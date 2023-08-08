Căn bệnh ung thư máu khiến nam nghệ sĩ Việt từ giã cõi tạm ở tuổi 39: Chưa tìm được nguyên nhân, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận biết

Sức khỏe 08/08/2023 14:35

Tùy từng loại ung thư máu khác nhau sẽ có dấu hiệu, triệu chứng khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn độc tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm này!

Theo thông tin từ Dân Việt, nghệ sĩ Trần Văn Xâm - người được mệnh danh là "quái kiệt" đàn nhị vừa qua đời ở tuổi 39 do căn bệnh ung thư máu. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc.

Căn bệnh ung thư máu khiến nam nghệ sĩ Việt từ giã cõi tạm ở tuổi 39: Chưa tìm được nguyên nhân, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận biết - Ảnh 1
Sự ra đi của anh khiến nhiều người xót xa

Chia sẻ với VietNamNet, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết: "Tôi nghe đâu đó từ những người bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc nói rằng Xâm bị bạo bệnh từ mấy năm nay nhưng chưa bao giờ trò chuyện trực tiếp với cậu ấy về điều này. Chỉ thấy Xâm vẫn cứ phăm phăm với công việc, với những show diễn lớn bé, vẫn dắt những học trò của mình ra Bờ Hồ biểu diễn cho các em cọ xát.

Ung thư máu nguy hiểm thế nào?

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ung thư máu là một loại ung thư ảnh hưởng đến tế bào máu và tủy xương - nơi cấu trúc mô xốp bên trong xương nơi tế bào máu được sản sinh và biệt hóa thành hồng cầu, bạch cầu hoặc tiểu cầu.

Ung thư máu ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn tạo ra các tế bào máu và các tế bào đó hoạt động tốt như thế nào. Hầu hết các bệnh ung thư máu bắt đầu trong tủy xương. Tủy xương tạo ra các tế bào gốc trưởng thành và trở thành các tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Chúng mềm, giống như bọt biển ở bên trong xương.

Các tế bào máu bình thường chống nhiễm trùng, mang oxy đi khắp cơ thể và kiểm soát máu chảy. Ung thư máu xảy ra khi một thứ gì đó làm gián đoạn cách cơ thể bạn tạo ra các tế bào máu. Nếu bị ung thư máu, các tế bào máu bất thường sẽ áp đảo bình thường.

Trong hiện tại, ngày càng có nhiều người bị ung thư máu có thể sống lâu hơn, nhờ nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự tiến bộ của y học nói chung.

Căn bệnh ung thư máu khiến nam nghệ sĩ Việt từ giã cõi tạm ở tuổi 39: Chưa tìm được nguyên nhân, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận biết - Ảnh 2
Ung thư máu là căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo ung thư máu

Tùy từng loại ung thư máu khác nhau sẽ có dấu hiệu, triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, một số triệu chứng mà cả 3 loại ung thư máu đều có là:

- Mệt mỏi: Bạn cảm thấy mệt đến nỗi không thể quản lý các hoạt động hàng ngày của chính mình. Cơ thể luôn trong tình trạng yếu ớt.

- Sốt dai dẳng: Sốt là dấu hiệu cơ thể bạn đang chống lại nhiễm trùng. Nó cũng là phản ứng với các tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể.

- Đổ mồ hôi đêm: Bạn thường xuyên bị đổ mồ hôi đêm ướt đẫm đầu, cổ... khi đang ngủ, gây rối loạn giấc ngủ. Thậm chí còn làm ướt đẫm ga trải giường, quần áo...

Căn bệnh ung thư máu khiến nam nghệ sĩ Việt từ giã cõi tạm ở tuổi 39: Chưa tìm được nguyên nhân, chuyên gia chỉ rõ dấu hiệu nhận biết - Ảnh 3
1 trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư máu - Ảnh minh họa: Internet

- Chảy máu hoặc có vết bầm tím bất thường: Xuất hiện tình trạng chảy máu không ngừng và vết bầm tím không lành sau 2 tuần.

 

- Sụt cân bất ngờ hoặc không rõ nguyên nhân.

- Nhiễm trùng thường xuyên.

- Sưng hạch bạch huyết hoặc gan hoặc lá lách to: Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch.

- Đau xương: U tủy và bệnh bạch cầu có thể gây đau xương hoặc các điểm mềm trên xương của bạn. 

Phòng ngừa ung thư máu thế nào?

Cho tới nay, khoa học vẫn chưa khẳng định nguyên nhân gây ung thư máu một cách chính xác. Mặc dù chúng ta không thể phòng bệnh tuyệt đối, nhưng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư máu. 

Không sử dụng các loại hóa chất độc

Thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất độc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ung thư máu phát triển. Hiện nay hóa chất thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, nông nghiệp như: benzen, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… Vì vậy nếu muốn phòng bệnh cần phải hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất. Trong trường hợp phải tiếp xúc, cần trang bị bảo hộ cẩn thận, hạn chế tiếp xúc tối đa càng tốt.

Tránh tiếp xúc với các các bức xạ

Tiếp xúc với bức xạ có thể sẽ làm thay đổi các thành phần, cấu trúc ADN trong máu. Vì vậy nếu thường xuyên tiếp xúc sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư máu.

Những người làm trong các nhà máy hạt nhân, từng thực hiện xạ trị ung thư, công nhân linh kiện điện tử, sóng điện thoại… sẽ có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn người bình thường. Do vậy cần phải giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc với bức xạ để có thể phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Chế độ ăn uống hợp lý, khoa học

Rau xanh, các loại củ quả là những loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe con người. Việc ăn uống lành mạnh sẽ tránh được rất nhiều các loại bệnh trong đó có cả ung thư máu. Một chế độ dinh dưỡng được khuyến cáo là ăn những thực phẩm giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây giúp giảm tiêu thụ các chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Đồng thời có khả năng ức chế sự phát triển, ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.

Ngoài ra cần hạn chế các loại thực phẩm gây bất lợi cho sức khỏe và là yếu tố gây ung thư cao như: đồ hộp, các loại thức ăn lên men, đồ nướng, rượu bia, thuốc lá…

Thể dục thường xuyên

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), tập thể dục đều đặn thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ ung thư và ngăn ngừa được nhiều bệnh mãn tính khác. ACS khuyến cáo mỗi người nên tập ít nhất 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần

Mọi người có thể lựa chọn các bài thể dục như: bơi lội, chạy bộ, yoga, tập thể lực… Thể dục thường xuyên hàng ngày là một lối sống lành mạnh và khoa học vì vậy bạn cần phải duy trì để hiệu quả phòng ngừa ung thư đem lại hiệu quả tốt nhất.

Khám sức khỏe định kỳ

Thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp bạn có thể phát hiện ung thư máu ngay ở giai đoạn đầu của bệnh. Từ đó có các biện pháp điều trị kịp thời không để các tế bào ung thư phát triển và lây lan. Khuyến cáo mỗi người nên đi khám sức khỏe 6 tháng/1 lần để có thể phòng bệnh tốt nhất.

Ung thư máu nguy hiểm, khó phát hiện và khó điều trị nhưng nếu bạn có phương pháp phòng ngừa hợp lý thì sẽ giảm bớt được nguy cơ mắc bệnh. 

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