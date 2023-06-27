Bé 7 tuổi ngã gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe

Sức khỏe 27/06/2023 10:46

Đây không phải trường hợp đầu tiên gặp phải tai nạn do thiếu cẩn trọng khi mặc áo chống nắng.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 27/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin đã tiếp nhận bệnh nhi T.T.T. N., 7 tuổi, trong tình trạng cánh tay phải có vết thương hở mất phần mềm lớn, lộ xương đang rỉ máu, xây xát tay chân.

Theo lời kể của người nhà, sau khi học xong, T. được mẹ dùng xe máy chở về. Do trời nắng, mẹ cho bé T. mặc áo khoác chống nắng. Trên đường đi, áo chống nắng dài tay bị cuốn vào xích xe máy, kéo theo cả hai ngã xuống đường.

Bé 7 tuổi ngã gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe - Ảnh 1
Cánh tay bệnh nhi tổn thương nặng - Ảnh: Zingews

Ngay sau đó, người nhà đưa bệnh nhi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc. Trẻ được sơ cứu đặt nẹp gỗ, tiêm Morphin, chụp X-quang rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi vào viện, bệnh nhi đã được thăm khám và chỉ định cho làm các xét nghiệm CLS. Kết quả chẩn đoán trẻ bị gãy hở TLC xương cánh tay phải độ 3B, vết thương mất phần mềm lớn vùng cánh - cẳng tay phải.

Sau khi hội chẩn, T. đã được phẫu thuật cắt lọc, kết hợp xương, tạo hình bằng các vạt tại chỗ, truyền máu trong mổ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định.

Trước đó vào tháng 5/2023, theo thông tin từ VTV News, cũng tại Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ tiếp nhận bệnh nhi N.T.A., (8 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu đã bị gãy, nguyên nhân cũng chính do áo chống nắng quấn vào bánh xe. 

Ngay sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhi đã được xác định bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay.

Bé 7 tuổi ngã gãy tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe - Ảnh 2
Người dân nên thận trọng khi sử dụng áo khoác chống nắng - Ảnh: VTV News

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm. Hiện bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Ngoại.

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, người dân phải dùng nhiều biện pháp để tránh nắng trong đó có áo chống nắng. Tuy nhiên đặc điểm của những chiếc áo này thường rất dài và khá cồng kềnh, nếu không cẩn thận có thể gặp những tai nạn bất ngờ như trường hợp trên.

Vì vậy, người dân cần chú ý hơn trong việc mặc áo khoác nắng cho bản thân và cho con nhất là các cháu còn nhỏ tuổi khi tham gia giao thông, hạn chế tối đa những bất trắc không lường trước được.

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