Ăn thử một con châu chấu rang, người phụ nữ sốc phản vệ rồi tử vong

Sức khỏe 15/08/2023 19:47

Theo lãnh đạo địa phương, đĩa châu chấu rang có nhiều người ăn nhưng chỉ có một mình chị N. bị dấu hiệu như trên.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 15/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết tại xã vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ sau khi ăn thử con châu chấu thì bị sốc phản vệ rồi tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 14/8, chị N.T.N (28 tuổi, trú xóm Hương Sơn, xã Nghĩa Long) cùng một số người rang một đĩa châu chấu để ăn.

Lúc này, chị N. chỉ mới ăn được một con nhưng có dấu hiệu bị ngứa, khó thở.

Ăn thử một con châu chấu rang, người phụ nữ sốc phản vệ rồi tử vong - Ảnh 1
Người phụ nữ tử vong sau khi ăn một con châu chấu rang - Ảnh minh họa

Dẫn tin từ VTC News, sau đó, chị nhanh chóng đến Trạm Y tế xã Nghĩa Long để thăm khám. Nhưng chị N. bị ngừng tuần hoàn cấp cứu 15 phút có mạch trở lại và được xử trí theo phác đồ sốc phản vệ chuyển Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Vào khoa cấp cứu, chị N. được các bác sĩ xử trí điều trị tích cực vận mạch Adrenalin, Nor-Adrenalin và đặt ống nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, an thần, thở máy, truyền dịch, lợi tiểu, kiểm soát huyết áp. Đến 3h ngày 15/08 chị N. trong tình trạng nặng tiên lượng tử vong và gia đình xin về.

Theo lãnh đạo địa phương, đĩa châu chấu rang có nhiều người ăn nhưng chỉ có một mình chị N. bị dấu hiệu như trên. 

 

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