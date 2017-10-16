Bất ngờ với các cách trị mụn cóc ở tay tại nhà hiệu quả mà không hề tốn kém

Mặc dù mụn cóc ở tay không gây đau đớn hay ảnh hưởng gì trên da nhưng bạn vẫn nên tìm cách loại bỏ chúng để đảm bảo tính thẩm mỹ, hơn nữa, mụn cóc có thể lây lan từ khu vực này sang khu vực khác, chỉ cần một vết xước và tay bạn chạm phải, thời gian sau bạn có thể lại xuất hiện mụn cóc trên mặt, chân,.. khó coi vô cùng. Do đó, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như khỏi bị bất tiện sinh hoạt, ảnh hưởng ngoại hình, và vốn cách trị mụn cóc ở tay không phức tạp nên các bạn hoàn toàn có thể tham khảo các cách trị mụn cóc ở tay tại nhà dưới đây nhé.

Cách trị mụn cóc ở tay bằng dấm táo

Dấm tạo là một phương thuốc thông thường để loại bỏ mụn cơm rất tốt cho sức khoẻ của bạn.

Dấm táo có chứa một lượng axit axetic cao có tính kháng vi trùng và kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi rút HPV hiệu quả. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Đan Mạch cho biết axit axetic có thể được sử dụng để loại bỏ mụn cóc. Các nhà nghiên cứu thấy rằng axit axetic 5% được sử dụng trên mụn cóc trong một khoảng thời gian sẽ giết chết virut HPV, và nhiều người cũng phản hồi lại rằng họ sử dụng cách này đề trị mụn cóc ở ngón tay có kết quả rất tốt, vừa sạch mụn mà da tay trở nên mềm mịn hơn.

Cách sử dụng giấm táo để trị mụn cóc ở tay tại nhà như sau: Trước khi đi ngủ, rửa sạch tay bằng nước ấm. Ngâm một miếng bông trong dấm táo, sau đó đặt nó trên bề mặt của mụn cóc, dùng gạc băng, băng keo y tế, cố định lại, để qua đêm, Thực hiện hàng ngày để cách trị mụn cóc ở tay giúp loại bỏ mụn cóc tốt nhất. Thông thường phải ít nhất 1 tuần mới có thể làm sạch mụn hoàn toàn.

Trị mụn cóc ở tay bằng băng dính

Việc sử dụng băng dính như là một cách hiệu quả để trị mụn cóc ở tay tự nhiên. Trong thực tế, nó thậm chí còn được giới thiệu bởi Viện Da liễu Hoa Kỳ như là một cách để loại bỏ mụn cóc hiệu quả.

Băng keo/băng dính hoạt động như một lớp bao phủ bên ngoài và cắt đứt không khí cung cấp cho nó. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine phát hiện ra rằng băng keo có hiệu quả trong việc điều trị mụn cóc ở tay bằng cách "đóng băng" mụn, giúp loại bỏ mụn cóc ở 85% bệnh nhân và phần lớn nhân mụn tự bong ra sau 2-4 tuần áp dụng.

Để có hiệu quả và trị mụn cóc ở tay tự nhiên bằng cách sử dụng băng dính, các bạn tiến hành làm sạch da tay, đặc biệt vùng bị mụn cóc, lau khô, rồi cắt một miếng băng keo đủ lớn để che được hết mụn cóc của bạn, cẩn thận dán băng dính lên và đảm bảo băng keo dính chặt, cố định trên da và chắc chắn là không có không khí vào. Để nguyên như thế trong 6 ngày, sau đó tháo ra, ngâm mụn cơm trong nước ấm để làm mềm da, tẩy sơ da chết khu vực mụn cóc, loại bỏ lớp da chết trên cùng của những nốt mụn, để thông thoáng tay trong ngày hôm đó, hôm sau lặp lại quá trình dùng băng dính. Cứ lặp lại cho đến trị mụn cơm ở các ngón tay khỏi hoàn toàn.

Dùng tỏi là cách trị mụn cơm ở ngón tay đơn giản, nhiều thuận tiện

Tỏi là một chất chống virut tự nhiên có thể được sử dụng để diệt nhiều bệnh nhiễm virut, trong đó có trị bỏ mụn cóc ở tay vô cùng hiệu quả. Các đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ trong tỏi sẽ tiêu diệt HPV và giúp loại bỏ mụn cóc trên tay nhanh chóng. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quốc tế về da liễu đã xác nhận rằng chiết xuất tỏi có thể chữa được mụn cóc và trên thực tế, các nhà nghiên cứu nhận thấy dùng tỏi loại bỏ mụn cóc gần như thành công ở tất cả các bệnh nhân.

Các bạn chỉ cần rửa sạch tay, loại bỏ lớp da chết ở trên cùng, giã nát tỏi đắp vào chỗ mụn cóc, băng cố định lại để qua đêm, sáng hôm sau rửa lại bằng nước sạch, thực hiện hàng ngày mỗi tối, có thể chỉ sau 1 tuần là các bạn đã trị mụn cóc ở tay cho kết quả tốt nhất rồi.