Bé gái 8 tháng tuổi nguy kịch, suy gan thận do sốt xuất huyết

Sức khỏe 29/06/2023 15:20

Bé sốt cao liên tục 3 ngày, ngày thứ 4 gia đình mới đưa bé đến bệnh viện với tình trạng nôn ói 4 lần, tay chân lạnh.

Theo thông tin từ Zingnews, trong tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM đã cứu nhiều trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy đa cơ quan.

Điển hình là bé P.L.C., 8 tháng tuổi, nữ, trú tại Đồng Tháp. 3 ngày đầu mắc bệnh, trẻ sốt cao liên tục. Ngày thứ 4, bệnh nhi còn sốt, kèm nôn ói 4 lần, tay chân lạnh, được gia đình cho nhập bệnh viện địa phương, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue.

Bé gái 8 tháng tuổi nguy kịch, suy gan thận do sốt xuất huyết - Ảnh 1
Bệnh nhi 8 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - Ảnh: Zingnews

Tại đây, trẻ được truyền dịch chống sốc theo phác đồ. Các bác sĩ nhận định trẻ diễn tiến nặng, sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Bệnh nhi này tiếp tục được chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền các chế phẩm máu. Sau khi điều trị 3 ngày tại bệnh viện địa phương, trẻ tổn thương gan thận nặng, được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ tiếp tục điều trị hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh rối loạn đông máu, kiềm toan, hỗ trợ gan và lọc máu liên tục 3 đợt cho bé C.. Tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, chức năng gan thận trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo, bú khá.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, trường hợp 2, là bé gái L.H.V (11 tuổi, ngụ Long An) có thể trạng béo phì. Bệnh sử, bé sốt 4 ngày, ngày thứ 5 vào sốc nên nhập bệnh viện địa phương. Tại đây, bé được tuyền dịch chống sốc theo phác đồ, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong tình trạng sốc kéo dài, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan.

Bé gái 8 tháng tuổi nguy kịch, suy gan thận do sốt xuất huyết - Ảnh 2
Bé L.V.H (11 tuổi) với thể trạng béo phì rơi vào sốc sốt xuất huyết. Bé đã được điều trị chống sốc, thở máy, chống sốc, truyền máu, chế phẩm máu, chọc dẫn lưu màng bụng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp thở máy, chọc dò dẫn lưu màng bụng giải áp, truyền máu, điều trị hỗ trợ gan, điều chỉnh toan máu… Sau gần 1 tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, cai máy thở, tỉnh táo.

Trường hợp thứ 3, bé trai T.Q.B (3,5 tuổi, ngụ TP HCM) sau 3 ngày sốt bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc sâu. Tại đây, bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng nên bác sĩ đã truyền dịch chống sốc.

Tuy nhiên, do diễn tiến nặng bé có biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan nên tiếp tục được truyền cao phân tử Dextran 40, phối hợp albumin 10%, truyền máu, hỗ trợ hô hấp thở máy. Sau 5 ngày, bé cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo.

Bé gái 8 tháng tuổi nguy kịch, suy gan thận do sốt xuất huyết - Ảnh 3
Sau 5 ngày, bé B. điều trị tích cực đã cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trường hợp tiếp theo là 2 bé trai lần lượt là P.T.H (10 tuổi, ngụ Bình Phước) và B.P.Q.Đ (6 tháng tuổi, ngụ TP HCM). Bệnh sử, cả 2 bé đều có chung triệu chứng sốt từ ngày 1 đến ngày 3 liên tục, ngày 4 bé hết sốt nhưng ói ra dịch cợn nâu, tay chân lạnh nên gia đình cho nhập viện địa phương và được truyền dịch chống sốc ban đầu. Do tình trạng nặng bé được chuyển lên tuyến trên.

Còn bé Đ. được gia đình đưa thẩng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Cả 2 bé sau khi nhập viện đã được các bác sĩ truyền dịch, hỗ trợ hô hấp thở CPAP, thở máy, truyền máu…

Sau gần 1 tuần điều trị bé H. cai được máy thở, tỉnh táo. Còn bé Đ., sau 5 tuần điều trị bé mới cải thiện dần tiểu khá, cai được máy thở, tỉnh táo, bú khá.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ nhấn mạnh, các gia đình nên tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.

Cụ thể, khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện: Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống

Cảnh báo: Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng ở Đà Nẵng, không loại trừ biến chủng mới

Cảnh báo: Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng ở Đà Nẵng, không loại trừ biến chủng mới

Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có dấu hiệu gia tăng dịch bệnh, ngành y tế có những khuyến cáo và phương án điều trị, xử lý thích hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   sốt xuất huyết nặng ở trẻ sốt xuất huyết Dengue liên tiếp nhiều trẻ sốt xuất huyết nặng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 55 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm