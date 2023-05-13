Bộ Y tế phát cảnh báo: Thực phẩm chức năng Lady, Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin 'thổi phồng' công dụng chữa bệnh

Sức khỏe 13/05/2023 09:46

Cục ATTP đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát thông tin thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady vi phạm quy định như: nội dung quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo...

Theo thông tin của Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua tại một số website/đường link: https://viensuilady.com/; https://www.suiladychinhhang.com/; https://www.viensuilady-chinghang.store/?gclid=Cj0KCQiAx6ugBhCcARIsAGNmMbh_aVRsFCRoOUTEVwcS8X6fZVWn8et_9D0q-PSqqYP9kBh948xpu5YaAhBBEALw_wcB; https://www.ladylamdepsurhamco.asia/?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K35ad8F31hr-QqhLu09r-Fl_pyVwuM845wvLfRSES_WbClOSysVqihoCBPsQAvD_BwE; https://www.ladyphunudep.com/?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K1LTe1sQI9xbGbLdMDLQGls1HXaXw9wnwfZmAYVKrhi-p51x8XcsNhoCHs4QAvD_BwE; https://www.ladybigfamily.online/?gclid=CjwKCAjwoIqhBhAGEiwArXT7K2bvyreWYuJACaaIUBpxGJ2bAAFISTxLgk9HQlkkVqKVQ_CfoF9XJhoCXSgQAvD_BwE quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady, nội dung quảng cáo gây hiểu lầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo; quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được xác nhận.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady do Công ty TNHH Supharmco, địa chỉ: Tầng 4, DV01-LK32 Khu đất dịch vụ Đìa Lão, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

 

Bộ Y tế phát cảnh báo: Thực phẩm chức năng Lady, Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin 'thổi phồng' công dụng chữa bệnh - Ảnh 1
Hình ảnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady - Ảnh: báo Sức khoẻ và đời sống

Theo thông tin từ báo Kinh tế và đô thị, tại buổi làm việc với Cục ATTP, đại diện Công ty là bà Phạm Thị Phương khẳng định, công ty không thực hiện và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào thực hiện quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady trên các website này.

Cục ATTP đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục ATTP sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn.

Bộ Y tế phát cảnh báo: Thực phẩm chức năng Lady, Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin 'thổi phồng' công dụng chữa bệnh - Ảnh 2
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin Women Health quảng cáo sai sự thật - Ảnh: Kinh tế và đô thị

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục ATTP đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm sai sự thật tại đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm.

Tương tự, Cục ATTP cũng đã cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Trinh Nữ Hoàng Cung Crilin Women Health được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Bộ Y tế cảnh báo người dân không sử dụng 4 loại thực phẩm chức năng đang quảng cáo rầm rộ trên mạng, trong đó có bột dạ dày và ngăn bạc tóc

Bộ Y tế cảnh báo người dân không sử dụng 4 loại thực phẩm chức năng đang quảng cáo rầm rộ trên mạng, trong đó có bột dạ dày và ngăn bạc tóc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng: Bột dạ dày Thanh vị tán, Chiết xuất Hà thủ ô đỏ Phạm Gia Gold 3+, Xuyên tâm liên Phạm Gia và Bổ Tỳ Taca Phạm Gia quảng cáo trên mạng.

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