6 đồ uống tốt cho sức khỏe có thể giúp đối phó với say nắng

Dưới đây là 6 loại đồ uống có thể giúp bạn mát mẻ và đủ nước, cũng như là một phương pháp hiệu quả để đối phó với say nắng mùa hè.

Nắng nóng, gió nóng và cái nóng không ngừng của mùa hè có thể dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến da và sức khỏe, bao gồm cả say nắng. Các triệu chứng say nắng bao gồm chóng mặt, nhức đầu, đổ mồ hôi quá nhiều, ngất xỉu và suy nhược nói chung. Để tránh say nắng, điều quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và lối sống. 1. Nước dừa

Nước dừa rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, là loại đồ uống bổ sung nước tuyệt vời cho mùa hè. Uống nước dừa có thể giúp cơ thể đủ nước và cung cấp năng lượng cần thiết để chống say nắng. Nước dừa đặc biệt có lợi khi tiêu thụ vào buổi sáng khi bụng đói. Các chất điện giải tự nhiên trong nước dừa giúp bổ sung lượng nước cho cơ thể, giảm tình trạng bồn chồn và mệt mỏi do say nắng. Ảnh minh họa: Internet 2. Nước chanh

Nước chanh là thức uống giải khát và phục hồi năng lượng có thể giúp cơ thể đối phó với tình trạng say nắng. Hàm lượng vitamin C cao trong chanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp duy trì huyết áp thích hợp. Để làm nước chanh đơn giản và hiệu quả, hãy lấy một cốc nước lọc, vắt nước cốt của một quả chanh vào đó và thêm một chút muối đen. Thức uống này không chỉ làm dịu cơn khát mà còn giúp giảm ngay các triệu chứng say nắng. Ảnh minh họa: Internet 3. Nước bưởi Nước ép bưởi, được biết đến với đặc tính làm mát, là một thức uống tuyệt vời khác để chống say nắng. Uống nước ép bưởi có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể và mang lại tác dụng sảng khoái. Nước ép bưởi rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin, giúp giải độc cơ thể và duy trì nước Chuẩn bị nước ép bưởi tươi tại nhà đảm bảo bạn sẽ nhận được lợi ích tối đa. Nước ép này có thể làm dịu sự bồn chồn và lo lắng do nhiệt độ quá cao. Ảnh minh họa: Internet 4. Nước rau mùi bạc hà Nước bạc hà rau mùi rất có lợi trong những tháng hè. Cả rau mùi và bạc hà đều có đặc tính làm mát giúp giảm nhiệt độ cơ thể. Để chuẩn bị thức uống này, hãy lấy một ít nước, thêm một nắm rau mùi và lá bạc hà rồi đun sôi. Sau khi đun sôi, lọc hỗn hợp và lấy nước uống. Uống nước bạc hà rau mùi mỗi sáng khi bụng đói có thể giúp cơ thể mát mẻ và sảng khoái suốt cả ngày. Ảnh minh họa: Internet 5. Nước ép trái cây Bael hoặc táo gỗ Nước ép trái cây Bael, được làm từ táo gỗ, là một phương pháp chữa say nắng ít được biết đến nhưng có hiệu quả cao. Bản chất làm mát của bael giúp hạ nhiệt độ cơ thể và giảm bớt các triệu chứng say nắng. Để làm nước ép bael, hãy lấy phần cùi của quả táo gỗ, ngâm trong nước và nghiền nát. Lọc hỗn hợp và thêm một chút đường thốt nốt hoặc mật ong để có vị ngọt. Uống nước ép bael có thể chữa khỏi chứng bồn chồn, căng thẳng và các vấn đề khác liên quan đến nhiệt. Ảnh minh họa: Internet 6. Sữa bơ Buttermilk Sữa bơ Buttermilk, là một thức uống tự làm tuyệt vời khác giúp hỗ trợ tình trạng say nắng. Giàu men vi sinh, bơ sữa hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp chất điện giải cần thiết cho cơ thể. Để làm sữa bơ, trộn một cốc sữa chua nguyên chất với hai cốc nước, thêm một chút muối, một chút bột thì là rang và lá ngò tươi. Trộn tất cả mọi thứ lại với nhau để tạo thành một thức uống mịn. Sữa bơ có tác dụng làm mát, dưỡng ẩm và giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày hè nóng bức. Ảnh minh họa: Internet Trong cái nóng không ngừng của mùa hè, điều cần thiết là phải uống đủ nước và mát mẻ để tránh các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt, bao gồm cả say nắng. Việc kết hợp những đồ uống tự làm này vào thói quen hàng ngày của bạn có thể mang lại sự xoa dịu và bảo vệ cần thiết trước những tác động khắc nghiệt của cái nóng mùa hè. Nước dừa, nước chanh, nước bưởi, nước rau mùi bạc hà, nước ép bael và bơ sữa đều là những biện pháp hiệu quả không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản này và tiêu thụ những đồ uống giải khát này, bạn có thể tận hưởng một mùa hè khỏe mạnh và mát mẻ hơn.

