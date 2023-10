Cách chữa đau đầu chóng mặt buồn nôn nhanh chóng cho mọi người

Bạn hãy hít thở sâu để tâm trạng bĩnh tĩnh và ổn định

Vì vậy, khi bị đau đầu, buồn nôn hay chóng mặt hoặc có xung đột hay rắc rối bạn nên dừng lại để hít thở thật sâu và đều nhịp. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn đưa ra các quyết định đúng đắn. Đồng thời để làm giảm nguy cơ mắc bệnh tật cũng như giữ gìn các mối quan hệ tốt thì bạn nên áp dụng bí quyết này. Tuy cách này đơn giản nhưng hiệu quả rất tốt.

Bên cạnh đó, bạn hãy uống thêm nước gừng hoặc trà gừng. Đây là một trong những phương thức chữa chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn kinh điển. Các dưỡng chất trong gừng, đặc biệt là hoạt chất gingerol giúp kích thích lưu thông máu tới não. Từ đây làm giảm mức nghiêm trọng của chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Vì thế, với những trường hợp thường hay bị chóng mặt hoặc phụ nữ bị rối loạn tiền đình thì bạn nên duy trì sử dụng 500 mg bột gừng pha với nước uống. Uống mỗi ngày để giảm dần hoặc thậm chí chữa khỏi tình trạng choáng váng, chóng mặt, hoa mắt.

Uống trà gừng để giảm nhanh đau đầu chóng mặt, buồn nôn

Nếu không thích nước gừng thì bạn có thể uống nước Chanh để bổ sung vitamin C – đây cũng là cách trị đau đầu chóng mặt hiệu quả. Vitamin C trong Chanh là một chất chống ô xy hóa thiết yếu, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do giúp cơ thể khỏe khoắn và tỉnh táo hơn. Đây cũng là phương thức giúp chữa chóng mặt rất hiệu quả. Vì vậy, khi uống nước chanh hàng ngày không chỉ chữa được chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu mà còn có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, huyết áp cao và bệnh tim mạch.

Ngoài ra thì bạn hãy cố nôn hết mọi thứ để làm giảm chứng buồn nôn khó chịu. Điều này tuy hơi khó nhưng bạn có thể kích thích bằng cách dùng một ngón tay ấn vào phía sau cổ hoặc uống thêm nhiều nước muối.

Cách chữa đau đầu buồn nôn tại nhà

Hiện nay, cách chữa đau đầu chóng mặt buồn nôn hiệu quả nhất chính là phối hợp nhiều phương pháp với nhau. Ngoài thuốc men, ăn uống thanh đạm, bổ dưỡng, thường xuyên rèn luyện cơ thể thì còn cần phối hợp với bấm huyệt.

Về thuốc men

Có rất nhiều loại thuốc chữa đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Tuy nhiên, để biết loại nào phù hợp với cơ địa và tình trạng của bản thân thì bạn nên đi thăm khám để được bác sĩ chẩn đoán, kê đơn. Tuyệt đối không nên ra các tiệm thuốc tây rồi mua thuốc uống, điều này có thể gây ra các tác dụng phụ ngoài ý muốn, đôi khi khiến cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Bạn hãy đi khám để bác sĩ kê đơn thuốc uống

Về ăn uống

Nếu bạn thường bị hoa mắt, chóng mặt và đau đầu thì nên áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học giúp cải thiện tình hình. Đầu tiên, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C cho cơ thể giúp tăng sức đề kháng, để chống lại những cơn đau đầu, buồn nôn. Các loại thực phẩm giàu vitamin C bạn nên bổ sung như là cam quýt, sơ ri, dâu tây, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh, khoai lang, củ cải trắng, xoài, đu đủ, dứa, bắp cải, kiwi…

Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung thêm các loại thực phẩm như: ngũ cốc, thịt gà, thịt heo, cá hồi, cá ngừ, bơ đậu phộng, các loại đậu, chuối, quả óc chó, cải bó xôi và quả bơ… Đây là những thực phẩm giàu vitamin B6 - dưỡng chất rất cần thiết để cơ thể tổng hợp protein và chuyển hóa tế bào máu đỏ. Chất này cũng giúp kích thích hệ thần kinh và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, đồng thời nhanh chóng cải thiện chứng chóng mặt và buồn nôn.

Bổ sung thực phẩm giàu chất sắt cho cơ thể

Ngoài ra, bạn cũng nên tích cực bổ sung các thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, bơ đậu phộng, trứng, đậu nành… để nhanh chóng khắc phục tình trạng đau đầu, chóng mặt. Bởi những người bị thiếu máu do thiếu sắt thường bị chóng mặt và mệt mỏi. Khi được bổ sung sắt thì tình trạng này sẽ được khắc phục hiệu quả.

Bên cạnh những thực phẩm cần ăn thì bạn nên lưu ý về một số thứ cần kiêng như: không nên ăn mặn, nhiều đường… Đặc biệt không uống rượu bia và cà phê. Bởi nồng độ cồn trong rượu bia và chất caffeine trong cà phê là những chất kích thích góp phần làm tăng thêm chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu.

Đồng thời để hạn chế tình trạng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn bạn nên tránh việc ngồi xuống đứng dậy đột ngột. Cũng như tránh những trò chơi, môn thể thao gây chóng mặt như tàu lượn, nhảy cao… vì dễ làm cơ thể mất thăng bằng và gây choáng váng.

Bấm huyệt

Phương pháp bấm huyệt không chỉ giúp cơ thể thư giãn, mà còn là cách điều trị chứng đau đầu, chóng mặt buồn nôn an toàn. Một số huyệt được áp dụng bấm như An miên, thái khê, thái xung, thính cung.

Mỗi ngày, bạn hãy thực hiện bấm huyệt 1-2 lần, mỗi huyệt 1-3 phút. Bạn hãy dùng một lực vừa phải để bấm thì triệu chứng buồn nôn của bạn sẽ biến mất rất nhanh chóng.

Bấm huyệt làm giảm nhanh tình trạng đau đầu chóng mặt buồn nôn

Các xác định các huyệt:

Huyệt an miên: Nằm ở sau tai, bên cạnh xương lồi, cách tai tầm 1,5cm.

Huyệt thái khê: Có vị trí nằm ở cổ chân, là điểm giữa của đường thẳng nối đỉnh mắt cá trong với bờ ngoài gân gót.

Huyệt thái xung: Nằm ở kẽ ngón chân cái và ngón chân thứ 2, cách kẽ ngón chân dịch thẳng lên mu chân khoảng 3 - 4cm ở người lớn.

Huyệt thính cung: Nằm ở phía trước bình tai.

Sau khi bấm huyệt xong thì bạn hãy ngâm chân trong nước ấm ở nhiệt độ khoảng 40 – 45 độ C, ngày 1-2 lần, mỗi lần 20- 30 phút. Cách này có tác dụng, dẫn hỏa quy nguyên, dẫn hỏa đi xuống, trị chứng đau đầu chóng mặt.

Qua đây có thể thấy được có rất nhiều cách chữa đau đầu chóng mặt buồn nôn hiệu quả. Bạn hãy thường xuyên áp dụng, đồng thời dành chút thời gian để đi khám sức khỏe. Nếu đây là dấu hiệu nhận biết của một bệnh lý nào đó thì bác sĩ sẽ nhanh chóng đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả cho bạn.