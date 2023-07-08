Gần đây, bác sĩ Vương Uy Địch (Wang Wei Di) - bác sĩ chuyên khoa gan mật và tiêu hóa nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ một số thông tin về loại nấm này trong chương trình “Cuộc sống lành mạnh”.

Có thể khi bạn nghe tới cái tên Aflatoxin sẽ cảm thấy vô cùng xa lạ. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại rất thích ẩn náu tại một số đồ vật và thức ăn quen thuộc của chúng ta. Aflatoxin khiến chức năng gan bị tổn hại nghiêm trọng, lâu dài dẫn đến ung thư gan.

Cụ thể, bác sĩ Vương chia sẻ có 2 loại đồ vật, thực phẩm trong nhà dễ chứa Aflatoxin nhưng nhiều người vẫn sử dụng.

Thớt, đũa phần lớn được làm bằng gỗ, rất dễ để lại cặn thức ăn bám trên mặt vật dụng. Nếu không được vệ sinh kịp thời hoặc để trong môi trường ẩm ướt rất dễ bị nấm mốc, nhiễm aflatoxin.

Nhiều người cho rằng những vết mốc nhỏ này không sao, chỉ cần rửa sạch bên ngoài sẽ lại dùng được như mới. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm, dẫn tới nguy cơ mắc ung thư.

Nấm mốc ở lương thực, thực phẩm như lạc, ngô, gạo, mì cũng rất nguy hiểm

Lạc, gạo bị mốc

Nấm mốc ở lương thực, thực phẩm như lạc, ngô, gạo, mì cũng rất nguy hiểm vì nấm mốc này sản sinh ra độc tốt aflatoxin đây là một yếu tố gây ung thư gan. Phức hợp này còn được tìm thấy trong máu ngoại vi, trong máu rau thai và máu dây rốn của các sản phụ có phơi nhiễm với aflatoxin B1. Chỉ cần hấp thụ một tổng lượng 2,5 mg aflatoxin trong 3 tháng có thể dẫn đến ung thư gan chết người.

Bác sĩ cho biết khi thực phẩm bị nấm mốc dù đã được nấu chín ở nhiệt độ cao vẫn rất nguy hiểm vì nấm aflatoxin là một độc tố khá bền vững nên khi chúng ta rửa sạch và cho vào nồi đun sôi thông thường không có tác dụng đối với độc tố. Để ngừa các độc tố từ nấm người dân không nên ăn các thực phẩm đã nấm mốc, đặc biệt các loại lương thực.