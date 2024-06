Cảnh giác với những dấu hiệu sốc nhiệt do say nắng có thể khiến bạn phải nhập viện

Làm sao để biết cơ thể đang nguy kịch do sốc nhiệt? Bác sĩ Tushar Tayal, Chuyên gia tư vấn Nội khoa, bệnh viện CK Birla, Gurugram, cho biết: "Đột quỵ do nhiệt là một dạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng, nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, thường kèm theo các triệu chứng về thể chất và thần kinh. Đây là một trường hợp cấp cứu y tế có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời".

1. Sốc nhiệt do gắng sức (EHS): Thường ảnh hưởng đến những người trẻ, khỏe mạnh khi hoạt động thể chất vất vả trong môi trường nóng.

2. Đột quỵ do nắng nóng không do gắng sức: Tình trạng này thường ảnh hưởng đến người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính và trẻ nhỏ. Xảy ra do cơ thể tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao và không đủ nước, thường là trong các đợt nắng nóng.

Khi nào cần nhập viện?

"Đột quỵ do nhiệt có thể xảy ra do tiếp xúc kéo dài với môi trường nóng hoặc do hoạt động thể chất cường độ cao trong môi trường nóng. Đột quỵ do nhiệt nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra tình trạng khẩn cấp đe dọa tính mạng và thậm chí có thể gây tử vong. Đột quỵ do nhiệt có thể xảy ra dẫn đến mất nước nghiêm trọng và rối loạn chức năng não, có thể dẫn đến mê sảng, co giật hoặc hôn mê, gây tổn thương gan, thận và có thể tiến triển đến suy đa cơ quan do huyết áp thấp do mất nước nghiêm trọng và đột quỵ do nhiệt.

Bệnh nhân bị say nắng, nhiệt độ cơ thể cao, suy nhược nghiêm trọng, chuột rút, nhức đầu dữ dội hoặc suy giảm ý thức tiến triển nên được đưa ngay đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Nếu bệnh nhân mất ý thức, nhịp thở nhanh hoặc không thể đi hoặc đứng, không nên lãng phí thời gian thử các biện pháp điều trị tại nhà và cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để tiếp tục xử lý. Trì hoãn điều trị có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và đôi khi có thể gây tử vong ngay cả sau khi điều trị", Bác sĩ Anand Bhabhor, Bệnh viện Jaslok & Trung tâm nghiên cứu, Mumbai (Ấn Độ) cho biết.

Triệu chứng của sốc nhiệt

Nhiệt độ cơ thể cao: Nhiệt độ cơ thể tăng lên 104°F (40 độ C) hoặc cao hơn.

Nhức đầu: Nhức đầu dữ dội là dấu hiệu nhận biết của say nắng và cần được chăm sóc ngay lập tức.

Chuột rút và yếu cơ: Đau cơ nghiêm trọng, yếu cơ, đau nhức cơ thể và không thể đứng và đi lại cho thấy tình trạng mất nước nghiêm trọng

Nhịp thở tăng: Thở nhanh và nông, cảm giác khó thở cho thấy cơ thể không thể hạ nhiệt

Nhịp tim: Nhịp tim tăng và nhận thức về nhịp tim cho thấy cơ thể đang bị stress nhiệt trầm trọng.

Buồn nôn, nôn: Đau bụng, khó chịu, buồn nôn là dấu hiệu của say nắng.

Nhiệt độ da: Da nóng, đỏ và thiếu mồ hôi có thể cho thấy hệ thống điều chỉnh nhiệt bên trong cơ thể không hoạt động bình thường.