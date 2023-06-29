Điển hình là bé P.L.C., 8 tháng tuổi, nữ, trú tại Đồng Tháp. 3 ngày đầu mắc bệnh, trẻ sốt cao liên tục. Ngày thứ 4, bệnh nhi còn sốt, kèm nôn ói 4 lần, tay chân lạnh, được gia đình cho nhập bệnh viện địa phương, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue .

Theo thông tin từ Zingnews, trong tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM đã cứu nhiều trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy đa cơ quan.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh rối loạn đông máu, kiềm toan, hỗ trợ gan và lọc máu liên tục 3 đợt cho bé C.. Tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, chức năng gan thận trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo, bú khá.

Tại đây, trẻ được truyền dịch chống sốc theo phác đồ. Các bác sĩ nhận định trẻ diễn tiến nặng, sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Bệnh nhi này tiếp tục được chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền các chế phẩm máu. Sau khi điều trị 3 ngày tại bệnh viện địa phương, trẻ tổn thương gan thận nặng, được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, trường hợp 2, là bé gái L.H.V (11 tuổi, ngụ Long An) có thể trạng béo phì. Bệnh sử, bé sốt 4 ngày, ngày thứ 5 vào sốc nên nhập bệnh viện địa phương. Tại đây, bé được tuyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong tình trạng sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan.

Bé L.V.H (11 tuổi) với thể trạng béo phì rơi vào sốc sốt xuất huyết. Bé đã được điều trị chống sốc, thở máy, chống sốc, truyền máu, chế phẩm máu, chọc dẫn lưu màng bụng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở máy, chọc dò dẫn lưu màng bụng giải áp, truyền máu, điều trị hỗ trợ gan, điều chỉnh toan máu… Sau gần 1 tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, cai máy thở, tỉnh táo.

Trường hợp thứ 3, bé trai T.Q.B (3,5 tuổi, ngụ TP HCM) sau 3 ngày sốt bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc sâu. Tại đây, bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng nên bác sĩ đã truyền dịch chống sốc.

Tuy nhiên, do diễn tiến nặng bé có biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nên tiếp tục được truyền cao phân tử Dextran 40, phối hợp albumin 10%, truyền máu, hỗ trợ hô hấp thở máy. Sau 5 ngày, bé cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo.

Sau 5 ngày, bé B. điều trị tích cực đã cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trường hợp tiếp theo là 2 bé trai lần lượt là P.T.H (10 tuổi, ngụ Bình Phước) và B.P.Q.Đ (6 tháng tuổi, ngụ TP HCM). Bệnh sử, cả 2 bé đều có chung triệu chứng sốt từ ngày 1 đến ngày 3 liên tục, ngày 4 bé hết sốt nhưng ói ra dịch cợn nâu, tay chân lạnh nên gia đình cho nhập viện địa phương và được truyền dịch chống sốc ban đầu. Do tình trạng nặng bé được chuyển lên tuyến trên.

Còn bé Đ. được gia đình đưa thẩng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Cả 2 bé sau khi nhập viện đã được các bác sĩ truyền dịch, hỗ trợ hô hấp thở CPAP, thở máy, truyền máu…

Sau gần 1 tuần điều trị bé H. cai được máy thở, tỉnh táo. Còn bé Đ., sau 5 tuần điều trị bé mới cải thiện dần tiểu khá, cai được máy thở, tỉnh táo, bú khá.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ nhấn mạnh, các gia đình nên tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.

Cụ thể, khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện: Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống