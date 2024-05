Khi mùa hè đang đến gần, nhiều người thường quên hoặc bỏ qua tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt, đặc biệt là những người mắc bệnh về mắt. Nhiệt độ tăng có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe của mắt, dẫn đến khó chịu và thậm chí là các biến chứng nghiêm trọng nếu bỏ qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 15 triệu người trên thế giới bị mù do đục thủy tinh thể và có tới 10% trong số những người này, nguyên nhân gây ra tình trạng của họ có thể là do tiếp xúc với tia cực tím.

Trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times Lifestyle, Bác sĩ Shefali Mazumdar, Chuyên gia giác mạc - Khoa Nhãn khoa tại Trường CĐ Y tế Sarojini Naidu (Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) chia sẻ những tác động của cái nóng mùa hè lên mắt và đưa ra những lời khuyên quan trọng để bảo vệ thị lực, đặc biệt là cho các cá nhân đang gặp các vấn đề về mắt.