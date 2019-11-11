Bơi có giảm cân không và hiệu quả vượt trội ít ai ngờ đến!

Sức khỏe 11/11/2019 12:04

Bơi có giảm cân không? Hiện nay có rất nhiều người đã chuyển từ tập gym sang giảm cân. Chắc hẳn vì bơi lội thoải mái hơn và giảm cân tốt hơn rồi! Chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên do nhé!

Có một môn thể thao dưới nước đang được ưa chuộng để làm giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể là bơi. Vậy bơi có giảm cân không? Nhiều bạn phân vân chưa biết chọn tập gym hay bơi lội sẽ rút ngắn được quá trình giảm cân và môn thể thao nào sẽ có lợi ích nhiều hơn, thỏa mãn được mong muốn giảm cân bộ phận nào trên cơ thể?

Trên thực tế, mỗi môn luyện tập đều mang lại một lợi ích riêng. Nhưng đối với bơi lội thì không những là một hình thức luyện tập mà còn là một trò giải trí lành mạnh, thư giãn tinh thần. Bạn có muốn giảm cân không cần tập thể dục thì hãy đến với môn thể thao này xem có gì đặc biệt.

  1. Đi bơi có giảm cân không?

    boi co giam can khong
    Đi bơi có giảm cân không?

Đi bơi có giảm cân không? Các chuyên gia chỉ ra rằng khi bơi bạn sẽ tiêu tốn 90 – 200 calo trong vòng 30 phút, và lượng calo sẽ lên đến 500 khi bơi gấp đôi thời gian. Như vậy, bơi giảm cân tốc hành hơn cả các môn thể thao khác như tập thể dục, tập gym, yoga hay chạy bộ.

Nào, cùng tìm hiểu sơ bộ về môn thể thao giải trí giảm cân không cần tập thể dục này xem cơ chế hoạt động như thế nào mà nhiều người mê mẩn đến thế nhé!

Bơi lội được biệt là một hình thức phối hợp hoạt động của rất nhiều cơ bắp, khớp xương trên cơ thể như chân và tay, xương bả vai…kết hợp cùng phổi và tim mà hai bộ phận này lại đóng vai trò chính trong cung cấp oxy đi khắp cơ thể.

Khi bạn luyện tập thì khả năng hoạt động của chúng sẽ được nâng cao. Như vậy, môn thể thao này không những làm cho cơ thể dẻo dai khỏe khoắn mà còn rất tốt cho hệ hô hấp và tuần hoàn. Bơi lội không chỉ mang lại một sức khỏe tốt mà còn giữ dáng và tôn dáng cực chuẩn!

Có lẽ các bạn đã nắm được chức năng chính của hình thức giảm cân này. Bây giờ, hãy đồng hành cùng chúng tôi khám phá chúng còn những lợi ích gì nhé!

Đốt cháy calo

boi co giam can khong
Kiểu bơi nào giảm cân nhanh nhất

Như đã nói ở trên, bơi lội đốt cháy calo cực hiệu quả, thông thường từ 90 đến 500 calo được tiêu hao trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Cụ thể như sau:
- Thả nổi (gắng sức vừa phải): 3,5 MET = 223 calo/giờ
- Bơi ngửa: 4,8 MET = 305 calo/giờ
- Bơi ếch: 5,3 MET = 337 calo/giờ
- Bơi tự do hoặc bơi sải (gắng sức ít hoặc vừa phải): 5,8 MET = 369 calo
- Bơi tự do hoặc bơi sải (gắng sức từ trung bình đến nhiều): 8,3 MET = 528 calo/giờ

- Bơi tự do hoặc bơi sải (nhanh hoặc gắng sức nhiều): 9,8 MET = 623 calo/giờ

- Bơi bướm: 13,8 MET = 878 calo/giờ

Tăng cường thể chất

Do áp suất trong nước rất lớn nên khi dùng tay và chân để đẩy nước đồng nghĩa với việc các bó cơ tay và chân của bạn được kích thích và săn chắc hơn, giúp cơ bắp tăng cường sức mạnh, hỗ trợ các xương khớp dẻo dai, cơ thể săn chắc, làm giảm mỡ thừa hiệu quả.

Tất cả các bộ phận khác và phổi, tim cũng hoạt động tốt hơn. Đây quả là một môn thể thao hoàn hảo vận động được tất cả các bộ phận của cơ thể bao gồm đầu, tay, chân và mọi hoạt động cơ thể.

Tạo nên vóc dáng đẹp

Cũng chính nhờ vận động toàn thân mà vóc dáng của người thực hiện môn thể thao dưới nước càng trở nên thon gọn và chuẩn, và có một làn da hồng hào, khỏe khoắn.

Tốt cho hệ thống trao đổi chất

Những hoạt động thể chất khi bơi giúp bạn đốt cháy lượng lớn calo, làm tăng nhịp tim và hỗ trợ tăng cường hệ thống trao đổi chất của cơ thể. Từ đó sẽ tăng hiệu quả trong quá trình giảm cân.

  1. Bơi ếch đốt bao nhiêu calo?

Trong các môn thể thao thì bơi ếch là kiểu bơi giảm cân hiệu quả nhưng có tốc độ chậm, thời gian nghỉ lâu giúp người tập duy trì được sức bền trong thời gian bơi. Thông thường bơi ếch đốt cháy 5,3 MET = 377 calo/giờ. Kết hợp chạy bộ và bơi lội sẽ rút ngắn thời gian giảm cân.

  1. Kinh nghiệm bơi giảm cân

Để giảm cân khi bơi phát huy hiệu quả tốt trong thời gian ngắn thì xin mách bạn một vài kinh nghiệm bơi giảm cân để rút ngắn thời gian luyện tập. Khi thực hiện bơi có chiến lược thì luôn mang lại hiệu quả cao.

Chiến lược bơi

Thời gian lý tưởng cho 1 lần bơi là 40 – 50 phút. Rất nhiều bạn do thể lực yếu và không quen với việc bơi nên thường nghỉ ngơi sau vài vòng bơi rồi lại tiếp tục. Đây là thói quen không tốt vì lượng calo trong cơ thể bắt đầu được làm nóng và đốt cháy trong vòng phút thứ 30 trở đi, cho nên từ 40 phút trở đi mới mang lại hiệu quả cao.

Tập như thế nào là đúng cách? Phân bổ thời gian ra đều đặn mới đảm bảo được tiến độ bơi và thời gian nghỉ ngơi. Một bài bơi mang lại hiệu quả gồm 4 nhịp, mỗi nhịp 15 – 30 giây. Chi tiết hơn là nhịp 1 bơi 1 lượt, nhịp 2 gồm lượt đi và lượt về, nhịp 3 tương tự như nhịp 2, nhịp 4 tương tự nhịp 1.

Để giảm bớt mệt mỏi trong khi luyện tập thì các dụng cụ bơi như phao bơi, ván tập bơi được dùng trong nghỉ ngơi giữa các nhịp sẽ trở thành phao cứu sinh lý tưởng trong quá trình bơi giảm cân.

Tư thế bơi

Có 4 tư thế bơi phổ biến nhất và mỗi kiểu bơi có một điểm mạnh khác nhau phù hợp với nhu cầu giảm béo của từng đối tượng. Bạn hãy chọn cho mình một tư thế được cho là đáp ứng mong muốn của bản thân nhất nhé!
Bơi ếch

boi co giam can khong
Bơi ếch giảm mỡ đùi, chân hiệu quả

Nếu bạn sở hữu đôi chân to thì bơi kiểu ếch là phù hợp nhất vì kiểu bơi này cần sự phối hợp cả chân trên và dưới cùng nhau để cơ thể di chuyển về phía trước. Thực hiện kiểu bơi này sẽ giảm mỡ đùi, vùng hông, bụng và cánh tay rất hiệu quả.
Bơi tự do

boi co giam can khong
Bơi tự do giúp cánh tay, chân thon gọn

Đây là kiểu dùng chân đạp nước liên tục, hai tay quạt nước so le và khoát nước về phía sau để thân người được tiến tới phía trước. Bơi tự do sẽ làm bờ vai và tay săn chắc do hoạt động cánh tay liên tục bao gồm cả vùng bắp tay, cánh tay…đồng thời cũng giúp đôi chân trở nên thon gọn.
Bơi bướm

boi co giam can khong
Bơi bướm giúp xương khớp linh hoạt, giảm mỡ bụng nhanh nhất

Bơi bướm dành cho các nàng ước mơ vòng eo con kiến bởi bơi bướm cần sử dụng nhiều lực sinh ra từ hai cánh tay, ngực và eo để giúp di chuyển về phía trước. Bơi bướm còn yêu cầu người thực hiện có động tác phải nhanh, mạnh và liên tục làm giảm mỡ bụng. Đồng thời giúp xương khớp linh hoạt và dẻo dai hơn.
Bơi ngửa

boi co giam can khong
Bơi ngửa cải thiện vòng 1 và thư giãn tinh thần tốt

Khác với 3 kiểu bơi thông dụng kia, bơi ngửa lại tập trung vào làm đẹp vòng 1, giúp chúng trở nên săn chắc hơn, tạo ra một bờ vai thon thả và đặc biệt là bơi ngửa giống như bơi tự do, chỉ khác biệt phải nằm ngừa và không được xoay quá 90 độ so với đường nằm ngang.

Thời gian đẹp nhất cho một lần bơi ngửa đốt cháy calo hiệu quả là 40 phút. Bên cạnh đó, bơi ngửa còn hỗ trợ cho hệ thần kinh được thư giãn.

Chúng ta đều nhìn thấy bơi có giảm cân không rồi đấy! Môn thể thao dưới nước này không đơn thuần là mang lại một vóc dáng đẹp, một sức khỏe dẻo dai cho người luyện tập cả nam lẫn nữ mà còn rất tuyệt vời cho các bé còn nhỏ và đang ở tuổi dậy thì phát triển chiều cao. Để bơi phát huy hiệu quả cao nhất và giảm cân tốt nhất thì chúng ta nên lưu ý về kỹ thuật tập cũng như thời gian đốt cháy calo để có chế độ tập khoa học nhé!

 

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