.

Các nhà nghiên cứu không đề xuất thử nghiệm định kỳ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu ai đó đã trải qua một cuộc kiểm tra thận và cho thấy chức năng giảm nhẹ, họ cần tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ chuyên khoa thận. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh ít natri, tập thể dục thường xuyên và hạn chế uống rượu để có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận.

Dấu hiệu ở chân cảnh báo bệnh thận đã “gõ cửa”, đi khám ngay kẻo muộn Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường ở chân vì một trong số đó có thể báo hiệu thận đang bị tổn thương.

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